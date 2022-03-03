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Muitas cores

Arte em muro de escola enaltece artistas e a cultura do bairro Santa Martha, em Vitória

Obra de Bruno Bissoli está presente no muro do Cmei Maria Nazareth Menegueli. A pintura é uma homenagem aos artistas e poetas brasileiros, ao manguezal e ao congo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:07

Arte no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Nazareth Menegueli, no bairro Santa Martha, em Vitória
Arte no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Nazareth Menegueli, no bairro Santa Martha, em Vitória Crédito: Divulgação/PMV
A nova pintura do muro do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Nazareth Menegueli, no bairro Santa Martha, em Vitória, tem chamado atenção de moradores e frequentadores da escola. A arte pode ser apreciada ao descer para o bairro de Santa Martha ou subi-lo, a partir do bairro Andorinhas, e é uma homenagem aos artistas e poetas brasileiros, ao congo e ao manguezal.
"O quê este bioma e a escola tem em comum? São berçários, ambientes acolhedores que abrigam a infância, e nosso futuro enquanto meio e sociedade. Além de trabalhar com o referencial imagético da instituição, a proposta do trabalho é a valorização do meio ao qual ela esta inserida, ao quê aquele lugar institucional representa naquele meio social e físico. Educar é um ato de amor, já diziam as tias e tios das escolinhas da vida", explica Bruno Bissoli, artista plástico e autor da obra, nas redes sociais.
Segundo Bruno, as pinturas têm como referências artistas como os Os Gêmeos (grafiteiros), Aldemir Martins (artista plástico), Martha de Barros (artista plástica), Dionísio del Santo (pintor) e Norton Dantas (artista plástico), e também ao poeta Manoel de Barros. Em alusão à cultura da comunidade local, o artista também buscou referências no manguezal e no congo.
Arte no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Nazareth Menegueli, no bairro Santa Martha, em Vitória
Arte no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Nazareth Menegueli, no bairro Santa Martha, em Vitória Crédito: Divulgação/PMV
Além disso, o mural também retrata a essência dos "cadernos de Maria", que são cadernos pedagógicos com histórias lúdicas e proposições de experiências, produzidos pela equipe do Cmei e que foram disponibilizados para todas as crianças.
"Buscamos ilustrar de uma forma que o público infantil possa acessar o conteúdo transmitido, da preservação, do brincar, do contemplar, do imaginar, coisas que a infância necessita para um bom desenvolvimento pedagógico da criança. Desta forma, elas podem desfrutar o serviço naquela instituição de ensino, gerar vínculos fortes com o espaço e boas memórias para a vida", explica Bissoli.
Arte no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Nazareth Menegueli
Arte no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Nazareth Menegueli Crédito: Reprodução @_brunobissoli_
O diretor da unidade de ensino, Juca Bittencourt, destacou que o Cmei está sempre envolvido com a arte e a criatividade, dialogando com a sensibilização do olhar dos pequenos matriculados ali e também da comunidade escolar.
"Queremos que o Cmei seja também um espaço cultural, atendendo ao processo educacional, estimulando o desenvolvimento científico e artístico", ressaltou.
"Esperamos que as crianças, a comunidade e os familiares apreciem esta novidade, que preparamos com muito carinho e com a intenção de proporcionar experiências da estética sensível para toda a comunidade escolar", completou.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

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