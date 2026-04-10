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Internacional

Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver

Atração será transmitida no Brasil pela Universal+. Cantora tem álbum previsto para lançar dia 16 de abril
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 10:16

Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado Crédito: Reprodução Instagram @anitta
Anitta apareceu na chamada do "Saturday Night Live" deste sábado (11) para maracar sua estreia como atração musical. A edição será apresentada por Colman Domingo. No Brasil, o programa será exibido ao vivo pelo streaming Universal+, à 0h30.
No vídeo promocional, a cantora surge com contra-egum -acessório de palha da costa ligado a religiões de matriz africana- nos braços, como amuleto de proteção contra energias negativas. A estética reforça a fase mais espiritual de sua carreira.
No último domingo (5), Anitta já havia apresentado a música "Meia-Noite" no Domingão com Huck, chamando atenção ao incorporar movimentos inspirados em orixás -elemento que pode voltar a aparecer em sua performance no "SNL".
Seu novo álbum, "Equilibrium", mistura gêneros como funk, samba e reggae, com letras voltadas à espiritualidade e ao bem-estar, refletindo uma nova fase artística da cantora.
O projeto será lançado em partes. A primeira chega em 16 de abril e traz colaborações com Shakira, Liniker, Marina Sena e Luedji Luna, entre outros artistas.

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