Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver

Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado Crédito: Reprodução Instagram @anitta

Anitta apareceu na chamada do "Saturday Night Live" deste sábado (11) para maracar sua estreia como atração musical. A edição será apresentada por Colman Domingo. No Brasil, o programa será exibido ao vivo pelo streaming Universal+, à 0h30.

No vídeo promocional, a cantora surge com contra-egum -acessório de palha da costa ligado a religiões de matriz africana- nos braços, como amuleto de proteção contra energias negativas. A estética reforça a fase mais espiritual de sua carreira.

No último domingo (5), Anitta já havia apresentado a música "Meia-Noite" no Domingão com Huck, chamando atenção ao incorporar movimentos inspirados em orixás -elemento que pode voltar a aparecer em sua performance no "SNL".

Seu novo álbum, "Equilibrium", mistura gêneros como funk, samba e reggae, com letras voltadas à espiritualidade e ao bem-estar, refletindo uma nova fase artística da cantora.