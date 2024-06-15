Anahi, do RBD, comenta investigação contra ex-empresário acusado de fraude

Na última sexta-feira, 14, Anahi surpreendeu ao falar sobre o imbróglio judicial envolvendo a turnê Soy Rebelde Tour, do grupo RBD.

A cantora, abordada pela imprensa após um ensaio fotográfico, comentou sobre sua relação com o ex-empresário do conjunto, Guillermo Rosas, acusado de fraude monetária durante a turnê de reunião dos mexicanos, e de quem ela era amiga há 18 anos.

A cantora Anahi, do grupo RBD Crédito: Reprodução/Instagram

"O que posso dizer é que, como todo mundo, eu também quero clareza e que as coisas sejam colocadas em ordem para todos nós. Acho que isso é o que todos queremos e o que eu também quero", disse.

Anahi também afirmou estar aguardando o término de uma segunda auditoria sobre o caso, após a primeira ter determinado irregularidades na turnê que passou pelo Brasil em 2023.