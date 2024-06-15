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Música

Anahi, do RBD, comenta investigação contra ex-empresário acusado de fraude

Cantora falou sobre sua relação com o ex-empresário do grupo mexicano, Guillermo Rosas, de quem era amiga há 18 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 15:03

Na última sexta-feira, 14, Anahi surpreendeu ao falar sobre o imbróglio judicial envolvendo a turnê Soy Rebelde Tour, do grupo RBD.
A cantora, abordada pela imprensa após um ensaio fotográfico, comentou sobre sua relação com o ex-empresário do conjunto, Guillermo Rosas, acusado de fraude monetária durante a turnê de reunião dos mexicanos, e de quem ela era amiga há 18 anos.
Anahi, do RBD
A cantora Anahi, do grupo RBD Crédito: Reprodução/Instagram
"O que posso dizer é que, como todo mundo, eu também quero clareza e que as coisas sejam colocadas em ordem para todos nós. Acho que isso é o que todos queremos e o que eu também quero", disse.
Anahi também afirmou estar aguardando o término de uma segunda auditoria sobre o caso, após a primeira ter determinado irregularidades na turnê que passou pelo Brasil em 2023.
A artista ainda celebrou o sucesso do reencontro do RBD. "Quando tomamos a decisão de fazer a Soy Rebelde Tour, fizemos isso com toda a alegria e amor do mundo para que eu estivesse junto novamente no palco. Eu não conseguia superar a emoção", contou, sem dar informações sobre uma possível sequência do projeto.

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