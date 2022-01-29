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"Ai, bebê": capixaba tatua Gusttavo Lima e tem missão especial no ES

Tatuador de São Mateus queria homenagear o cantor e uma fã topou; os dois querem completar a tatuagem com um autógrafo do Embaixador neste sábado (29)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 21:53

Resultado ficou pronto após uma sessão de aproximadamente 4 horas, em um estúdio no Centro de São Mateus
Resultado ficou pronto após uma sessão de aproximadamente 4 horas, em um estúdio no Centro de São Mateus Crédito: Lázaro Cícero
Em menos de 24 horas, o cantor Gusttavo Lima desembarca no Norte do Espírito Santo, e já tem uma dupla especialmente ansiosa pela chegada do embaixador: o tatuador Lázaro Cícero e a balconista Eduarda Estenio Albuquerque – que, Quebrando Protocolo, deixaram o Lado Emocional falar mais alto.
Na manhã desta sexta-feira (28), a capixaba topou um convite feito pela internet e serviu de modelo para uma tatuagem. Nas costas, depois de quatro horas de agulhadas ininterruptas (Ai, bebê!), tomou forma o rosto de uma das principais vozes masculinas do sertanejo universitário brasileiro. Confira:
Mas engana-se quem pensa que a empreitada termina por aí. Neste sábado (29), Gusttavo Lima se apresenta em São Mateus e os dois vão acompanhar a apresentação do ídolo – e mais do que isso, tentarão um autógrafo. Não um comum, no papel, mas no corpo da Eduarda, para completar a tatuagem.
"Nós dois somos fãs e a tatuagem foi um sucesso. Está geral marcando o perfil do Gusttavo Lima e estamos com a expectativa de mostrar pra ele amanhã, durante o evento, para conseguir um autógrafo e eternizá-lo na parte de baixo do retrato" comentou animado o tatuador, que já tem sete anos de profissão.
Foi muito doloroso, mas eu aguentei firme e ficou top. Amanhã vamos para o show e nosso plano é chegar no Gusttavo Lima. Estou confiante, tem que confiar! - Eduarda Estenio Albuquerque
Com 16 centímetros de altura e nove de largura, a tatuagem é a primeira grande da Eduarda, que só tem uma pequena e de traço fino no antebraço. Entretanto, ela não parece ter sido a pessoa mais ansiosa do estúdio. "Cada trabalho nessa técnica é um desafio e, no caso de um famoso, qualquer errinho já vão notar", comentou Lázaro.
Agora, com a tatuagem concluída e os ingressos comprados, é torcer para que o embaixador corresponda no palco e no autógrafo. O apoio da internet eles já têm: em seis horas, o vídeo compartilhado ao som do novo sucesso Bloqueado já tem mais de 17 mil visualizações e 2 mil curtidas. "Fala com eles, bebê!"

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