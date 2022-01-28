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Gusttavo Lima se apresenta no Festival de Verão de Guriri neste domingo (30)

Sertanejo agita fim de semana do Litoral Norte com muita música. Veja essa e outras atrações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 18:11

Shows

Festival de Verão de Guriri

Com Gusttavo Lima. A partir das 16h, na Arena ao Mar. Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 200 (frontstage); R$ 240 (openbar) e R$ 590 (backstage), à venda no site brasilticket.com.br.

Special Summer Days

Com DAFTHILL. A partir das 16h, no Antara Beach. Ingressos: R$ 80 (1º lote), à venda no site brasilticket.com.br. Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari.

FLIP - Feira Literária de Poesia Inútil

A partir das 14h, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Entrada franca.

Verão Viva Praça do Papa

Domingos Clássicos, com L20 Pop. A partir das 12h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Filipe Villanova

A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Secret House

Com Laura Murad, Geluk, Red Fox, Lacca, Vallent e Quadrini. No Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Sarau da Barão

A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.

35ª Festa do Tomate

Às 10h, abertura do motocross, além de shows, almoço típico e bingo. No Tomatão. Av. Nelson Mieis, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 45, à venda no site superticket.com.br

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