Gusttavo Lima se apresenta no Festival de Verão de Guriri neste domingo (30)

Shows
Festival de Verão de Guriri
Com Gusttavo Lima. A partir das 16h, na Arena ao Mar. Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 200 (frontstage); R$ 240 (openbar) e R$ 590 (backstage), à venda no site brasilticket.com.br.
Special Summer Days
Com DAFTHILL. A partir das 16h, no Antara Beach. Ingressos: R$ 80 (1º lote), à venda no site brasilticket.com.br. Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari.
FLIP - Feira Literária de Poesia Inútil
A partir das 14h, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Entrada franca.
Verão Viva Praça do Papa
Domingos Clássicos, com L20 Pop. A partir das 12h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Filipe Villanova
A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Secret House
Com Laura Murad, Geluk, Red Fox, Lacca, Vallent e Quadrini. No Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Sarau da Barão
A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
35ª Festa do Tomate
Às 10h, abertura do motocross, além de shows, almoço típico e bingo. No Tomatão. Av. Nelson Mieis, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 45, à venda no site superticket.com.br