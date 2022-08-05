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Adele faz hipoteca de quase R$ 200 mi e terá até 2052 para pagar por mansão

Cantora britânica conseguiu fazer uma hipoteca para ajudar a pagar por sua nova mansão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 09:46

A cantora Adele
A cantora Adele conseguiu fazer uma hipoteca para ajudar a pagar por sua nova mansão Crédito: Instagram/@adele
Adele conseguiu fazer uma hipoteca para ajudar a pagar por sua nova mansão. Trata-se de um empréstimo firmado com um bem como garantia. De acordo com documentos obtidos pelo site Daily Mail, a hipoteca feita pela cantora é equivalente ao valor de 38 milhões de dólares, ou R$196 milhões.
O empréstimo foi feito pela voz de 'Hello' para ajudar a pagar sua nova casa: uma mansão que pertenceu a Sylvester Stallone e que ela comprou pelo valor de 58 milhões de dólares, que equivale a R$302 milhões.
A cantora já postou uma foto na nova casa com seu namorado, o agente esportivo Rich Paul. A compra aconteceu em fevereiro deste ano. O valor estimado da fortuna de Adele é de 183 milhões de dólares, de acordo com o veículo Daily Mail.
Adele terá até 2052 para quitar a dívida, segundo documentos. "O mutuário prometeu pagar essa dívida em pagamentos periódicos regulares e pagar a dívida integralmente até 1º de março de 2052", diz a escritura. Diante do prazo, as prestações do pagamento ficam sendo de, aproximadamente, 200 mil dólares.

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