Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • 5 filmes românticos para aproveitar o friozinho do final de semana
Em casa

5 filmes românticos para aproveitar o friozinho do final de semana

Veja produções interessantes que aquecem o coração no inverno
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Agosto de 2024 às 14:00

Imagem Edicase Brasil
Os dias frios pedem conforto e filmes que aqueçam o coração Crédito: Egoitz Bengoetxea | Shutterstock
Em dias frios, nada como se aconchegar no sofá com uma coberta aconchegante para assistir a um filme com alguém especial. Se você está procurando algo para embalar uma noite tranquila, longas românticos são uma excelente escolha. Com uma variedade que vai de clássicos a novas comédias e dramas envolventes, há opções para todos os gostos!
Abaixo, confira 5 filmes românticos para aproveitar o friozinho do final de semana!

1. Plano B (2010)

Imagem Edicase Brasil
No filme ‘Plano B’, Zoe decide realizar sozinha o sonho de ser mãe  Crédito: Reprodução digital | Netflix
O filme segue a vida de Zoe (Jennifer Lopez), uma mulher bem-sucedida e independente que, após várias decepções amorosas, decide avançar com uma inseminação artificial para realizar seu sonho de ser mãe. No entanto, no mesmo dia em que descobre que a fertilização foi bem-sucedida e que está grávida, ela conhece Stan (Alex O’Loughlin), um homem encantador. Enquanto eles se apaixonam, Zoe enfrenta o dilema de revelar a notícia de sua gravidez e o impacto disso em seu relacionamento. Onde assistir: Netflix.

2. Questão de tempo (2013)

Imagem Edicase Brasil
Em ‘Questão de tempo’, Tim descobre que os homens de sua família podem voltar no tempo  Crédito: Reprodução digital | Netflix
Ao completar 21 anos, Tim Lake (Domhnall Gleeson) descobre que os homens de sua família possuem a habilidade de viajar no tempo. Seu pai (Bill Nighy) revela que ele pode voltar a momentos específicos e alterá-los. Determinado a melhorar sua vida amorosa, ele decide usar esse poder para conquistar Mary (Rachel McAdams), a mulher dos seus sonhos.
Mesmo com o poder de viajar no tempo, Tim descobre que algumas tragédias na vida são inevitáveis e não podem ser alteradas, independentemente de quantas vezes ele retorne ao passado. Essa experiência ensina a ele a importância de viver plenamente e valorizar cada momento, por mais simples que seja. Onde assistir: Netflix.

3. Simplesmente acontece (2014)

Imagem Edicase Brasil
Em ‘Simplesmente acontece’, Rosie e Alex precisam decidir se vão ouvir a voz do destino  Crédito: Reprodução digital | Prime Vídeo
O filme acompanha a amizade de longa data entre Rosie Dunne (Lily Collins) e Alex Stewart (Sam Claflin), que desde a infância compartilham planos e sonhos. No entanto, suas vidas tomam rumos inesperados quando ela descobre que está grávida após uma noite com o garoto mais popular do colégio.
Apesar dos desafios que enfrentam na vida adulta e estarem em países diferentes, Rosie e Alex mantêm a amizade e o contato. Mesmo em novos relacionamentos , ambos questionam se realmente deveriam ter ficado juntos. O destino, no entanto, os reúne de maneiras surpreendentes e constantes, sempre colocando um na vida do outro. Onde assistir: Prime Vídeo.

4. Doentes de amor (2017)

Imagem Edicase Brasil
No longa ‘Doentes de amor’, Kumail e Emily passam por dificuldades para ficarem juntos  Crédito: Reprodução digital | Prime Vídeo
O paquistanês, comediante e motorista de Uber Kumail (Kumail Nanjiani) se apaixona pela estudante de psicologia Emily (Zoe Kazan) em Chicago, mas eles enfrentam desafios quando suas diferenças culturais começam a criar atritos. A situação se torna ainda mais complicada quando ela adoece gravemente e é colocada em coma.
Enquanto ela está internada, Kumail se vê na necessidade de lidar com o conflito entre as expectativas de sua família e seus verdadeiros sentimentos por Emily. Ele acaba se aproximando da família dela, estabelecendo uma conexão inesperada e aprendendo mais sobre si e suas próprias prioridades. Onde assistir: Prime Vídeo

5. Vermelho, branco e sangue azul (2023)

Imagem Edicase Brasil
No filme ‘Vermelho, Branco e Sangue Azul’, Alex e Henry se apaixonam após uma situação diplomática  Crédito: Reprodução digital | Prime Vídeo
O filme é baseado no livro homônimo de Casey Mcquiston e segue Alex Claremont-Diaz (Taylor Perez), filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos, Ellen Claremont (Uma Thurman). Ele é um jovem carismático e ambicioso, porém impulsivo. Quando um incidente diplomático envolvendo o príncipe Henry (Nicholas Galitzine), da família real britânica, coloca os dois em apuros, eles decidem fingir uma amizade para acalmar a situação. 
Com o tempo, essa farsa se transforma em algo mais profundo, enquanto Alex e Henry enfrentam desafios políticos e familiares, além da pressão pública, para explorar seus sentimentos um pelo outro. O filme é uma história envolvente de amor e superação de obstáculos. Onde assistir: Prime Vídeo.

Veja Também

5 séries coreanas que fazem sucesso no Brasil

5 séries de ficção científica para assistir na Netflix

Terceira temporada de 'Bridgerton' entra no Top 10 das séries mais populares da Netflix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Netflix
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados