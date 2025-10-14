Cultura

5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de outubro

Veja opções que prometem agradar tanto quem busca leveza quanto quem prefere narrativas mais densas

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:38

Os lançamentos da semana apresentam uma combinação de emoção, aventura e reflexão em produções nacionais e internacionais Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Os filmes que estreiam no cinema nesta semana misturam sensibilidade, humor e boas surpresas. São produções que exploram diferentes realidades e prometem agradar tanto quem busca leveza quanto quem prefere narrativas mais densas.

Se você é do time que adora acompanhar o que há de novo nas telonas, veja os 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. A Palavra (16/10)

“A Palavra” retrata o embate entre fé e razão por meio da história de uma jornalista que tenta desvendar os supostos milagres de um pregador no Nordeste Crédito: Imagem: Reprodução digital | Star Filmes

Dirigido e roteirizado por Guilherme de Almeida Prado, o drama acompanha uma jornalista determinada a investigar Elias, homem conhecido por realizar supostos milagres no Nordeste brasileiro. Ao tentar revelar seus segredos, ela se depara com questões que desafiam suas próprias convicções e crenças.

No percurso entre o ceticismo e a fé, a narrativa mostra como a busca pela verdade pode transformar quem a persegue. A produção brasileira propõe um olhar simbólico sobre espiritualidade, ética e o poder das histórias que moldam nossa visão de mundo.

2. Entre Penas e Bicadas (16/10)

“Entre Penas e Bicadas” acompanha a aventura de uma jovem águia criada por galinhas em busca de sua verdadeira origem Crédito: Imagem: Reprodução digital | A2 Filmes

A animação dirigida por Dong Long e Nigel W. Tierney apresenta Goldbeak, uma jovem águia criada por uma família de galinhas após perder os pais. Em meio a sentimentos de inadequação, ele parte em uma jornada para descobrir suas origens e compreender seu verdadeiro lugar no mundo.

Entre lições sobre coragem e pertencimento, a trama destaca o valor das diferenças e a força dos vínculos que ultrapassam a biologia. Uma aventura leve e emocionante que reforça a importância da empatia e da aceitação.

3. Eu e Meu Avô Nihonjin (16/10)

“Eu e Meu Avô Nihonjin” narra a relação entre um menino curioso e seu avô reservado em uma busca por identidade e memória familiar Crédito: Imagem: Reprodução digital | H2O Films

Com direção de Célia Catunda e roteiro de Rita Catunda, a animação brasileira“Eu e Meu Avô Nihonjin”apresenta a delicada jornada de Noboru, um garoto de dez anos curioso sobre as origens de sua família. Ao tentar compreender sua descendência japonesa, ele busca respostas em conversas com o avô — um homem silencioso, que evita revisitar o passado.

O encontro entre gerações revela memórias, afetos e conflitos culturais que atravessam o tempo. Em traços feitos à mão e inspirados na estética dos animes , a obra mistura emoção e sensibilidade ao abordar temas como identidade, pertencimento e o elo entre raízes e futuro.

4. O Bom Bandido (16/10)

No filme “O Bom Bandido”, Channing Tatum vive um fugitivo que busca redenção em meio a dilemas entre amor e passado criminal Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films

Inspirado em uma história real, o longa de Derek Cianfrance acompanha Jeffrey Manchester, ex-soldado que recorre a pequenos furtos para sustentar a família e acaba preso após um assalto frustrado. Ao escapar, tenta reconstruir a vida enquanto se esconde em uma loja de brinquedos e se envolve com Leigh, uma funcionária local.

A partir desse relacionamento, o filme explora dilemas entre amor, culpa e desejo de recomeço e questiona até que ponto a redenção é possível quando o passado insiste em reaparecer.

5. O Último Rodeio (16/10)

“O Último Rodeio” acompanha um ex-campeão que volta às arenas para custear o tratamento do neto e enfrentar seus próprios fantasmas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes

Dirigido por Jon Avnet e estrelado por Neal McDonough,“O Último Rodeio”acompanha Joe Wainwright, um ex-campeão que decide voltar às competições para conseguir o dinheiro necessário ao tratamento do neto, que enfrenta um grave problema de saúde. A jornada o coloca novamente diante dos perigos da arena e de um passado cheio de arrependimentos.

Ao longo do caminho, Joe precisa lidar com as limitações da idade, reencontrar antigos colegas e tentar se reconciliar com a filha, de quem se afastou há anos. O filme combina emoção e drama familiar em uma narrativa sobre amor , superação e a força de lutar por quem se ama.