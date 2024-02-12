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5 dicas para proteger o seu celular no carnaval

Medidas de segurança simples evitam prejuízos maiores na hora de aproveitar a folia. Afinal, o celular é o pertence mais furtado nesta época do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Antes de cair na folia, certifique-se de realizar um backup completo do seu celular Crédito: Dean Drobot | Shutterstock
O carnaval é uma festa muito aguardada pelos brasileiros e marcada por música, desfiles e dias e noites extremamente animados. No ano passado, o público estimado pelo Ministério do Turismo foi de 45 milhões de pessoas nos principais destinos carnavalescos. Entretanto, mesmo com a empolgação da folia, é preciso tomar as devidas precauções com os celulares.
Uma pesquisa da Serasa revelou que 74% dos brasileiros já deixaram de ir a algum evento no carnaval pensando na própria segurança e na de seus bens. O levantamento mostrou também que 3 em cada 10 consumidores já perderam ou tiveram algum pertence furtado/roubado durante o feriado. Entre os itens, o celular é o mais comum, com 48% de pessoas furtadas.
Fato é que o clima de descontração aliado a grandes aglomerações se torna a oportunidade perfeita para a ação de golpistas. Portanto, vale a pena se atentar a algumas dicas para evitar o pior. Veja a seguir!

1. Faça backup de dados e fotos

Antes de cair na folia, certifique-se de realizar um backup completo do seu celular. Isso garantirá que, em caso de perda, roubo ou danos irreparáveis, o usuário não perca fotos, vídeos e outros dados importantes. Utilizar serviços de armazenamento em nuvem para manter os arquivos seguros é uma boa saída.

2. Use senhas fortes e biometria para bloqueio

Configure senhas robustas e utilize impressão digital ou reconhecimento facial para bloquear seu dispositivo. Essas medidas simples podem evitar acessos não autorizados e proteger informações sensíveis.

3. Invista em VPN

Independentemente do local escolhido para curtir os dias de Carnaval, é muito importante contar com uma VPN ao se conectar com redes wi-fi públicas. Uma Rede Privada Virtual protege a navegação na internet, fazendo uma criptografia do tráfego e roteando a conexão por meio de um servidor remoto. Dessa forma, dados como IP, localização geográfica, histórico de buscas e downloads são ocultados, protegendo as informações pessoais.
Imagem Edicase Brasil
Utilizar o celular somente em locais seguros e longe de multidões inibe a ação de ladrões Crédito: Freepik | Freepik

4. Atente-se ao entorno

Evite usar o celular no meio da multidão ou em ocasiões em que os ladrões têm mais chances de agir sorrateiramente. Sempre que precisar pegar o smartphone , procure um local mais seguro, como uma farmácia ou um posto policial.

5. Use autenticação multifatorial (MFA)

Se suas contas on-line tiverem recursos de MFA, ative-os. Caso algo aconteça com o dispositivo móvel, os criminosos precisarão contornar vários métodos de autenticação para acessarem seus dados. Ainda que um golpista consiga hackear sua senha, precisará fornecer prova adicional de identidade, como um PIN único enviado para seu e-mail ou um elemento biométrico.

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