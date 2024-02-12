5 dicas para proteger o seu celular no carnaval

Antes de cair na folia, certifique-se de realizar um backup completo do seu celular Crédito: Dean Drobot | Shutterstock

O carnaval é uma festa muito aguardada pelos brasileiros e marcada por música, desfiles e dias e noites extremamente animados. No ano passado, o público estimado pelo Ministério do Turismo foi de 45 milhões de pessoas nos principais destinos carnavalescos. Entretanto, mesmo com a empolgação da folia, é preciso tomar as devidas precauções com os celulares.

Uma pesquisa da Serasa revelou que 74% dos brasileiros já deixaram de ir a algum evento no carnaval pensando na própria segurança e na de seus bens. O levantamento mostrou também que 3 em cada 10 consumidores já perderam ou tiveram algum pertence furtado/roubado durante o feriado. Entre os itens, o celular é o mais comum, com 48% de pessoas furtadas.

Fato é que o clima de descontração aliado a grandes aglomerações se torna a oportunidade perfeita para a ação de golpistas. Portanto, vale a pena se atentar a algumas dicas para evitar o pior. Veja a seguir!

1. Faça backup de dados e fotos

Antes de cair na folia, certifique-se de realizar um backup completo do seu celular. Isso garantirá que, em caso de perda, roubo ou danos irreparáveis, o usuário não perca fotos, vídeos e outros dados importantes. Utilizar serviços de armazenamento em nuvem para manter os arquivos seguros é uma boa saída.

2. Use senhas fortes e biometria para bloqueio

Configure senhas robustas e utilize impressão digital ou reconhecimento facial para bloquear seu dispositivo. Essas medidas simples podem evitar acessos não autorizados e proteger informações sensíveis.

3. Invista em VPN

Independentemente do local escolhido para curtir os dias de Carnaval, é muito importante contar com uma VPN ao se conectar com redes wi-fi públicas. Uma Rede Privada Virtual protege a navegação na internet, fazendo uma criptografia do tráfego e roteando a conexão por meio de um servidor remoto. Dessa forma, dados como IP, localização geográfica, histórico de buscas e downloads são ocultados, protegendo as informações pessoais.

Utilizar o celular somente em locais seguros e longe de multidões inibe a ação de ladrões Crédito: Freepik | Freepik

4. Atente-se ao entorno

Evite usar o celular no meio da multidão ou em ocasiões em que os ladrões têm mais chances de agir sorrateiramente. Sempre que precisar pegar o smartphone , procure um local mais seguro, como uma farmácia ou um posto policial.

5. Use autenticação multifatorial (MFA)