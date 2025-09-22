Cultura

4 lançamentos da Netflix para a semana de 22 a 28 de setembro

Confira filmes e séries que chegam ao catálogo da plataforma de streaming ao longo dos dias

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:38

A semana reserva grandes lançamentos na Netflix Crédito: Imagem: Kaspars Grinvalds | Shutterstock

Esta semana chega cheia de lançamentos imperdíveis na Netflix, trazendo títulos que prometem capturar a atenção do público do início ao fim. Entre os destaques, está a nova temporada de “Alice in Borderland”, série coreana de sucesso que mistura ação, tensão e desafios extremos, que conquistou espectadores ao redor do mundo. Outro destaque é “French Lover”, comédia romântica ambientada em Paris, repleta de charme, emoção e descobertas inesperadas.

A seguir, confira 4 lançamentos da Netflix para a semana de 22 a 28 de setembro!

1. Alice in Borderland – 3ª temporada (25/09)

Na terceira temporada de “Alice in Borderland”, Arisu precisa voltar ao jogo para salvar Usagi Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Após sobreviver aos desafios mortais do Borderland e reassumir uma vida normal, Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya) tentam aproveitar a tranquilidade do mundo real. No entanto, lembranças e visões perturbadoras do passado começam a invadir seu cotidiano, ameaçando a estabilidade conquistada.

A situação se complica quando Usagi é raptada por Ryuji (Kento Kaku), um cientista obcecado pelos segredos da vida além da morte. Determinado a resgatá-la, Arisu recebe pistas e um enigmático Coringa, que o forçam a regressar ao universo perigoso do Borderland.

2. Desobedientes (25/09)

Em “Desobedientes”, Alex busca desvendar os segredos que cercam uma instituição para adolescentes problemáticos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Na tranquila cidade de Tall Pines, uma instituição para adolescentes em conflito esconde mistérios perigosos. Quando duas estudantes tentam fugir, acabam formando uma aliança com Alex Dempsey (Mae Martin), um policial recém-chegado. Ao investigar, Alex percebe que a direção da escola, sob Evelyn Wade (Toni Collette), mantém práticas obscuras que controlam e manipulam os alunos, desafiando limites éticos e emocionais.

Enquanto tentam desvendar a verdade, Alex, Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind) enfrentam perigos inesperados, segredos do passado e dilemas que testam coragem e confiança. A cada passo, descobrem que a cidade guarda mais enigmas do que imaginavam, e que escapar não depende apenas da força, mas da inteligência e da união entre eles.

3. Mantis (26/09)

Em “Mantis”, Han-ul retorna ao mundo dos assassinos de elite para recuperar a ordem da MK Enterprise Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Ambientado no mesmo universo do longa “Kill Boksoon”, o filme acompanha Han-ul (Yim Si-wan), um assassino de elite conhecido como “Mantis”, que retorna ao submundo dos matadores profissionais após um longo período afastado. Ao chegar, ele encontra o império MK Enterprise em ruínas, depois da morte de seu líder, Cha Min-gyu (Sol Kyung-gu).

Para restaurar a ordem, antigos aliados e rivais reaparecem, incluindo Jae-yi (Park Gyu-young), ex-colega de treinamento com quem Han-ul compartilha um passado complicado, e Dok-go (Jo Woo-jin), lendário assassino aposentado que busca retomar o controle da organização. Entre traições, alianças inesperadas e confrontos perigosos, Mantis precisa enfrentar desafios para sobreviver e conquistar seu lugar nesse universo sombrio.

4. French lover (26/09)

Em “French lover”, Abel e Marion enfrentam os obstáculos de suas realidades para ficarem juntos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Em Paris, Abel Camara (Omar Sy), um artista renomado, vive sob os holofotes, mas sente-se preso a uma rotina vazia e superficial. Marion (Sara Giraudeau), por outro lado, leva uma vida discreta e cheia de responsabilidades, distante da fama e do glamour. O encontro entre os dois desperta sentimentos inesperados e provoca mudanças profundas em suas perspectivas sobre amor e felicidade.