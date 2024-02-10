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Conforto e criatividade

4 dicas de como se vestir no carnaval se você não gosta de fantasias

Confira opções confortáveis e práticas para os foliões que querem aproveitar a festa sem se fantasiar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Não é preciso ir aos bloquinhos com fantasias superelaboradas Crédito: Brastock | Shutterstock
O carnaval está chegando e, com ele, inúmeras fantasias. É a época do ano na qual os foliões deixam a criatividade falar mais alto e se fantasiam de todo o tipo de coisa. Porém, existem aqueles que querem apenas aproveitar uma festa ou um bloquinho e evitam colocar peças diferentes.
“A ideia é dar ideias que possam ser usadas além do carnaval. Que as peças continuem no guarda-roupa das pessoas e não sejam logo descartadas, isso é sustentabilidade, é gerar menos lixo e economizar”, explica a empreendedora Manu Farias.
Pensando nisso, a dona do Brechó Fashion Carioca, Manu Farias, elenca quatro dicas do que usar durante as festas. Confira!

1. Roupas confortáveis

Ainda mais se você for para um bloquinho, que é uma grande concentração de gente e calor. Opte por roupas que tragam conforto e não te limitem para curtir.

2. Top/cropped

Com o calor, um top ou um cropped pode fazer a diferença para aquelas que não gostam ou não se sentem confortáveis de usar a parte de cima do biquíni . São peças mais curtas e, geralmente, feitas de tecidos mais leves.
Imagem Edicase Brasil
O tênis ajuda em caminhadas longas e evita machucados Crédito: wertinio | Shutterstock

3. Tênis

Por mais que pareça uma peça quente, o tênis vai ajudar em caminhadas mais longas e evitar que o pé fique machucado com o calor. Um chinelo de plástico ou borracha pode não ser a melhor opção para o Carnaval .

4. Acessórios coloridos

Por que não completar o look com acessórios que remetam a essa época do ano? Alguns gostam de ousar, colocar brincos grandes e com desenhos, enquanto outros optam por aqueles mais delicados. Isso não importa muito, o que importa é compor o look!

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