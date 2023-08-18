4 dicas de aplicativos para descobrir músicas

Aplicativos podem te ajudar a encontrar novas músicas (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock) Crédito:

A ascensão das plataformas de streaming musical, como Spotify, Deezer e Apple Music, revolucionou a forma como as pessoas em todo o mundo consomem música. Isso porque essas ferramentas desempenharam um papel fundamental em democratizar o acesso à música, tornando-a mais acessível e conveniente do que nunca.

Antes disso, a audição de música muitas vezes dependia de possuir CDs, vinis ou arquivos digitais comprados, o que poderia ser caro e limitante em termos de variedade. Com o advento do streaming, um vasto catálogo de músicas de todos os gêneros e épocas está ao alcance das mãos dos usuários, independentemente de onde estejam.

Pensando nisso, listamos 4 aplicativos de recomendação musical que ajudam fãs de música a descobrirem novos sons e artistas. Confira!

1. Magroove

O aplicativo, que atingiu a marca de 500 mil usuários, recomenda músicas de acordo com o gosto musical do usuário e não com a popularidade do artista. O app usa inteligência artificial para analisar o perfil sonoro das músicas preferidas dos usuários para sugerir novas canções.

O ouvinte tem até 30 segundos para ouvir a canção sugerida pelo app e deixar o like ou dislike na sugestão. Caso o som agrade, ele vai para uma lista de descobertas que pode ser exportada como playlist para players de streaming.

Disponível na App Store e na Play Store, o aplicativo é gratuito, mas caso queira ter acesso a funcionalidades como play ilimitado de músicas, o usuário pode assinar a versão Premium.

2. Soundcloud

A plataforma é conhecida por hospedar sons dos mais variados gêneros , entre sucessos da música e artistas menos conhecidos. É possível seguir perfis de outros usuários e feeds de áudio que estão em alta na plataforma. Além disso, o serviço oferece outras atrações como audiobooks e podcasts. O app está disponível para download na Play Store e na App Store.

Alguns apps facilitam a vida daqueles que gostam de ouvir música (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) Crédito:

3. Palco MP3

O aplicativo brasileiro é uma porta de entrada para bandas e artistas nacionais e mais de 50 estilos musicais diferentes. É possível criar listas com canções dos mais diversos gêneros, escutar músicas offline e fazer o download de playlists. O app está disponível para download na Play Store e na App Store.

4. Shazam

O aplicativo identifica músicas que estão tocando em determinado ambiente e as compara com canções disponíveis em seu banco de dados. Além disso, o app tem uma função que indica quais músicas alguns artistas estão ouvindo. O Shazam está disponível para download na Play Store e na App Store.