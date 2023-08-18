Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

4 dicas de aplicativos para descobrir músicas

Confira como eles podem te ajudar a encontrar novos artistas e canções
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Aplicativos podem te ajudar a encontrar novas músicas (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock) Crédito:
A ascensão das plataformas de streaming musical, como Spotify, Deezer e Apple Music, revolucionou a forma como as pessoas em todo o mundo consomem música. Isso porque essas ferramentas desempenharam um papel fundamental em democratizar o acesso à música, tornando-a mais acessível e conveniente do que nunca.
Antes disso, a audição de música muitas vezes dependia de possuir CDs, vinis ou arquivos digitais comprados, o que poderia ser caro e limitante em termos de variedade. Com o advento do streaming, um vasto catálogo de músicas de todos os gêneros e épocas está ao alcance das mãos dos usuários, independentemente de onde estejam.
Pensando nisso, listamos 4 aplicativos de recomendação musical que ajudam fãs de música a descobrirem novos sons e artistas. Confira!

1. Magroove

O aplicativo, que atingiu a marca de 500 mil usuários, recomenda músicas de acordo com o gosto musical do usuário e não com a popularidade do artista. O app usa inteligência artificial para analisar o perfil sonoro das músicas preferidas dos usuários para sugerir novas canções.
O ouvinte tem até 30 segundos para ouvir a canção sugerida pelo app e deixar o like ou dislike na sugestão. Caso o som agrade, ele vai para uma lista de descobertas que pode ser exportada como playlist para players de streaming.
Disponível na App Store e na Play Store, o aplicativo é gratuito, mas caso queira ter acesso a funcionalidades como play ilimitado de músicas, o usuário pode assinar a versão Premium.

2. Soundcloud

A plataforma é conhecida por hospedar sons dos mais variados gêneros , entre sucessos da música e artistas menos conhecidos. É possível seguir perfis de outros usuários e feeds de áudio que estão em alta na plataforma. Além disso, o serviço oferece outras atrações como audiobooks e podcasts. O app está disponível para download na Play Store e na App Store.
Imagem Edicase Brasil
Alguns apps facilitam a vida daqueles que gostam de ouvir música (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) Crédito:

3. Palco MP3

O aplicativo brasileiro é uma porta de entrada para bandas e artistas nacionais e mais de 50 estilos musicais diferentes. É possível criar listas com canções dos mais diversos gêneros, escutar músicas offline e fazer o download de playlists. O app está disponível para download na Play Store e na App Store.

4. Shazam

O aplicativo identifica músicas que estão tocando em determinado ambiente e as compara com canções disponíveis em seu banco de dados. Além disso, o app tem uma função que indica quais músicas alguns artistas estão ouvindo. O Shazam está disponível para download na Play Store e na App Store.
*Por Nicolas Adao

Veja Também

Budah mostra lado romântico em seu 1º EP lançado pela Universal Music

Formemus divulga programação com palestras, rodada de negócios e shows

De Beth MC a Carlinhos Lemos, veja as novidades do “Tocou, Pocou”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Mulher morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados