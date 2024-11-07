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Turismo internacional

11 atrações incríveis para conferir no Disney’s Hollywood Studios

Veja o que visitar no parque que é uma grande homenagem ao mundo do cinema
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 19:35

O Disney's Hollywood Studios celebra as maiores franquias do cinema (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)
O Disney's Hollywood Studios celebra as maiores franquias do cinema  Crédito: Wirestock Creators | Shutterstock
Inaugurado em 1989, o Disney’s Hollywood Studios, no Walt Disney World Resort, é uma grande homenagem ao mundo do cinema. Logo na entrada, a Hollywood Boulevard vai fazer você se sentir em plena Los Angeles, caminhando entre palmeiras e prédios em art déco , de frente para uma réplica do Teatro Chinês. 
A área Sunset Boulevard mantém esse clima bem hollywoodiano, com a icônica Tower of Terror coroando a paisagem. Já as áreas Echo Lake, Commissary Lane, Animation Courtyard, Pixar Plaza e Grand Avenue remetem aos grandes estúdios de cinema, em meio a galpões de produção e cenários cinematográficos.
O parque tem ainda duas áreas incrivelmente imersivas, para fã nenhum botar defeito. Em Star Wars: Galaxy’s Edge, os visitantes se encontram no planeta Batuu, em uma galáxia muito, muito distante, onde membros da Resistência e da Primeira Ordem se misturam entre comerciantes, contrabandistas e aventureiros.

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Ali é possível construir seu próprio sabre de luz, montar um droide, ver de perto a Millennium Falcon, ser interrogado por Stormtroopers, experimentar o famoso leite azul e muito mais. Já na Toy Story Land, você vai se tornar um brinquedo honorário para brincar no quintal do Andy com Woody, Buzz e outros personagens dos filmes “Toy Story” da Pixar. 
Abaixo, confira outras atrações imperdíveis no Disney’s Hollywood Studios!

1. Beauty and the Beast – Live on Stage (Sunset Boulevard)

Apresentação teatral ao vivo em estilo musical da Broadway do grande sucesso “A Bela e a Fera”.

2. Mickey & Minnie’s Runaway Railway (Hollywood Boulevard)

Uma aventura pelo mundo dos desenhos animados com o Mickey e sua turma, em uma mistura de efeitos práticos e visuais.

3. Millennium Falcon: Smugglers Run (Star Wars: Galaxy’s Edge)

Aqui você pode realizar o sonho de muitos fãs de“Star Wars”: pilotar a Millennium Falcon em uma missão especial de contrabando pela galáxia.

4. Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith (Sunset Boulevard)

Essa montanha-russa fechada e de alta velocidade atravessa as ruas de Los Angeles ao som do rock do Aerosmith.
Na Toy Story Land é possível andar em uma montanha-russa no formato do cachorro Slinky (Imagem: Johnnie Rik | Shutterstock)
Na Toy Story Land é possível andar em uma montanha-russa no formato do cachorro Slinky  Crédito: Johnnie Rik | Shutterstock

5. Slinky Dog Dash (Toy Story Land)

Montanha-russa para toda a família a bordo do Slinky, o cachorro de molas de “Toy Story”.
Em Star Wars: Rise of the Resistance é possível participar de uma batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)
Em Star Wars: Rise of the Resistance é possível participar de uma batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem  Crédito: Wirestock Creators | Shutterstock

6. Star Wars: Rise of the Resistance (Star Wars: Galaxy’s Edge)

Atração grandiosa e diferente de tudo, é cheia de efeitos, cenários imersivos e personagens de “Star Wars”, onde você vai se ver no meio da ação em uma batalha épica entre a Resistência e a Primeira Ordem.

7. Toy Story Mania! (Toy Story Land)

Desafie seus amigos neste divertido jogo de pontaria em 4D com os personagens de “Toy Story”.
No Hollywood Tower Hotel você encontra a atração do elevador mal-assombrado (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)
No Hollywood Tower Hotel você encontra a atração do elevador mal-assombrado Crédito: Wirestock Creators | Shutterstock

8. The Twilight Zone Tower of Terror(Sunset Boulevard)

Quedas velozes e repentinas dentro do elevador mal-assombrado do sinistro Hollywood Tower Hotel, uma atração inspirada na série clássica “Além da Imaginação”.

9. Wonderful World of Animation

Projeções no Teatro Chinês que prestam uma homenagem aos mais de 90 anos de animações Disney.

10. Fantasmic!

Musical noturno ao ar livre que combina efeitos especiais, acrobacias, fogos de artifício, projeções na água, músicas e heróis e vilões da Disney que se enfrentam em um sonho do Mickey.

11. Disney Jollywood Nights

As tradições natalinas encontram o glamour de Hollywood em shows temáticos, experiências únicas com personagens e mais. Em noites selecionadas entre novembro e dezembro (ingressos vendidos separadamente)

O que está por vir?

O Disney’s Hollywood Studios vai ganhar uma área temática inspirada em “Monstros S.A.”, que vai contar com a primeira montanha-russa suspensa em um parque da Disney. A atração Millennium Falcon: Smugglers Run terá uma nova missão com a participação de Mandalorian e Grogu.
Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

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