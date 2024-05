10 sugestões de livros para aproveitar a Book Friday do Amazon. Crédito: Reprodução / Amazon

A Amazon deu início à Book Friday de 2024, que rola até 20 de maio com descontos de até 80% em livros físicos e eBooks. O evento surgiu no Brasil em 2014 e é sempre muito aguardado pela comunidade literária todos os anos, pela vasta seleção e pelos descontos oferecidos.



Confira abaixo uma lista com 10 obras selecionadas pela equipe de HZ dos mais variados assuntos como: romance, autoajuda, finanças, infantil, psicologia e mais!

CAFÉ COM DEUS PAI: PORÇÕES DIÁRIAS DE PAZ

Capa do livro Café com Deus Pai. Crédito: Reprodução / Amazon

Sinopse: O livro escrito por Júnior Rostirola reúne 366 mensagens para devocionais diários com Deus Pai. As páginas são interativas para envolver o leitor ainda mais nessa jornada permitindo que você reflita, anote suas inspirações e compartilhe suas experiências. A cada dia, você encontrará uma mensagem única e significativa, especialmente selecionada para nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Valor: R$ 49,90 (capa comum), R$ 49,90 (kindle)



A FAVELA VENCEU: DE UM POVO HEROICO BRADO RETUMBANTE

Capa do livro A Favela Venceu. Crédito: Reprodução / Amazon

Sinopse: Rick Chesther nos mostra como, a partir do zero, ou do “menos um”, é possível sair da inércia e vencer na vida. A favela venceu traz uma favela que inspira pela coragem, pela força de vontade, pela esperança, pela fé e pelo brilho no olhar. Traz a favela que não se acovarda, que não desiste, que passa por perrengues, mas que se sacode para poder ter dignidade e então criar uma história nova, mesmo nos momentos de maior dor. Valor: R$ 31,90 (capa comum)

O JEITO DISNEY DE ENCANTAR OS CLIENTES

Capa do livro O Jeito Disney De Encantar Os Clientes. Crédito: Reprodução / Amazon

Sinopse: Neste livro escrito por Richard Branson, o leitor é levado aos bastidores para ver as melhores práticas e filosofias da Disney em ação, proporcionando uma visão dos princípios de atendimento de qualidade na prática, tanto no Walt Disney World, sob o ponto de vista dos membros do elenco, quanto em outras organizações, de acordo com os executivos que participaram dos programas do Disney Institute. Valor: R$ 51,00 (capa dura), R$ 41,79 (capa comum), R$ 10,20 (kindle)

PERIGOSO!

Capa do livro Perigoso. Crédito: Reprodução / Amazon

Sinopse: No livro escrito por Tim Warnes, Bob é uma toupeira que adora etiquetar as coisas. Um dia, ele encontra uma coisa muito estranha. Uma coisa escamosa. Uma coisa escamosa com dentes pontudos. Ahhh! Cuidado, Bob! Valor: R$ 18,49 (capa comum)

HÁBITOS ATÔMICOS: UM MÉTODO FÁCIL E COMPROVADO DE CRIAR BONS HÁBITOS E SE LIVRAR DOS MAUS

Capa do livro Hábitos Atômicos. Crédito: Reprodução / Amazon

Sinopse: Neste livro, você aprenderá um método comprovado capaz de levá-lo a novos patamares. James Clear (autor) é conhecido por sua habilidade em transformar tópicos complexos em comportamentos simples que podem ser facilmente aplicados à vida cotidiana e profissional. Seu método, desenvolvido a partir de conceitos comprovados da biologia, psicologia e neurociência, é um guia descomplicado para tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus, impossíveis. Valor: R$ 46,90 (capa comum), R$ 42,70 (kindle)

TUDO É RIO

Capa do livro Tudo é Rio. Crédito: Reprodução / Amazon

Sinopse: Escrito por Carla Madeira, Tudo é Rio é um livro com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. Valor: R$ 47,92 (capa comum), R$ 20,94 (kindle)

TUDO SOBRE O AMOR

Capa do livro Tudo Sobre O Amor. Crédito: Reprodução / Amazon

Sinopse: O que é o amor, afinal? Será esta uma pergunta tão subjetiva, tão opaca? Para Bell Hooks (autora), quando pulverizamos seu significado, ficamos cada vez mais distantes de entendê-lo. Neste livro, primeiro volume de sua Trilogia do Amor, a autora procura elucidar o que é, de fato, o amor, seja nas relações familiares, românticas e de amizade ou na vivência religiosa. Valor: R$ 45 (capa comum), R$ 42,75 (kindle)

A PSICOLOGIA FINANCEIRA: LIÇÕES ATEMPORAIS SOBRE FORTUNA, GANÂNCIA E FELICIDADE

Capa do livro A Psicologia Financeira. Crédito: Reprodução / Amazon

Sinopse: Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Morgan Housel (autor) apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca do grande objetivo de todos nós: ser feliz. Valor: R$ 38,40 (capa comum), R$ 13,26 (kindle)

ORGULHO E PRECONCEITO

Capa do livro Orgulho e Preconceito. Crédito: Reprodução / Amazon

Sinopse: Orgulho e Preconceito é um dos mais aclamados romances da escritora inglesa Jane Austen. Publicado em 1813, revela como era a sociedade da época, quando os relacionamentos se desenrolavam de maneira mais lenta e romântica, no ritmo das cartas levadas por mensageiros a cavalo. Nesse mundo, o sonho da Sra. Bennet era casar bem suas cinco filhas: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia. Entre as irmãs, destaca-se Elizabeth, a Lizzy, que se depara com um turbilhão de sentimentos diante do orgulho e preconceito que mascaram a realidade. Trata-se de um clássico que, mesmo após duzentos anos desde a sua primeira publicação, continua a encantar milhões de leitores ao redor do mundo. Valor: R$ 44,90 (capa dura), R$ 12 (capa comum), R$ 5,99 (kindle)

NAÇÃO DOPAMINA: POR QUE O EXCESSO DE PRAZER ESTÁ NOS DEIXANDO INFELIZES E O QUE PODEMOS FAZER PARA MUDAR

Capa do livro Nação Dopamina. Crédito: Reprodução / Amazon

Sinopse: Em Nação dopamina , Dra. Anna Lembke, psiquiatra e professora da Escola de Medicina da renomada Universidade Stanford, explora as novas e empolgantes descobertas científicas que explicam por que a busca incansável do prazer gera mais sofrimento do que felicidade - e o que podemos fazer a respeito. Valor: R$ 42,90 (capa comum), R$ 40,75 (kindle)

