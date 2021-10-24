10 livros que viraram filmes ou séries para aproveitar

Já trouxemos uma lista de obras literárias que seriam adaptadas para as telas em 2021 por aqui e agora trazemos uma lista de livros que já viraram séries ou filmes. A diversão é garantida, seja assistindo ou lendo obras que vão do romance ao suspense. Entre os títulos estão textos de Louisa May Alcott, Stieg Larsson e vários outros. Confira as sugestões para ficar por dentro de cada trama e de onde acessar as adaptações.
Vale ressaltar que as obras citadas estão disponíveis no catálogo do Skeelo, plataforma de leitura na qual os assinantes de A Gazeta tem direito a um livro por mês. Confira na lista abaixo os detalhes de cada um deles:
1- A BARRACA DO BEIJO
A saga romântica “A Barraca do Beijo” traz a história de Elle, uma adolescente que sempre teve uma queda pelo descolado Noah, o irmão mais velho de seu melhor amigo, Lee. Ao organizarem uma barraca do beijo para o festival da primavera de sua escola, Noah acaba fazendo uma aparição. Mas, o romance que surge não se desenrola exatamente como um conto de fadas. A história criada pela escritora galesa Beth Reekles chegou ao mundo todo com suas adaptações, os longas lançados pela Netflix e estrelados por Joey King como a protagonista.
2 - O DATE PERFEITO
“O Date Perfeito” é outra obra que foi adaptada para o cinema pela Netflix, tendo sido lançado em 2019. A trama de comédia romântica acompanha o jovem Brooks Rattigan, interpretado no longa por Noah Centineo - mesmo galã de “Para Todos os Garotos que Já Amei”. Na história, Rattigan, que está no ensino médio, visa juntar dinheiro para entrar na sua faculdade dos sonhos, a Columbia. Nessa empreitada, ele faz mil trabalhos e acaba topando ser o par ideal para a prima de uma colega de classe em um baile em troca de uma grana. O que ele não sabia é que sentimentos poderiam aparecer na jogada.
3 - A CINCO PASSOS DE VOCÊ
Para os que gostam do romance, mas com uma pegada mais dramática, “A Cinco Passos de Você” pode ser uma ótima opção. As páginas narram o romance de Will e Stella, dois jovens que sofrem de fibrose cística, uma condição que os faz ter que manter uma distância de um metro e meio um do outro. Dessa forma, a cada passo na paixão, os dois sofrem mais com a falta de contato físico. Os pombinhos são encarnados por Cole Sprouse e Haley Lu Richardson na adaptação da obra de Rachael Lippincott para os cinemas. O título tomou as telonas em 2019 e hoje está disponível na Amazon Prime Vídeo.
4 - A QUÍMICA QUE HÁ ENTRE NÓS
E tem mais romance entre as opções, “A Química que Há Entre Nós” traz um casal que parece muito diferente para dar certo. Grace Town é uma menina que gosta de roupas masculinas, apresenta um certo desleixo e usa uma bengala, enquanto Henry Page é tão comum que chega a ser tedioso, mas logo se interessa pela misteriosa garota. A trama ganhou vida em uma produção original da Amazon Prime Video, de 2020, com atuação de Lili Reinhart, a Betty de “Riverdale”, e Austin Abrams. O livro que deu origem ao filme é da autora australiana Krystal Sutherland, que além de escritora é também produtora.
5- MULHERZINHAS
Os clássicos também têm seu lugar nessa lista. “Mulherzinhas”, de Louisa May Alcott, faz grande sucesso. Tamanho é o destaque do livro de época que retrata os dilemas de quatro irmãs de Nova Inglaterra, durante o período da Guerra Civil Americana, que o texto ganhou sua sétima adaptação para as telonas em 2019, sob a direção de Greta Gerwig. O filme contou com estrelas como Saoirse Ronan e Emma Watson em seu casting. Sua trama é ideal para quem se interesse por obras com mulheres fortes, vale ressaltar que a história tem inspiração autobiográfica. A obra cinematográfica intitulada “Adoráveis Mulheres” está disponível na plataforma YouTube Movies para aluguel e compra.
6 - HILDA FURACÃO
O livro de Roberto Drummond, “Hilda Furacão” ficou amplamente conhecido por sua adaptação para a TV, com a minissérie da Globo, de 1998. A versão audiovisual da história da jovem socialite mineira que se transforma em prostituta foi estrelada por Ana Paula Arósio. A atriz encarnou esta “femme fatale”, que encantava os homens na década de 60. O público pode reviver a minissérie, que está disponível no catálogo do Globoplay.
7 - OS MONÓLOGOS DA VAGINA
O texto teatral “Os Monólogos da Vagina”, criado e interpretado por Eve Ensler, que debutou no off Broadway em 1996, também compõe o quadro de obras que conquistaram o público. Show apresentado nos teatros ao redor do mundo por diversas vezes, o trabalho que reúne uma série de histórias luxuriosas, emocionantes e singelas tem, inclusive, uma versão audiovisual de 2002. Este filme da interpretação de Ensler está disponível no catálogo da Amazon Prime Video.
8 - ADMIRÁVEL MUNDO NOVO
A clássica distopia de Aldous Huxley, “Admirável Mundo Novo”, também ganhou em 2020 uma versão audiovisual. A série homônima está disponível no catálogo do Globoplay, contendo 1 temporada, com 19 episódios. O texto de Huxley fala de uma sociedade inteiramente organizada segundo princípios científicos, de pessoas programadas em laboratório, e adestradas para cumprir seu papel numa sociedade de castas biologicamente definidas já no nascimento. Um mundo no qual a literatura, a música e o cinema só têm a função de solidificar o espírito de conformismo.
9 - O DESTINO DE UMA NAÇÃO
Três discursos que mudaram o rumo da Segunda Guerra Mundial, proferidos por Winston Churchill, logo após assumir o posto de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, são analisados na obra “O Destino de Uma Nação”, uma biografia de Anthony McCarten. O livro de 2017 ganhou os cinemas no ano seguinte, dirigido por Joe Wright e contando com Gary Oldman como Churchill. O filme hoje está disponível no catálogo do YouTube Movies e é um prato cheio para os amantes de políticas e interessados na guerra.
10 - MILLENNIUM: OS HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS MULHERES
A obra “Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres”, do sueco Stieg Larsson, fecha a lista de indicações trazendo mistério. Na trama, uma jovem herdeira de um império industrial some sem deixar pistas. Desde então, a cada ano, Henrik Vanger, o velho patriarca do clã, recebe uma flor emoldurada - o mesmo presente que Harriet lhe dava, até desaparecer. Cerca de 40 anos depois do ocorrido, o industrial contrata o jornalista Mikael Blomkvist para conduzir uma investigação particular. Logo Blomkvist se junta a Lisbeth Slander, uma jovem de mente brilhante para a busca de dados e começa a perceber uma trilha de segredos e perversidades do clã industrial. O livro de 2005 ganhou uma adaptação hollywoodiana em 2011, sob a direção de David Fincher. Hoje, o triller está no catálogo da Amazon Prime Vídeo. Vale destacar que a obra tem continuação, sendo composta por cinco livros, no total.