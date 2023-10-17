Veja como controlar a ansiedade na hora de fazer o Enem

A medida que a prova do Enem se aproxima, é natural que o nervosismo e a ansiedade tendem a se intensificar. Mas esses sentimentos podem prejudicar até mesmo os candidatos mais bem preparados. Então como controlar a ansiedade com os exames, em provas marcadas para novembro?
Vale lembrar que a ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse e à pressão, e muitas vezes, ela é benéfica, impulsionando-nos a enfrentar desafios. No entanto, quando essa ansiedade se torna excessiva, pode atrapalhar o desempenho durante a prova do Enem de diversas maneiras:
Dificuldade de concentração: a ansiedade pode sobrecarregar a mente, dificultando focar nas questões da prova e até levando a erros bobos ou esquecimento de informações importantes.
- Bloqueio mental: a pressão excessiva pode bloquear o pensamento lógico e a capacidade de raciocínio, tornando difícil a resolução de problemas complexos.
- Sintomas físicos: mãos suadas, coração acelerado e até mesmo tremores podem tornar desconfortável a preparação e também a execução da prova.
Pensando em ajudar você a enfrentar essa fase com mais tranquilidade e alcançar o seu melhor desempenho nas provas, compartilhamos sugestões de terapias naturais para controlar a ansiedade no Enem, promovendo um equilíbrio emocional e mental.
Diferentemente de medicamentos, essas técnicas não causam efeitos colaterais indesejados. Além disso, podem ser incorporadas de forma segura à sua rotina de estudos e preparação para o Enem, além de serem bem acessíveis.
4 dicas para controlar a ansiedade no Enem
- Banho antiestresse e vitalidade
Os banhos energéticos ou terapêuticos são muito fáceis e potentes. Mas cada um tem uma propriedade e função diferente, dependendo dos ingredientes adicionados à água. Veja aqui um guia de ervas para você escolher e criar seu banho.
A minha sugestão, para o Enem, é a seguinte:
Ingredientes:
- 1,5 litros de água
- 1 colher de sopa de camomila
- 1 ramo generoso de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco
Instruções:
- Ferva a água.
- Desligue o fogo.
- Adicione as ervas.
Então, deixe o banho energético repousar por 20 minutos, coe e aplique por todo o corpo, visualizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento.
Após esse banho, o ideal é descansar em casa até o dia seguinte.
- Óleos essenciais para o equilíbrio emocional
Os óleos essenciais também podem desempenhar um papel fundamental na gestão do estresse e da ansiedade. Você pode usar os óleos essenciais de diversas maneiras (confira aqui), em um difusor pessoa e de ambiente ou então em massagens relaxantes.
- Cristais que acalmam
Os cristais também podem contribuir para acalmar a mente e aumentar o foco. Você pode usar os cristais abaixo como acessórios ou mantê-los próximos a você na hora de dormir.
- Howlita Branca: traz paz, harmonia e combate a insônia, além de reduzir o medo e a ansiedade.
- Chás relaxantes
Os chás de capim-limão, melissa, folha de maracujá e camomila são excelentes aliados para lidar com o estresse e a ansiedade. Nesse sentido, a minha dica é preparar uma xícara perto da hora de dormir.
Como Preparar um Chá Medicinal:
- Leve uma xícara de água filtrada ao fogo.
- Então, quando as primeiras bolhas começarem a surgir, desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa da planta de sua escolha, se for seca, ou duas colheres se for fresca.
- Por fim, deixe repousar por 10 minutos, coe e beba.
- Melissa Mell. Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online. E-mail: [email protected]