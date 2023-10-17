Veja como controlar a ansiedade na hora de fazer o Enem

Como controlar a ansiedade no Enem Crédito: Personare

Vale lembrar que a ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse e à pressão, e muitas vezes, ela é benéfica, impulsionando-nos a enfrentar desafios. No entanto, quando essa ansiedade se torna excessiva, pode atrapalhar o desempenho durante a prova do Enem de diversas maneiras:

Dificuldade de concentração: a ansiedade pode sobrecarregar a mente, dificultando focar nas questões da prova e até levando a erros bobos ou esquecimento de informações importantes.

Bloqueio mental: a pressão excessiva pode bloquear o pensamento lógico e a capacidade de raciocínio, tornando difícil a resolução de problemas complexos.

Sintomas físicos: mãos suadas, coração acelerado e até mesmo tremores podem tornar desconfortável a preparação e também a execução da prova.

Diferentemente de medicamentos, essas técnicas não causam efeitos colaterais indesejados. Além disso, podem ser incorporadas de forma segura à sua rotina de estudos e preparação para o Enem, além de serem bem acessíveis.

4 dicas para controlar a ansiedade no Enem

Banho antiestresse e vitalidade

A minha sugestão, para o Enem, é a seguinte:

Ingredientes:

1,5 litros de água

1 colher de sopa de camomila

1 ramo generoso de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco

Instruções:

Ferva a água.

Desligue o fogo.

Adicione as ervas.

Então, deixe o banho energético repousar por 20 minutos, coe e aplique por todo o corpo, visualizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento.

Após esse banho, o ideal é descansar em casa até o dia seguinte.

Óleos essenciais para o equilíbrio emocional

Cristais que acalmam

Os cristais também podem contribuir para acalmar a mente e aumentar o foco. Você pode usar os cristais abaixo como acessórios ou mantê-los próximos a você na hora de dormir.

Howlita Branca: traz paz, harmonia e combate a insônia, além de reduzir o medo e a ansiedade.

Chás relaxantes

Os chás de capim-limão, melissa, folha de maracujá e camomila são excelentes aliados para lidar com o estresse e a ansiedade. Nesse sentido, a minha dica é preparar uma xícara perto da hora de dormir.

Como Preparar um Chá Medicinal:

Leve uma xícara de água filtrada ao fogo.

Então, quando as primeiras bolhas começarem a surgir, desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa da planta de sua escolha, se for seca, ou duas colheres se for fresca.

Por fim, deixe repousar por 10 minutos, coe e beba.