Marte entra em Escorpião: começa período de mais decisão e paixão Crédito: Personare

Diferentemente do período anterior em que o planeta da ação estava em Libra, Marte em Escorpião traz uma energia de determinação, transformação e paixão, que promete nos impulsionar em direção a objetivos concretos.

Entenda o significado de Marte em Escorpião

Enquanto Marte em Libra pode nos tornar indecisos e hesitantes, Marte em Escorpião nos faz agir com convicção e poder. É como se uma chama interna fosse acesa, nos impulsionando a perseguir nossos desejos com tenacidade.

Por isso, durante esse trânsito, nossa força de vontade é ativada de forma intensa.

Como aproveitar esse trânsito?

Este é o momento ideal para definir metas audaciosas e implementar mudanças significativas em nossas vidas. Seja para emagrecer, concluir um projeto importante ou alcançar qualquer objetivo, Marte em Escorpião nos fornecerá a determinação necessária.

Além disso, este trânsito também ativa a paixão e a sensualidade. Escorpião está ligado à energia erótica, e com Marte neste signo, nossa libido é estimulada.

Isso não se limita apenas à vida sexual, mas também se aplica ao nosso entusiasmo e dedicação em relação aos projetos que mais nos apaixonam. Portanto, podemos esperar uma intensa energia de comprometimento emocional em tudo o que fazemos durante esse período.

Força extra de Saturno

Um bônus adicional deste trânsito é o trígono de Marte com Saturno, que ocorre a partir desta sexta (13) até a próxima terça-feira (17).

Esse aspecto astrológico amplifica nossa persistência, organização e capacidade de trabalho. É o momento ideal para concentrar nossos esforços em projetos que exigem disciplina e dedicação.

Se você tem planos para melhorar sua saúde, iniciar uma rotina de exercícios ou fazer mudanças significativas em sua vida, este é o momento para agir. O curso de Alimentação e Mapa Astral pode ajudar muito.

Partiu aproveitar?

Marte em Escorpião é um trânsito astrológico que traz uma energia poderosa de transformação, determinação e paixão.

É uma oportunidade para renovar nossas energias, definir metas audaciosas e perseguir nossos objetivos com intensidade. Se você estava sentindo cansaço ou indecisão nas últimas semanas, vem aí um novo fôlego à sua vida.