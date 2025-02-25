Veja as previsões do Horóscopo Chinês para março de 2025

O mês de março trará a energia do Coelho para os nativos Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Março traz a influência do Coelho, exemplo de sensibilidade, misticismo e bondade, mas também de permissividade.

“Os nascidos no ano do Coelho valorizam a espiritualidade e a criatividade, além de apresentarem uma tendência a colocar muito foco nessas áreas, negligenciando as demais. Adeptos aos mecanismos escapistas, precisam se atentar para não usar a espiritualidade como fuga e esquecer de que na vida, às vezes, é necessário ter atitudes práticas”, explica Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

Ainda segundo a especialista, esses nativos também devem tomar cuidado com o excesso de idealizações. Isso porque poderão ter uma visão deturpada de pessoas e situações. A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos em março. Confira!

Rato

Os nativos do Rato deverão reavaliar as suas metas em março Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança. Em março, os nascidos no ano do Rato poderão reavaliar suas metas. De modo geral, essas análises serão necessárias nesta fase, que pedirá maior realismo ao que é almejado.

Búfalo

Os nativos do Búfalo terão a chance de conseguir fazer andar o que estava estagnado Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado e trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Neste mês, os nascidos no ano do Búfalo deverão transformar alguma área da vida. A flexibilidade poderá ajudá-los. Caso os nativos se abram para mudanças, haverá a chance de conseguirem fazer andar o que estava estagnado.

Tigre

Os nativos do Tigre tenderão a vivenciar a cura física e emocional Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre . Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de março, os nativos de Tigre tenderão a vivenciar a cura física e emocional. A compreensão de que a alma interfere no corpo ajudará nesse processo.

Coelho

Os nativos do Coelho deverão evitar fugir dos compromissos Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em março, os nativos poderão enfrentar embates que foram evitados por muito tempo. Será possível que o confronto se estabeleça durante todo o mês. Ao longo do processo, deverão evitar fugir dos compromissos. A diplomacia poderá ajudar neste momento.

Dragão

Os nativos do Dragão deverão aceitar as limitações para ter mais clareza Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

Nesta fase, os nascidos no ano do Dragão enfrentarão conflitos para distinguir o real e o ideal. Isso porque o que foi planejado poderá não ser concretizado. Logo, aceitar essas limitações trará mais clareza para os nativos. Ademais, colocar o conhecimento em prática ajudará neste período.

Serpente

Os nativos da Serpente terão mais facilidade para solucionar os problemas Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Neste mês, os nativos da Serpente terão mais facilidade para solucionar os problemas, assim como maior rapidez para concluir as metas estabelecidas. De modo geral, será um período de otimismo e sorte.

Cavalo

Os nativos do Cavalo terão mais motivação e direção para cumprir os objetivos Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro.

No mês de março, os nascidos no ano do Cavalo irão experimentar um ímpeto de conquista. Além disso, terão mais motivação e direção para cumprir os objetivos. Aproveitar este momento favorável trará benefícios que serão sentidos a longo prazo.

Cabra

Os nativos da Cabra viverão uma fase mais tensa, em que serão convidados a ter maior autonomia Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos.

Em março, os nativos da Cabra viverão uma fase mais tensa, em que serão convidados a ter maior autonomia. Para que vivam de forma mais independente, alguns apegos deverão ser rompidos.

Macaco

Os nativos do Macaco sentirão uma pressão maior no que diz respeito à individualidade Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as necessidades e qualidades alheias.

Neste período, os nascidos no ano do Macaco sentirão uma pressão maior no que diz respeito à individualidade. Além disso, a dificuldade de expressão poderá ser uma constante em março. Por outro lado, será possível que a preservação das próprias singularidades ajude nesse processo.

Galo

Os nativos do Galo poderão enfrentar mudanças significativas e terão maior compreensão sobre os rumos que a vida tomou Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para viver com as próprias imperfeições e com as dos outros. Se não adquirir essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas.

Neste mês, haverá a chance de que os nascidos no ano do Galo enfrentem mudanças significativas, que serão acompanhadas por algumas crises. O questionamento das próprias escolhas levará os nativos a terem uma maior compreensão sobre os rumos que a vida tomou.

Cão

Para os nativos do Cão, o equilíbrio e o altruísmo serão necessários nesta fase Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito.

Em março, as necessidades dos nativos do Cão poderão conflitar com as dos outros. Logo, eles deverão reavaliar o impulso de agradar a todos na intenção de receber afeto. Isso porque, muitas vezes, tendem a se negligenciar em prol dos demais, gerando diversas frustrações. Por fim, o equilíbrio e o altruísmo serão necessários nesta fase.

Javali

Os nativos do Javali deverão amadurecer e evitar atitudes imprudentes Crédito: Imagem: Marish | Shutterstock

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou.