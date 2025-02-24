Como Vênus retrógrado pode mexer no seu bolso Crédito: Personare

Então, se você deseja evitar surpresas financeiras e aproveitar esse período de maneira estratégica, continue a leitura.

O que significa Vênus retrógrado

Na Astrologia, quando um planeta está retrógrado, significa que sua velocidade está alterada — ele fica mais lento do que o normal.

E como tudo no Universo é energia, esse movimento tem um impacto direto sobre nós. E retrogradação simboliza revisão, balanço e reavaliação nas áreas regidas por cada planeta.

No caso de Vênus, estamos falando de revisões sobre amor, valores e dinheiro.

Como Vênus retrógrado impacta as finanças

O próximo ciclo de Vênus retrógrado ocorre entre 01 de março a 12 de abril de 2025 no signo de Áries. Em tese, é um período ideal para você rever gastos, reorganizar as finanças e ajustar investimentos.

No entanto, a energia ariana pode trazer impulsividade, arrependimentos financeiros e negociações mais difíceis. Por isso é ainda mais importante ter atenção e se preparar!

Desafios financeiros que podem surgir:

Maior vontade de gastar sem planejamento

Possibilidade de arrependimentos por compras impulsivas

Atrasos em pagamentos ou recebimentos

Negociações mais complexas e demoradas

Questões financeiras mal resolvidas podem voltar à tona

Negociações contratuais e salariais podem precisar de revisão

Por isso, é fundamental manter um controle financeiro rigoroso, evitar decisões apressadas, grandes aquisições e compras por impulso. Ou seja, pense se o bem é realmente necessário antes de comprá-lo!

Além disso, contratos e parcerias financeiras e investimentos devem ser muito bem revisados antes de assinaturas.

Oportunidades na sua vida financeira:

Ótimo momento para reavaliação de valores e prioridades

Não só refletir, como colocar no papel quanto de dinheiro você faz e o quanto você gasta

Revisar quais gastos podem ser cortados ou reduzidos

Refletir sobre o que realmente tem valor para você

Refletir se seus hábitos financeiros estão alinhados aos seus valores e fazer os ajustes necessários

Surgimento de rendas extras podem ser necessárias e muito bem-vindas

Há oportunidades para corrigir erros e evitar armadilhas financeiras

Vênus retrógrado também é propício para revisar seus paradigmas sobre dinheiro. Muitas pessoas afirmam querer prosperidade financeira, mas carregam crenças limitantes que podem afastar a abundância.

Por isso, a retrogradação surge com um convite para desconstruir essas ideias e alinhar sua relação com o dinheiro ao fluxo natural de dar e receber.

E se dinheiro não for um problema pra você, esse é um momento para reavaliar as suas prioridades e seus investimentos. Mas lembre-se que evitar o consumo exagerado reflete até mesmo no impacto ambiental.

O impacto de Vênus retrógrado nas suas finanças pessoais

Uma parte específica da sua vida pode sentir mais a retrogradação de Vênus. Para saber qual é essa área, siga este passo a passo rápido, fácil e gratuito:

Veja a lista lateral esquerda. Ali está a sua previsão personalizada. Então, procure por Vênus e confira em que Casa está.

Por exemplo, a pessoa do horóscopo abaixo está vivendo, neste momento, um trânsito de Vênus sobre a casa 11.

Agora que você sabe qual área da sua vida vai receber Vênus retrógrado, veja como suas finanças podem sentir este trânsito.

Casa 1: Revisão da autoestima e de como você se valoriza.

Casa 2: Ajustes financeiros, revisão de gastos e ganhos.

Casa 3: Reavaliação de contratos e negociações.

Casa 4: Impacto nas finanças familiares e nos investimentos imobiliários.

Casa 5: Cuidados com investimentos especulativos e apostas.

Casa 6: Reflexões sobre remuneração e trabalho.

Casa 7: Revisão de parcerias financeiras e da renda do casal.

Casa 8: Impostos, heranças e dívidas do casal em revisão.

Casa 9: Cautela com investimentos em educação ou viagens.

Casa 10: Impacto na carreira e na imagem profissional.

Casa 11: Reavaliação de investimentos em grupos e comunidades.

Casa 12: Reflexão sobre padrões de pensamento, sentimento e comportamento inconscientes sobre o dinheiro.

Dicas práticas para lidar com Vênus Retrógrado

Agora que você já tem ideia do que pode acontecer, veja estratégias importantes e cuidados para ter durante a retrogradação.

Reorganização financeira

Revise seu orçamento;

Saiba exatamente quanto entra e sai da sua conta;

Identifique gastos desnecessários e corte-os;

Não é o melhor momento astrológico para investir, por isso se for investir, priorize investimentos seguros.

Cautela com investimentos e negociações

Evite decisões financeiras precipitadas

Fuja de compras impulsivas

Pesquise antes de assinar contratos e revise-os muito bem

Busque opiniões confiáveis de especialistas antes de investir

Planejamento de compras e vendas

Compare preços e avalie se a compra é realmente necessária;

Evite aquisições importantes nesse período;

Seja paciente antes de grandes investimentos.

Reflexão sobre seus valores financeiros

Suas prioridades financeiras estão alinhadas com seus valores?

Você está comprando o bem por que realmente precisa ou por que deseja mostrar para os outros o que você possui?

Como você pode melhorar a sua organização financeira?

Como você pode atualizar a planilha de gastos: diária, semanal ou mensalmente? (por exemplo)

Quais mudanças são necessárias para atingir seus objetivos financeiros?

Quais são suas metas financeiras para o mês e para o ano? Você está conseguindo cumprir? O que você precisa alterar para ter mais resultados financeiros?

Todo mundo diz que quer dinheiro… mas será mesmo?

Você pode até dizer que quer dinheiro, que gosta de dinheiro, que o seu sonho é ser milionária e que quer ganhar na Mega Sena. Mas será mesmo?

Vênus retrógrado é um grande convite astrológico para você fazer um balanço sobre os seus pensamentos sobre dinheiro.

Você se identifica com pensamentos como:

“Dinheiro é sujo”

“Os ricos só ganham dinheiro por meios ilícitos e que eles são pessoas ruins”

“Ganhar dinheiro exige muito trabalho, sofrimento e sacrifício”

“Dinheiro não dá em árvore”

Se você pensa ou diz coisas desse tipo, inconscientemente você pode estar se afastando do dinheiro. Todos esses paradigmas são ideias equivocadas acerca do dinheiro e podem estar afetando como você faz e gasta a sua renda.

Entenda que a energia do dinheiro segue o fluxo do universo de que tudo é movimento. E para “alimentar” este movimento, há a lei do Dar e Receber.

Para que esta lei se realize, você precisa dar, ou seja, trabalhar, se dedicar com maestria nas suas habilidades, talentos e dons para se aperfeiçoar ainda mais no seu trabalho e ter mais resultados. Além disso, você também pode doar parte da renda ou então auxiliar de alguma maneira outras pessoas.

E não adianta reclamar, tá? Quanto mais reclamar, mais energia negativa você terá e isso cortará o fluxo de dar e receber. Resultado: pouco dinheiro na sua conta. O dinheiro poderá até vir, mas não permanecerá por muito tempo.

Então, durante Vênus retrógrado, a energia é de revisão, não só dos gastos, mas também sobre o que você pensa e sente sobre o dinheiro, bem como o que você faz para ter mais dinheiro.

Afinal, o que você está pensando, sentindo e fazendo com que o dinheiro não permaneça com você.

Transforme os desafios em oportunidades

Portanto, Vênus retrógrado não precisa significar escassez ou problemas financeiros inevitáveis. Pelo contrário.

Pode ser um excelente momento para reavaliar sua relação com o dinheiro, criar novos hábitos financeiros, organizar melhor seus investimentos e alinhar seus valores pessoais com suas decisões econômicas.

Portanto, aproveite esse momento para transformar desafios em oportunidades de crescimento, reestruturação financeira e fazer uma análise bem organizada sobre o quanto entra e o quanto sai de renda durante o dia, durante a semana e o montante durante o seu mês.

Ao fazer escolhas conscientes, você pode sair desse período com mais segurança e estabilidade econômica.

E lembre-se que a energia do dinheiro segue o fluxo do dar e receber.

Se você trabalha de má vontade, naturalmente vai faltar dinheiro.

Se gastar dinheiro é uma “súplica” para você, o dinheiro vai correr de você.