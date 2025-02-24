Como Vênus retrógrado pode mexer no seu bolso

Vênus não é só o planeta do amor, não! O planeta também rege dinheiro, finanças e trocas comerciais, ou seja, como fazemos e gastamos o nosso dinheiro. Por isso, quando Vênus fica retrógrado, afetar suas finanças.
Então, se prepare, porque teremos Vênus retrógrado de 1º de março a 12 de abril de 2025, no signo de Áries. Neste período, vamos precisar revisar os nossos hábitos financeiros, crenças sobre dinheiro e a maneira como ganhamos, gastamos e investimos dinheiro.
Então, se você deseja evitar surpresas financeiras e aproveitar esse período de maneira estratégica, continue a leitura.
O que significa Vênus retrógrado
Na Astrologia, quando um planeta está retrógrado, significa que sua velocidade está alterada — ele fica mais lento do que o normal.
E como tudo no Universo é energia, esse movimento tem um impacto direto sobre nós. E retrogradação simboliza revisão, balanço e reavaliação nas áreas regidas por cada planeta.
No caso de Vênus, estamos falando de revisões sobre amor, valores e dinheiro.
Como Vênus retrógrado impacta as finanças
O próximo ciclo de Vênus retrógrado ocorre entre 01 de março a 12 de abril de 2025 no signo de Áries. Em tese, é um período ideal para você rever gastos, reorganizar as finanças e ajustar investimentos.
No entanto, a energia ariana pode trazer impulsividade, arrependimentos financeiros e negociações mais difíceis. Por isso é ainda mais importante ter atenção e se preparar!
Desafios financeiros que podem surgir:
Maior vontade de gastar sem planejamento
Possibilidade de arrependimentos por compras impulsivas
Atrasos em pagamentos ou recebimentos
Negociações mais complexas e demoradas
Questões financeiras mal resolvidas podem voltar à tona
Negociações contratuais e salariais podem precisar de revisão
Por isso, é fundamental manter um controle financeiro rigoroso, evitar decisões apressadas, grandes aquisições e compras por impulso. Ou seja, pense se o bem é realmente necessário antes de comprá-lo!
Além disso, contratos e parcerias financeiras e investimentos devem ser muito bem revisados antes de assinaturas.
Oportunidades na sua vida financeira:
Ótimo momento para reavaliação de valores e prioridades
Não só refletir, como colocar no papel quanto de dinheiro você faz e o quanto você gasta
Revisar quais gastos podem ser cortados ou reduzidos
Refletir sobre o que realmente tem valor para você
Refletir se seus hábitos financeiros estão alinhados aos seus valores e fazer os ajustes necessários
Surgimento de rendas extras podem ser necessárias e muito bem-vindas
Há oportunidades para corrigir erros e evitar armadilhas financeiras
Vênus retrógrado também é propício para revisar seus paradigmas sobre dinheiro. Muitas pessoas afirmam querer prosperidade financeira, mas carregam crenças limitantes que podem afastar a abundância.
Por isso, a retrogradação surge com um convite para desconstruir essas ideias e alinhar sua relação com o dinheiro ao fluxo natural de dar e receber.
E se dinheiro não for um problema pra você, esse é um momento para reavaliar as suas prioridades e seus investimentos. Mas lembre-se que evitar o consumo exagerado reflete até mesmo no impacto ambiental.
Leia também: Como se livrar das crenças limitantes sobre dinheiro
O impacto de Vênus retrógrado nas suas finanças pessoais
Uma parte específica da sua vida pode sentir mais a retrogradação de Vênus. Para saber qual é essa área, siga este passo a passo rápido, fácil e gratuito:
Veja a lista lateral esquerda. Ali está a sua previsão personalizada. Então, procure por Vênus e confira em que Casa está.
Por exemplo, a pessoa do horóscopo abaixo está vivendo, neste momento, um trânsito de Vênus sobre a casa 11.
Agora que você sabe qual área da sua vida vai receber Vênus retrógrado, veja como suas finanças podem sentir este trânsito.
Casa 1: Revisão da autoestima e de como você se valoriza.
Casa 2: Ajustes financeiros, revisão de gastos e ganhos.
Casa 3: Reavaliação de contratos e negociações.
Casa 4: Impacto nas finanças familiares e nos investimentos imobiliários.
Casa 5: Cuidados com investimentos especulativos e apostas.
Casa 6: Reflexões sobre remuneração e trabalho.
Casa 7: Revisão de parcerias financeiras e da renda do casal.
Casa 8: Impostos, heranças e dívidas do casal em revisão.
Casa 9: Cautela com investimentos em educação ou viagens.
Casa 10: Impacto na carreira e na imagem profissional.
Casa 11: Reavaliação de investimentos em grupos e comunidades.
Casa 12: Reflexão sobre padrões de pensamento, sentimento e comportamento inconscientes sobre o dinheiro.
Dicas práticas para lidar com Vênus Retrógrado
Agora que você já tem ideia do que pode acontecer, veja estratégias importantes e cuidados para ter durante a retrogradação.
Reorganização financeira
Revise seu orçamento;
Saiba exatamente quanto entra e sai da sua conta;
Identifique gastos desnecessários e corte-os;
Não é o melhor momento astrológico para investir, por isso se for investir, priorize investimentos seguros.
Cautela com investimentos e negociações
Evite decisões financeiras precipitadas
Fuja de compras impulsivas
Pesquise antes de assinar contratos e revise-os muito bem
Busque opiniões confiáveis de especialistas antes de investir
Planejamento de compras e vendas
Compare preços e avalie se a compra é realmente necessária;
Evite aquisições importantes nesse período;
Seja paciente antes de grandes investimentos.
Reflexão sobre seus valores financeiros
Suas prioridades financeiras estão alinhadas com seus valores?
Você está comprando o bem por que realmente precisa ou por que deseja mostrar para os outros o que você possui?
Como você pode melhorar a sua organização financeira?
Como você pode atualizar a planilha de gastos: diária, semanal ou mensalmente? (por exemplo)
Quais mudanças são necessárias para atingir seus objetivos financeiros?
Leia também: O perfil financeiro de cada signo do zodíaco
Todo mundo diz que quer dinheiro… mas será mesmo?
Você pode até dizer que quer dinheiro, que gosta de dinheiro, que o seu sonho é ser milionária e que quer ganhar na Mega Sena. Mas será mesmo?
Vênus retrógrado é um grande convite astrológico para você fazer um balanço sobre os seus pensamentos sobre dinheiro.
Você se identifica com pensamentos como:
“Dinheiro é sujo”
“Os ricos só ganham dinheiro por meios ilícitos e que eles são pessoas ruins”
“Ganhar dinheiro exige muito trabalho, sofrimento e sacrifício”
“Dinheiro não dá em árvore”
Se você pensa ou diz coisas desse tipo, inconscientemente você pode estar se afastando do dinheiro. Todos esses paradigmas são ideias equivocadas acerca do dinheiro e podem estar afetando como você faz e gasta a sua renda.
Entenda que a energia do dinheiro segue o fluxo do universo de que tudo é movimento. E para “alimentar” este movimento, há a lei do Dar e Receber.
Para que esta lei se realize, você precisa dar, ou seja, trabalhar, se dedicar com maestria nas suas habilidades, talentos e dons para se aperfeiçoar ainda mais no seu trabalho e ter mais resultados. Além disso, você também pode doar parte da renda ou então auxiliar de alguma maneira outras pessoas.
E não adianta reclamar, tá? Quanto mais reclamar, mais energia negativa você terá e isso cortará o fluxo de dar e receber. Resultado: pouco dinheiro na sua conta. O dinheiro poderá até vir, mas não permanecerá por muito tempo.
Então, durante Vênus retrógrado, a energia é de revisão, não só dos gastos, mas também sobre o que você pensa e sente sobre o dinheiro, bem como o que você faz para ter mais dinheiro.
Afinal, o que você está pensando, sentindo e fazendo com que o dinheiro não permaneça com você.
Leia também: Como é sua relação com o dinheiro?
Transforme os desafios em oportunidades
Portanto, Vênus retrógrado não precisa significar escassez ou problemas financeiros inevitáveis. Pelo contrário.
Pode ser um excelente momento para reavaliar sua relação com o dinheiro, criar novos hábitos financeiros, organizar melhor seus investimentos e alinhar seus valores pessoais com suas decisões econômicas.
Portanto, aproveite esse momento para transformar desafios em oportunidades de crescimento, reestruturação financeira e fazer uma análise bem organizada sobre o quanto entra e o quanto sai de renda durante o dia, durante a semana e o montante durante o seu mês.
Ao fazer escolhas conscientes, você pode sair desse período com mais segurança e estabilidade econômica.
E lembre-se que a energia do dinheiro segue o fluxo do dar e receber.
Se você trabalha de má vontade, naturalmente vai faltar dinheiro.
Se gastar dinheiro é uma “súplica” para você, o dinheiro vai correr de você.
Trabalhe com vontade. Com ânimo. Com amor. Ame tudo o que você faz. E veja o dinheiro chegando até você!