Tudo sobre a última Superlua de 2022 e como usar todo seu poder Crédito: Personare

Faltando pouco para acabar o ano, vem aí a última Superlua de 2022! Será uma Lua Nova no signo de Capricórnio e muito poderosa para você estabelecer suas metas para 2023.

A lunação começa às 7h17min (horário de Brasília) desta sexta-feira (23/12), mas lança efeitos por um mês. Por isso, as previsões e dicas para usar todo o seu poder valem até 21 de janeiro, quando começa outra Lua Nova.

Mas seja como for que você decida trabalhar com a energia desta Lua Nova, conceda a si mesmo um tempo durante essa época movimentada do ano para refletir sobre o que passou e, principalmente, sobre o que quer. A última Lua Nova de 2022 é o momento perfeito para ler as previsões do seu signo para 2023 e se planejar.

Tudo sobre a última Superlua de 2022

De acordo com o astrólogo e “criador” do termo, Richard Nolle, a Superlua ocorre quando o nosso satélite está a 90% do perigeu (mais próximo da Terra) e, portanto, parece maior e mais brilhante para a gente. Entenda aqui a diferença entre Superlua, Lua de Sangue e Lua Azul.

Essa Superlua de dezembro de 2022 será uma Lua Nova (melhor fase para criar o que você quer na sua vida) e será em Capricórnio, por isso, o que a ver com o signo ficará mais forte.

Sendo um signo cardinal de Terra, a temporada de Capricórnio é um momento para olhar para nossa vida material e entender o que desejamos começar, mas o que é especial, é que esses começos serão inspirados por coisas que podem durar.

Confira a seguir as previsões para esta essa última Superlua de 2022. Mas lembre-se que a nossa vida pessoal está inserida no mapa coletivo. Assim, é importante você entender as tendências gerais e, no final, ler previsões para a Lua Nova na sua vida.

Hora de usar a disciplina capricorniana nas nossas finanças

Essa Lua Nova em Capricórnio vai destacar nossas finanças, uma vez que além da Lua, estamos na Temporada de Sol em Capricórnio (entenda melhor aqui), e ainda temos Ascendente em Capricórnio no mapa desta lunação, e seu regente, Saturno, se encontra na Casa 2, dos valores e finanças.

Saturno, regente do Ascendente do mapa desta lunação, se encontra na Casa 2, da produção, riquezas, tesouro nacional, bancos e instituições financeiras, nosso poder econômico, lucros e perdas, PIB, capacidade de comércio e troca, taxas e impostos.

Isso pode indicar alterações ou flutuação financeira, por isso será necessário ter bastante responsabilidade e saber inovar para contornar possíveis contrapontos.

Pontos fortes desta Lua Nova

Saturno coloca foco na nossa vida financeira. Ele faz um aspecto fluido com Júpiter em Áries, o que nos confere uma certa sorte em começar uma nova atividade lucrativa e até a encarar com mais coragem a competitividade do mercado.





Lua e Sol caem na Casa 1, que fala da imagem geral que se tem da coletividade e dos símbolos e propósitos do país (nossa bandeira, escudo, hino, etc.). Apesar do cenário político-social agitado, essa pode ser a chance de buscarmos meios para resgatar nossa relação com esses assuntos.





Vênus, planeta do amor e dinheiro, encontra-se próximo ao Ascendente desta Lua Nova, o que indica que, apesar de Capricórnio ser um símbolo de austeridade, podemos receber pequenos benefícios inesperados.



Desafios da última Superlua de 2022

Sol e Lua fazem uma quadratura com Júpiter em Áries. Apesar de Júpiter ser um planeta benéfico, nós podemos ter uma falta de limite ou exagero nas (auto)cobranças.





Saturno também é um planeta que representa limitações e constrições. Ou seja, pode acontecer de termos de diminuir certas expectativas e planos sobre nossos gastos, ainda mais que ele faz uma quadratura com Urano, indicando cortes inesperados.





ainda mais que ele faz uma quadratura com Urano, indicando cortes inesperados. Marte é um planeta que pode indicar acidentes ou coisas que chegam para a gente com a necessidade de lutar para que algo aconteça. Neste Lunação Marte segue retrógrado, desacelerando os assuntos da Casa 5: diversão, cultura, artes, esportes, prazer, relação com crianças (justo no período de férias escolares). Com a ação de Marte, vamos precisar ter paciência para lidar com esses assuntos que geralmente são nossa fonte de descanso.



Como a última Superlua de 2022 se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Para ver como esta última Lua Nova de 2022 e em Capricórnio vai se manifestar na sua vida, é só seguir esse passo a passo:

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Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa.



A pessoa está com a Lua na Casa X. Logo, são os temas desta casa que estarão destacados.



Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação capricorniana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Capricórnio:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

Provavelmente, você gosta de parecer ser uma pessoa séria, madura e responsável. Aproveite esse período para focar na imagem que você exterioriza, pensando de uma maneira inteligente sobre como mostrar o melhor de si.





Cuidado para que a preocupação com sua imagem não vire uma preocupação com a opinião das pessoas. Tente de vez em quando fazer coisas espontâneas e até usar looks mais descontraídos – veja aqui dicas de looks para o Ano Novo!





Cuide da sua saúde e do seu corpo! Fazer pilates, yoga ou RPG pode ser legal, já que Capricórnio rege os ossos e algumas pessoas podem sentir dores se acentuando.





É um ótimo momento para começar a se cuidar mais e fazer coisas para o seu desenvolvimento pessoal.



Casa 2 em destaque na Lua Nova

Com o foco na vida financeira, chegou a hora de tentar aumentar seus lucros ou otimizar seus gastos.





Se você for uma pessoa autônoma, veja se não é possível fazer um plano de negócios para fazer uma grana extra neste final de ano.





Se você trabalhar com carteira assinada, pode ser muito legal discutir um possível plano de carreira no seu trabalho ou fazer isso individualmente.





Reveja se não existem cursos de gestão financeira ou investimentos que você possa fazer. A luz da Lua e do Sol iluminando sua casa de valor, pode te trazer uma boa consciência sobre como ter mais inteligência financeira.





A luz da Lua e do Sol iluminando sua casa de valor, pode te trazer uma boa consciência sobre como ter mais inteligência financeira. Se você for uma pessoa que tem dificuldade de soltar e lidar com seu dinheiro de uma maneira relaxada, veja aqui como desbloquear suas crenças em relação a dinheiro e abrir as portas para a prosperidade.



Casa 3 recebe a Lua Nova em Libra

Como a Casa 3 fala tanto de comunicação quanto dos nossos pensamentos, é bom rever como transmitir mais confiança e responsabilidade em como você se expressa.





Reflita se a sua disciplina não pode estar sendo percebida como uma rigidez e autoritarismo.





Sobre sua saúde mental, observe se a sua disciplina não está virando uma constante autorrestrição.





Esse pode ser um mês bom para ler mais livros, aprender, focar na sua saúde mental e ter bastante disciplina com esses assuntos.





Há um foco para começar ou concluir cursos, e também fazer viagens dentro do país.





Dê uma atenção extra para sua presença nas mídias digitais, pesquise e se aprofunde em como se destacar como uma autoridade na sua área.



Lua Nova em trânsito na sua Casa 4

Chegou a fase para se voltar para sua família, seu lar e raízes.





Você pode sentir uma grande necessidade de ser uma referência para sua família, pegando responsabilidades para si, tomando decisões e exercendo alguma autoridade.





No seu lar, você pode precisar ter que fazer um esforço maior para “colocar as coisas em ordem”, aproveite para fazer melhorias.





Tente ouvir mais as pessoas da sua família, para não agir com autoritarismo e tente não se preocupar ao ponto de achar que vai conseguir resolver os problemas de todo mundo.



Lua Nova passando pela Casa 5

Essa é a fase da sua auto expressão, criatividade, projetos, prazeres e paixões, hobbies e descanso, e filhos, se você tiver.





Se você tiver algum projeto no papel, chegou o momento de usar toda a sua disciplina e ambição para fazer com que ele aconteça.





Com Capricórnio na Casa 5, você pode ter dificuldade de descansar e ser uma pessoa mais preocupada com assuntos de prazer. Tente descansar mais e cuidado para não transformar até seus momentos de lazer em trabalho.





Busque apostar na sua identidade visual, mas cuidado para não colocar sua autoestima no quanto você está crescendo, lembre-se de aproveitar o que você já tem.



Lunação acontece na Casa 6

O trabalho, rotina, saúde e alimentação se destacam neste mês, portanto, faça check-ups e tente melhorar sua performance nesses assuntos, mas tente não se cobrar demais.





Cuidado com o excesso de trabalho, tente entender que talvez não será possível fazer tudo que você propôs em poucos dias até o final do ano, principalmente porque nessa temporada isso pode afetar sua saúde de uma maneira ainda mais direta.





Cuidado também para não se tornar uma pessoa mais autoritária com as pessoas no seu trabalho e mais exigente com você.



Casa 7 em destaque na lunação capricorniana

Dê mais atenção para suas relações e parcerias, porque pode ser um bom momento para oficializá-las, alinhar expectativas ou passar mais tempo com elas.





As parcerias de trabalho podem trazer benefícios, busque pessoas que são responsáveis e que não tenham medo do trabalho pesado para estar ao seu lado.





Saiba como trazer mais maturidade para sua relação se você estiver em uma, mas cuidado para não cobrar demais de quem você se relaciona, ou achar que a pessoa precisa conseguir fazer certas coisas só porque você consegue.



Casa 8 recebendo a Lua Nova

Com algumas sombras aparecendo, pode ser um período bom para terapia e análise, principalmente para trabalhar a autocobrança.





Alguns encerramentos podem acontecer, então cuidado para não se tornar uma pessoa muito preocupada, que se responsabiliza por essas possíveis despedidas.





Reveja a divisão de contas se você mora com outras pessoas ou se você estiver em uma relação, mas cuidado para não exagerar na disciplina e acabar dando a entender que você quer mandar em tudo.



Lua Nova em trânsito pela Casa 9

Chegou o momento do ano que favorece fazer ou planejar uma viagem para fora do país. Se for do seu interesse, reveja o que você precisa e use da sua disciplina para economizar o valor para fazer isso.





É um momento importante para quem deseja começar ou concluir algum curso. Você pode usar isso para impulsionar seu trabalho ou apenas aproveitar melhor sua determinação com o conhecimento.





Conecte-se à espiritualidade, oráculos, ou fontes de sabedoria que possam te trazer mais estruturas. Talvez você receba alguma cobrança de responsabilidade com sua ética e verdades internas.



Casa 10 em destaque nesta Lua Nova

Nessa temporada há um brilho especial para seu propósito e carreira. Aproveite para tentar se destacar através de estratégias e planos de estruturação. Pode ser um período bom para tentar uma promoção.





Foque nos seus projetos, faça reciclagens sobre seu conhecimento, construa pontes que possam ser boas indicações.





Esse período pode ser de muito trabalho, então cuidado para não exagerar e acabar se sobrecarregando, saiba delegar se for necessário.



Lua passando pela Casa 11

Suas amizades e os grupos que você participa ficam mais ativos, é um momento de trocas e socialização, mas cuidado para que as expectativas de viver bons momentos não façam você cobrar atenção das pessoas.





Conecte-se mais ao coletivo, tenha mais responsabilidade social e política, mas não pense que as pessoas precisam pensar como você, tente aprender como ter mais horizontalismo.





Se você puder oferecer algo para a sociedade fazendo trabalhos voluntários, pode ser bem recompensador.



Lua Nova na Casa 12

Como essa é a casa do isolamento, passe mais tempo consigo, quem sabe você não pode até fazer uma viagem solo? Mas cuidado para não se afastar das pessoas e se bloquear.





Tenha mais responsabilidade com seu processo de cura, principalmente mental e emocional, foque em padrões inconscientes que podem estar fazendo você se cobrar muito.





Busque terapias energéticas e que te ajudem a vencer medos e autossabotagem, foque no seu eu interior.

