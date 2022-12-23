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Astrologia

Tudo sobre a última Superlua de 2022 e como usar todo seu poder

Será uma Lua Nova no signo de Capricórnio e muito poderosa para você estabelecer suas metas para 2023
Personare

Personare

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 10:00

Tudo sobre a última Superlua de 2022 e como usar todo seu poder
Tudo sobre a última Superlua de 2022 e como usar todo seu poder Crédito: Personare
Faltando pouco para acabar o ano, vem aí a última Superlua de 2022! Será uma Lua Nova no signo de Capricórnio e muito poderosa para você estabelecer suas metas para 2023
A lunação começa às 7h17min (horário de Brasília) desta sexta-feira (23/12), mas lança efeitos por um mês. Por isso, as previsões e dicas para usar todo o seu poder valem até 21 de janeiro, quando começa outra Lua Nova.
Mas seja como for que você decida trabalhar com a energia desta Lua Nova, conceda a si mesmo um tempo durante essa época movimentada do ano para refletir sobre o que passou e, principalmente, sobre o que quer. A última Lua Nova de 2022 é o momento perfeito para ler as previsões do seu signo para 2023 e se planejar.

Tudo sobre a última Superlua de 2022

De acordo com o astrólogo e “criador” do termo, Richard Nolle, a Superlua ocorre quando o nosso satélite está a 90% do perigeu (mais próximo da Terra) e, portanto, parece maior e mais brilhante para a gente. Entenda aqui a diferença entre Superlua, Lua de Sangue e Lua Azul.
Essa Superlua de dezembro de 2022 será uma Lua Nova (melhor fase para criar o que você quer na sua vida) e será em Capricórnio, por isso, o que a ver com o signo ficará mais forte.
Como Capricórnio é um signo que fala sobre responsabilidades e determinação, é muito comum estarmos no final do ano com atribulações para tentar encerrar o que é possível e construir nossas resoluções para o ano seguinte. 
Sendo um signo cardinal de Terra, a temporada de Capricórnio é um momento para olhar para nossa vida material e entender o que desejamos começar, mas o que é especial, é que esses começos serão inspirados por coisas que podem durar.
Confira a seguir as previsões para esta essa última Superlua de 2022. Mas lembre-se que a nossa vida pessoal está inserida no mapa coletivo. Assim, é importante você entender as tendências gerais e, no final, ler previsões para a Lua Nova na sua vida.

Hora de usar a disciplina capricorniana nas nossas finanças

Essa Lua Nova em Capricórnio vai destacar nossas finanças, uma vez que além da Lua, estamos na Temporada de Sol em Capricórnio (entenda melhor aqui), e ainda temos Ascendente em Capricórnio no mapa desta lunação, e seu regente, Saturno, se encontra na Casa 2, dos valores e finanças.
Por isso, nós teremos uma oportunidade única de usar a disciplina capricorniana para organizar nosso dinheiro e fazer os cortes necessários. Além de usar as estruturas de Saturno em Aquário para inovar e encontrar novas soluções para melhorar a relação com nossa prosperidade.
Saturno, regente do Ascendente do mapa desta lunação, se encontra na Casa 2, da produção, riquezas, tesouro nacional, bancos e instituições financeiras, nosso poder econômico, lucros e perdas, PIB, capacidade de comércio e troca, taxas e impostos. 
Isso pode indicar alterações ou flutuação financeira, por isso será necessário ter bastante responsabilidade e saber inovar para contornar possíveis contrapontos.

Pontos fortes desta Lua Nova

Desafios da última Superlua de 2022

  • Sol e Lua fazem uma quadratura com Júpiter em Áries. Apesar de Júpiter ser um planeta benéfico, nós podemos ter uma falta de limite ou exagero nas (auto)cobranças.

  • Saturno também é um planeta que representa limitações e constrições. Ou seja, pode acontecer de termos de diminuir certas expectativas e planos sobre nossos gastos, ainda mais que ele faz uma quadratura com Urano, indicando cortes inesperados.

  • Marte é um planeta que pode indicar acidentes ou coisas que chegam para a gente com a necessidade de lutar para que algo aconteça. Neste Lunação Marte segue retrógrado, desacelerando os assuntos da Casa 5: diversão, cultura, artes, esportes, prazer, relação com crianças (justo no período de férias escolares). Com a ação de Marte, vamos precisar ter paciência para lidar com esses assuntos que geralmente são nossa fonte de descanso.

Como a última Superlua de 2022 se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Para ver como esta última Lua Nova de 2022 e em Capricórnio vai se manifestar na sua vida, é só seguir esse passo a passo:
Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação capricorniana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Capricórnio:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

  • Provavelmente, você gosta de parecer ser uma pessoa séria, madura e responsável. Aproveite esse período para focar na imagem que você exterioriza, pensando de uma maneira inteligente sobre como mostrar o melhor de si.

  • Cuidado para que a preocupação com sua imagem não vire uma preocupação com a opinião das pessoas. Tente de vez em quando fazer coisas espontâneas e até usar looks mais descontraídos – veja aqui dicas de looks para o Ano Novo!

  • Cuide da sua saúde e do seu corpo! Fazer pilates, yoga ou RPG pode ser legal, já que Capricórnio rege os ossos e algumas pessoas podem sentir dores se acentuando.

  • É um ótimo momento para começar a se cuidar mais e fazer coisas para o seu desenvolvimento pessoal.

Casa 2 em destaque na Lua Nova

  • Com o foco na vida financeira, chegou a hora de tentar aumentar seus lucros ou otimizar seus gastos. 

  • Se você for uma pessoa autônoma, veja se não é possível fazer um plano de negócios para fazer uma grana extra neste final de ano.

  • Se você trabalhar com carteira assinada, pode ser muito legal discutir um possível plano de carreira no seu trabalho ou fazer isso individualmente.

  • Reveja se não existem cursos de gestão financeira ou investimentos que você possa fazer. A luz da Lua e do Sol iluminando sua casa de valor, pode te trazer uma boa consciência sobre como ter mais inteligência financeira.

  • Se você for uma pessoa que tem dificuldade de soltar e lidar com seu dinheiro de uma maneira relaxada, veja aqui como desbloquear suas crenças em relação a dinheiro e abrir as portas para a prosperidade.

Casa 3 recebe a Lua Nova em Libra

  • Como a Casa 3 fala tanto de comunicação quanto dos nossos pensamentos, é bom rever como transmitir mais confiança e responsabilidade em como você se expressa.

  • Reflita se a sua disciplina não pode estar sendo percebida como uma rigidez e autoritarismo.

  • Sobre sua saúde mental, observe se a sua disciplina não está virando uma constante autorrestrição.

  • Esse pode ser um mês bom para ler mais livros, aprender, focar na sua saúde mental e ter bastante disciplina com esses assuntos.

  • Há um foco para começar ou concluir cursos, e também fazer viagens dentro do país.

  • Dê uma atenção extra para sua presença nas mídias digitais, pesquise e se aprofunde em como se destacar como uma autoridade na sua área.

Lua Nova em trânsito na sua Casa 4

  • Chegou a fase para se voltar para sua família, seu lar e raízes.

  • Você pode sentir uma grande necessidade de ser uma referência para sua família, pegando responsabilidades para si, tomando decisões e exercendo alguma autoridade.

  • No seu lar, você pode precisar ter que fazer um esforço maior para “colocar as coisas em ordem”, aproveite para fazer melhorias.

  • Tente ouvir mais as pessoas da sua família, para não agir com autoritarismo e tente não se preocupar ao ponto de achar que vai conseguir resolver os problemas de todo mundo.

Lua Nova passando pela Casa 5

  • Essa é a fase da sua auto expressão, criatividade, projetos, prazeres e paixões, hobbies e descanso, e filhos, se você tiver.

  • Se você tiver algum projeto no papel, chegou o momento de usar toda a sua disciplina e ambição para fazer com que ele aconteça.

  • Com Capricórnio na Casa 5, você pode ter dificuldade de descansar e ser uma pessoa mais preocupada com assuntos de prazer. Tente descansar mais e cuidado para não transformar até seus momentos de lazer em trabalho.

  • Busque apostar na sua identidade visual, mas cuidado para não colocar sua autoestima no quanto você está crescendo, lembre-se de aproveitar o que você já tem.

Lunação acontece na Casa 6

  • O trabalho, rotina, saúde e alimentação se destacam neste mês, portanto, faça check-ups e tente melhorar sua performance nesses assuntos, mas tente não se cobrar demais.

  • Cuidado com o excesso de trabalho, tente entender que talvez não será possível fazer tudo que você propôs em poucos dias até o final do ano, principalmente porque nessa temporada isso pode afetar sua saúde de uma maneira ainda mais direta.

  • Cuidado também para não se tornar uma pessoa mais autoritária com as pessoas no seu trabalho e mais exigente com você.

Casa 7 em destaque na lunação capricorniana

  • Dê mais atenção para suas relações e parcerias, porque pode ser um bom momento para oficializá-las, alinhar expectativas ou passar mais tempo com elas.

  • As parcerias de trabalho podem trazer benefícios, busque pessoas que são responsáveis e que não tenham medo do trabalho pesado para estar ao seu lado.

  • Saiba como trazer mais maturidade para sua relação se você estiver em uma, mas cuidado para não cobrar demais de quem você se relaciona, ou achar que a pessoa precisa conseguir fazer certas coisas só porque você consegue.

Casa 8 recebendo a Lua Nova

  • Com algumas sombras aparecendo, pode ser um período bom para terapia e análise, principalmente para trabalhar a autocobrança.

  • Alguns encerramentos podem acontecer, então cuidado para não se tornar uma pessoa muito preocupada, que se responsabiliza por essas possíveis despedidas.

  • Reveja a divisão de contas se você mora com outras pessoas ou se você estiver em uma relação, mas cuidado para não exagerar na disciplina e acabar dando a entender que você quer mandar em tudo.

Lua Nova em trânsito pela Casa 9

  • Chegou o momento do ano que favorece fazer ou planejar uma viagem para fora do país. Se for do seu interesse, reveja o que você precisa e use da sua disciplina para economizar o valor para fazer isso.

  • É um momento importante para quem deseja começar ou concluir algum curso. Você pode usar isso para impulsionar seu trabalho ou apenas aproveitar melhor sua determinação com o conhecimento.

  • Conecte-se à espiritualidade, oráculos, ou fontes de sabedoria que possam te trazer mais estruturas. Talvez você receba alguma cobrança de responsabilidade com sua ética e verdades internas.

Casa 10 em destaque nesta Lua Nova

  • Nessa temporada há um brilho especial para seu propósito e carreira. Aproveite para tentar se destacar através de estratégias e planos de estruturação. Pode ser um período bom para tentar uma promoção.

  • Foque nos seus projetos, faça reciclagens sobre seu conhecimento, construa pontes que possam ser boas indicações.

  • Esse período pode ser de muito trabalho, então cuidado para não exagerar e acabar se sobrecarregando, saiba delegar se for necessário.
Faça um teste vocacional ou mapa astral vocacional. O Mapa Profissional gratuito do Personare te dá ótimos direcionamentos!

Lua passando pela Casa 11

  • Suas amizades e os grupos que você participa ficam mais ativos, é um momento de trocas e socialização, mas cuidado para que as expectativas de viver bons momentos não façam você cobrar atenção das pessoas.

  • Conecte-se mais ao coletivo, tenha mais responsabilidade social e política, mas não pense que as pessoas precisam pensar como você, tente aprender como ter mais horizontalismo.

  • Se você puder oferecer algo para a sociedade fazendo trabalhos voluntários, pode ser bem recompensador.

Lua Nova na Casa 12

  • Como essa é a casa do isolamento, passe mais tempo consigo, quem sabe você não pode até fazer uma viagem solo? Mas cuidado para não se afastar das pessoas e se bloquear.

  • Tenha mais responsabilidade com seu processo de cura, principalmente mental e emocional, foque em padrões inconscientes que podem estar fazendo você se cobrar muito.

  • Busque terapias energéticas e que te ajudem a vencer medos e autossabotagem, foque no seu eu interior.
Nai Tomayno: Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do [email protected]

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