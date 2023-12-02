Spoiler do Tarot para 2024: será que vai ser melhor que 2023?

A Justiça, como arcano regente, sugere um ritmo mais lento, exigindo uma atenção minuciosa aos detalhes que muitas vezes passam despercebidos.
A seguir, explico melhor as diferenças que o Tarot aponta entre 2023 e 2024. Mas lebre-se que você pode desvendar as suas próprias previsões com o Tarot Semestral para cada metade do ano na sua vida.
A Mudança de Foco em 2024
Com sua balança e espada, a carta A Justiça emerge como um farol a iluminar o caminho de 2024.
Enquanto em 2023 a ênfase estava no controle pessoal e no movimento adiante, este novo ano convoca à reflexão sobre o que fazemos e almejamos alcançar.
É uma chamada à responsabilidade em todas as esferas da vida: nos relacionamentos, na esfera familiar, no ambiente de trabalho e até na espiritualidade.
A carta A Justiça destaca-se como um convite ao ajustamento, não apenas pessoal, mas também nas relações e perspectivas de vida.
2024 promete ser um ano de seletividade, tanto na defesa de direitos quanto na assunção de responsabilidades. O ajustamento não se limita ao âmbito pessoal; estende-se à recalibragem das relações, provocando uma reflexão profunda sobre o que desejamos extrair da vida.
Desafios que 2024 traz
Outro Spoiler do Tarot para 2024 diz respeito a desafios. Temos tendência para maior reatividade por parte das pessoas, resultando em atitudes mais vigilantes e prontas para reações imediatas.
Nesse contexto, compreender a reflexão antes da expressão se torna ainda mais crucial. Este ano ganha contornos nos quais as palavras adquirem um peso significativo, desencadeando reações e interações intensas, porém também rápidas e impactantes.
A densidade característica deste período reflete-se igualmente no aumento das responsabilidades individuais e coletivas. Tudo aquilo que for semeado encontrará sua colheita, intensificando a percepção de justiça no desfecho das ações empreendidas.
A imparcialidade dA Justiça indica um ano no qual as ações e atitudes não serão determinadas por um espectro absoluto de bem ou mal. Pelo contrário, trata-se de um período que convida à compreensão das diferentes perspectivas, tanto as nossas quanto as das pessoas ao nosso redor.
Assim, vislumbra-se um ano dedicado a desmontar os rótulos de vilões e heróis, buscando uma compreensão mais equilibrada das pessoas e de nós mesmos.
A prudência se faz essencial, segundo a carta de Tarot de 2024. Seja nos ganhos financeiros, nas relações pessoais ou no ambiente de trabalho, cada passo deve ser avaliado com cuidado.
É um ano, portanto, para administrar as conquistas com sabedoria para garantir um futuro estável e equilibrado.
As previsões do Tarot para 2024 se somam ao que a Astrologia e a Numerologia revelam para o novo ano. Por isso, indicamos que você também leia:
Leo é especialista em Tarot do Personare e assina o Tarot Mensal e o Tarot Direto. Também é professor do Curso Básico de Tarot do Personare.
Alex tarólogo e ministra cursos e oferece consultas online de Tarot, Baralho Cigano e Runas. E-mail: [email protected]