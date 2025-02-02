Signos mais briguentos: veja quem perde a paciência fácil

Se você já se perguntou quais são os signos mais briguentos, a resposta pode estar no Mapa Astral. Mais precisamente, na posição do planeta Marte.
Dependendo do signo em que esse planeta está, algumas pessoas são mais impulsivas e propensas a tretas, enquanto outras preferem evitar confrontos.
Confira, em seguida, os cinco signos mais briguentos e as características que sugerem esse comportamento. Depois, descubra como os demais signos lidam com os desentendimentos.
Marte no Mapa Astral
Marte no Mapa Astral representa nossa energia, motivação e impulso para agir. Ele indica como utilizamos nossa vitalidade no dia a dia, tomamos iniciativa e enfrentamos desafios.
Marte também reflete nossa assertividade, maneira de lidar com conflitos e estratégias para superar obstáculos.
Além disso, Marte revela onde direcionamos nossas paixões e desejos intensos, bem como nosso nível de competitividade, coragem e disposição para lutar por nossos objetivos.
Como encontrar Marte no Mapa Astral
Para descobrir se você está entre os signos mais briguentos, precisa saber onde está Marte no seu Mapa Astral. Veja o passo a passo:
Faça login ou inclua seus dados de nascimento.
Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Marte.
Confira em qual signo está Marte. Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Marte em Gêmeos.
Os signos mais briguentos
Devido às suas características, alguns signos costumam ser mais briguentos que outros. Veja quais:
Marte em Áries
Pavio curto? Sim! Marte rege Áries, então sua energia está em casa aqui. Pessoas com essa posição agem de maneira direta e explosiva.
Se algo as irrita, falam na hora e podem partir para o confronto sem pensar duas vezes. Mas o lado bom é que não costumam guardar rancor.
Marte em Gêmeos
Palavras como armas! Quem tem Marte em Gêmeos é ágil no pensamento e na fala, e pode acabar discutindo só pelo prazer do debate.
Quando irritadas, essas pessoas usam argumentos fortes e irônicos para ganhar a briga, sem medo de revidar com palavras afiadas.
Marte em Leão
O orgulho fala alto! Marte em Leão briga quando sente que seu brilho ou sua autoridade está sendo questionada.
Pode reagir dramaticamente, mas sempre com estilo. Para essas pessoas, o importante é não sair por baixo!
Marte em Escorpião
Intensidade define! Marte em Escorpião não briga por qualquer coisa, mas quando se sente traído ou desrespeitado, pode ser vingativo.
Essas pessoas sabem esperar o momento certo para devolver na mesma moeda.
Marte em Sagitário
Treta filosófica! Marte em Sagitário adora um debate acalorado e não tem medo de falar o que pensa.
Por isso, pode entrar em conflitos por opiniões fortes ou por defender sua liberdade. O problema é que, às vezes, não pensa antes de falar.
E os demais signos?
Marte em Touro
Marte em Câncer
Defensivo e emocional, Marte em Câncer não gosta de confronto direto. No entanto, pode guardar ressentimentos e jogar indiretas quando se sente magoado.
Marte em Virgem
Crítico e observador, evita brigas desnecessárias. Mas quando discute, aponta os erros com precisão cirúrgica.
Marte em Libra
Marte em Capricórnio
Estratégica e disciplinada, a pessoa que tem Marte em Capricórnio prefere resolver os problemas de forma calculada. Mas, se precisar, defende sua posição com firmeza.
Marte em Aquário
Marte em Peixes