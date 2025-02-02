Signos mais briguentos: veja quem perde a paciência fácil Crédito: Personare

Dependendo do signo em que esse planeta está, algumas pessoas são mais impulsivas e propensas a tretas, enquanto outras preferem evitar confrontos.

Confira, em seguida, os cinco signos mais briguentos e as características que sugerem esse comportamento. Depois, descubra como os demais signos lidam com os desentendimentos.

Marte no Mapa Astral

Marte no Mapa Astral representa nossa energia, motivação e impulso para agir. Ele indica como utilizamos nossa vitalidade no dia a dia, tomamos iniciativa e enfrentamos desafios.

Marte também reflete nossa assertividade, maneira de lidar com conflitos e estratégias para superar obstáculos.

Além disso, Marte revela onde direcionamos nossas paixões e desejos intensos, bem como nosso nível de competitividade, coragem e disposição para lutar por nossos objetivos.

Como encontrar Marte no Mapa Astral

Para descobrir se você está entre os signos mais briguentos, precisa saber onde está Marte no seu Mapa Astral. Veja o passo a passo:

Faça login ou inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Marte.

Confira em qual signo está Marte. Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Marte em Gêmeos.

Os signos mais briguentos

Devido às suas características, alguns signos costumam ser mais briguentos que outros. Veja quais:

Marte em Áries

Se algo as irrita, falam na hora e podem partir para o confronto sem pensar duas vezes. Mas o lado bom é que não costumam guardar rancor.

Marte em Gêmeos

Quando irritadas, essas pessoas usam argumentos fortes e irônicos para ganhar a briga, sem medo de revidar com palavras afiadas.

Marte em Leão

Pode reagir dramaticamente, mas sempre com estilo. Para essas pessoas, o importante é não sair por baixo!

Marte em Escorpião

Essas pessoas sabem esperar o momento certo para devolver na mesma moeda.

Marte em Sagitário

Por isso, pode entrar em conflitos por opiniões fortes ou por defender sua liberdade. O problema é que, às vezes, não pensa antes de falar.

E os demais signos?

Marte em Touro

Marte em Câncer

Marte em Virgem

Crítico e observador, evita brigas desnecessárias. Mas quando discute, aponta os erros com precisão cirúrgica.

Marte em Libra

Marte em Capricórnio

Marte em Aquário