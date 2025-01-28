Veja as previsões do Horóscopo Chinês para fevereiro de 2025

As previsões indicam que o período será marcado por mudanças e novas perspectivas Crédito: Imagem: kotoffei | Shutterstock

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Fevereiro traz a influência do Tigre, exemplo de criatividade, humanitarismo, independência, mas também de impulsividade e instabilidade.

De acordo com Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, os nascidos no ano do Tigre valorizam muito a família. Afinal, é o único lugar em que encontram estabilidade. “Quando a estabilidade familiar é ameaçada, eles se tornam extremamente agressivos e cruéis, mostrando a face mais destrutiva que estava guardada dentro de si”, acrescenta.

Ainda segundo a especialista, esses nativos, muitas vezes, têm dificuldades nos relacionamentos. Isso porque eles apresentam uma ideia distorcida sobre o que é o amor. “As mulheres nascidas no ano do Tigre costumam terminar seus relacionamentos de forma sombria, traindo ou sendo traídas pelos seus companheiros, já que forçam a continuidade da relação em prol da família”, explica Tery Kanakura. Os homens, geralmente, enfrentam inúmeros problemas conjugais.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos em fevereiro!

Rato

Os nascidos no ano do Rato poderão viver momentos de instabilidade financeira Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

O Rato , muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em fevereiro, os nascidos no ano do Rato poderão viver momentos de instabilidade financeira. Isso ocorrerá devido a gastos inesperados, rupturas e conflitos nas relações afetivas. No caso, a atenção sobre a impulsividade os ajudará a ter mais clareza sobre quais relacionamentos cessar e quais permanecer.

Búfalo

Devido a uma comunicação desequilibrada, os nativos do Búfalo poderão enfrentar momentos de tensão Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado e trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Neste mês, devido a uma comunicação desequilibrada, os nativos do Búfalo poderão enfrentar momentos de tensão. De modo geral, o período pedirá cuidado com a instabilidade. Portanto, as ações imprudentes deverão ser evitadas. Afinal, a inconstância emocional poderá resultar em perdas materiais.

Tigre

A tendência será que os nativos do Tigre enfrentem momentos de inquietação, o que poderá desencadear conflitos Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse nativo , pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

Em fevereiro, a tendência será que os nativos do Tigre enfrentem momentos de inquietação, o que poderá desencadear conflitos com pessoas próximas. Ademais, a mente agitada e a dificuldade de concentração serão constantes. Logo, a sensação de urgência não melhorará as coisas. Pelo contrário, poderá trazer mais atrasos.

Coelho

Os nascidos no ano do Coelho poderão enfrentar instabilidades financeiras Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Neste mês, os nativos poderão enfrentar instabilidades financeiras, o que exigirá maior atenção nessa área. Para que a situação não piore, eles deverão revisar os planos e metas. Ademais, a prudência nos gastos poderá favorecer o período.

Dragão

Os nascidos no ano do Dragão tomarão consciência dos próprios valores e dos valores das pessoas que o cercam Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão . Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse nativo apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

Neste período, os nascidos no ano do Dragão tomarão consciência dos próprios valores e dos valores das pessoas que o cercam. Essa percepção poderá gerar conflitos, causando um choque de princípios. Por isso, será essencial respeitar as crenças e convicções de todos.

Serpente

Devido às expectativas criadas, os nativos da Serpente poderão enfrentar algumas frustrações Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse nativo se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Neste mês, devido às expectativas criadas, os nativos da Serpente poderão enfrentar algumas frustrações. Além disso, haverá a possibilidade de perdas. No entanto, os prejuízos serão ressarcidos ao longo de 2025.

Cavalo

Os nascidos no ano do Cavalo viverão um momento de introspecção Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro.

Em fevereiro, os nascidos no ano do Cavalo viverão um momento de introspecção. A tendência será que isso leve a uma maior compreensão de si. As transformações internas serão beneficiadas, levando ao amadurecimento emocional. No entanto, os nativos tenderão a focar no mundo externo, negligenciando as questões íntimas.

Cabra

A tendência será que os nascidos no ano da Cabra enfrentem intensas transformações Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos. No mês de fevereiro, a tendência será que os nativos enfrentem intensas transformações. O período poderá trazer mais instabilidade e insegurança. Contudo, isso será necessário para o amadurecimento emocional. Ademais, será possível que os nativos aceitem esse processo de forma mais leve.

Macaco

Os nascidos no ano do Macaco deverão se abrir para novas perspectivas Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Neste mês, os nascidos no ano do Macaco deverão se abrir para novas perspectivas. Isso porque insistir em caminhos já trilhados os levará aos mesmos destinos. Eles deverão rever as rotas para que novas realidades sejam conhecidas.

Galo

Os nativos do Galo poderão enfrentar mudanças necessárias para o aprimoramento do poder pessoal Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para viver com as próprias imperfeições e com as dos outros. Se não adquirir essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas.

Neste período, os nativos do Galo poderão enfrentar mudanças necessárias para o aprimoramento do poder pessoal. Nesse processo, será possível que ocorram algumas perdas pessoais, bem como a ruína de estruturas consideradas inabaláveis.

Cão

Os nativos do Cão poderão passar por revisões associadas aos ideais de liberdade Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Em fevereiro, os nativos poderão passar por revisões associadas aos ideais de liberdade. Com questões ligadas à dependência emocional, eles irão experimentar a necessidade de maior autonomia.

Javali

Os nativos do Javali vão receber mais exigências em diversas áreas da vida Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou. Neste mês, os nativos começarão a sentir o peso do ano da Serpente, passando a receber mais exigências em diversas áreas da vida. No caso, eles deverão ser responsáveis para que as coisas não fiquem mais tensas.

Por Tery Kanakura

Crédito: