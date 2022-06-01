Quando acaba Mercúrio Retrógrado? Crédito: Personare

QUANDO ACABA MERCÚRIO RETRÓGRADO? Mercúrio encerra o movimento retrógrado nesta sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. Mas atenção: ainda é preciso considerar o período em que o planeta ficará estacionário e que a Lua Nova ocorreu com o planeta em retrogradação. Por isso, muita calma nessa hora!

Mercúrio retrógrado pode ainda representar, nesta semana, possíveis arrependimentos em compras, alguma necessidade de remarcar compromissos e provável dificuldade de comunicação, seja nas conversas, seja com internet e equipamentos.

Se tiver decisões importantes ou compras de grande valor, vale a pena dar uma segurada ainda. E, se puder, aguente um pouco mais ainda, por dois motivos.

Primeiro que depois de toda retrogradação, Mercúrio passa alguns dias em movimento estacionário, ou seja, ele “para” (apenas de formas aparente!) até retomar o movimento direto (normal).

Para você entender: Mercúrio, normalmente, anda cerca de 1 grau e 20 minutos por dia. Ele volta ao movimento direto no dia 3 de junho, mas começa a ganhar velocidade a partir do dia 13.

“Esta faixa de estacionário não é algo que conste em tabela, mas nota-se um Mercúrio bem lento nos dez primeiros dias depois de ficar direto”, explica a astróloga Vanessa Tuleski.

“De qualquer maneira, estará melhor do que em maio”, afirma Vanessa. Ou seja, as coisas voltam a fluir mais, inclusive melhorando nossa capacidade de tomar decisões.

O QUE FAZER AGORA?

As já conhecidas falhas que marcam os períodos de Mercúrio retrógrado podem se tornar ferramentas para nos ajudar a desacelerar, mas elas só serão válidas se a gente se abrir para esses aprendizados.

QUANDO MERCÚRIO VOLTA A FICAR RETRÓGRADO? Em 2022, teremos um total de quatro retrogradações de Mercúrio. A primeira ocorreu em janeiro e a segunda, agora. As próximas serão mais pro fim do ano, a partir de setembro. Veja aqui todas as datas e significados de Mercúrio Retrógrado 2022.