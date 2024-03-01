Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Astrologia
  • Previsões da semana de 03 a 09/03: imprevistos e oportunidade de mudanças
Horóscopo

Previsões da semana de 03 a 09/03: imprevistos e oportunidade de mudanças

Vem saber tudo sobre essa semana de agito, mas também novas direções
Personare

Personare

Publicado em 01 de Março de 2024 às 10:34

Previsões da semana de 03 a 09/03: imprevistos e oportunidade de mudanças
Previsões da semana de 03 a 09/03: imprevistos e oportunidade de mudanças Crédito: Personare
A onipresença de Urano chama a atenção nas previsões da Astrologia para a semana de 03 a 09/03. Tem aspectos desafiadores, mas também tem aspectos com boas perspectivas de mudanças.
Contaremos tudo sobre isso, mas, primeiro, veja o resumo astrológico da semana:
Até quarta-feira (06): Vênus em quadratura com Urano
Primeira quinzena de março: Marte em quadratura com Urano
Até quarta-feira (06): Mercúrio em sextil com Urano
A partir de quarta-feira (06): Mercúrio em conjunção com Netuno
A partir de quarta-feira (06): Sol em sextil com Urano
A seguir, conheça as previsões da Astrologia para a semana de 03 a 09/03.
?Dica astrológica: para saber as previsões específicas para você e descobrir como esses trânsitos atuam na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões da Astrologia para a semana de 03 a 09/03

A combinação de Vênus e Marte com Urano traz um clima de imprevisibilidade para os próximos dias. Mas não para por aí: Mercúrio e Netuno adicionam uma dose de confusão nessa receita. Tenso, não é?
Mas há pontos favoráveis. Em outros trânsitos de Urano, a vida nos convida a fazer ajustes e a mudar o que precisa ser mudado. É o Céu dando um empurrãozinho na sua criatividade, intuição e desenvolvimento pessoal.
Vem saber tudo sobre essa semana de agito, mas também novas direções. 
Toda a semana: Vênus/Marte em quadratura com Urano
Até quarta-feira (06), Vênus está em quadratura com Urano. Esse aspecto pode significar imprevistos para pessoas próximas, bem como nas finanças, relações de modo geral e valores internos. 
No coletivo, mais notícias de rupturas entre famosos e/ou países, mudanças em quadros governamentais, oscilações financeiras, bem como de protestos.  
Marte também forma quadratura com Urano, permanecendo assim, praticamente, durante toda a primeira quinzena de março. Com isso, a vida fica pouco previsível. Aquilo que você espera que seja de um jeito, provavelmente, será de outro. Algo que você acha que pode ser rápido talvez demore. 
Também é um aspecto que mexe com eventos coletivos, como shows, ou questões desagradáveis, como aumento de acidentes, ocorrências inesperadas e fenômenos climáticos mais intensos em várias partes do mundo. 
No ano passado, a turnê de shows da cantora Taylor Swift no Brasil recheada de imprevistos, inclusive com a trágica morte de uma jovem fã, ocorreu em um contato Marte/Urano. 
Portanto, podemos esperar um período bastante agitado.
Quarta-feira: Mercúrio em conjunção com Netuno
No cenário de imprevisibilidade, temos mais uma lenha na fogueira: a partir de quarta-feira (06), Mercúrio, planeta do dia a dia, das comunicações e dos sistemas, fica em conjunção com Netuno, relacionado a confusão, atraso e mal-entendidos.
Por isso, há uma chance maior de nossos sistemas ou a Internet não funcionarem tão bem, as comunicações podem ficar mais truncadas e, mentalmente, tendemos a maior distração.
Podemos esperar coisas estranhas, como o WhatsApp cair, as redes sociais ficarem fora do ar, além de ocorrências elétricas. É uma semana com coisas bizarras acontecendo.
Então, tente se organizar para sair com antecedência para compromissos importantes. Afinal, a tendência é que haja algum problema e consequente atraso.
Lembrando que ainda estamos com alta rebeldia, por conta dos planetas em Aquário, e podem ter, por exemplo, mais protestos em várias partes do mundo.
Também vale muito ressaltar uma possível confusão mental que essa combinação Mercúrio-Netuno pode trazer. Se algo não está claro para você, talvez seja melhor deixar passar alguns dias para tomar uma decisão.
?Dica astrológica: confira onde tem Peixes no seu Mapa Astral para saber qual área da sua vida pode ser sentir esse trânsito com mais força.
Por fim, esta é uma semana para prestar atenção nas coincidências, pois elas podem tentar te dar algum recado. É a tal da sincronicidade, que podem nos auxiliar a tomar decisões, enxergar padrões e crenças negativas. 
Se bem utilizado esse trânsito de Mercúrio-Netuno, favorece acessar a intuição e o lado espiritual. 
Toda a semana: Mercúrio/Sol em sextil com Urano
Até quarta-feira (06), Mercúrio está em sextil com Urano. Esse aspecto faz com que a nossa mente saia da caixinha: conseguimos olhar por outro ângulo e perceber as coisas de outra forma. Logo, é uma semana com grande impulso para mudança.
Também a partir de quarta-feira, e se estendendo por uma semana, é o Sol que faz um sextil Urano, aumentando a clareza do que é preciso mudar na sua vida.
Com tanta força de Urano, é como se estivesse passando o trem da oportunidade de mudar, com o Céu favorecendo isso.
Preste atenção, pois a intuição talvez esteja cutucando: Muda aí, altera e muda esse esquema”. Isso porque existe uma força para buscar inovações, ter mais criatividade, ser mais livre.
Urano não significa apenas imprevisto e chateação. Ele tem um lado que chama a viver a vida de outra forma, a dar uma sacudida e despertar. E você pode aproveitar essa característica para superar os problemas.
Às vezes, inclusive, é justamente um imprevisto ou chateação que nos faz mudar em algo necessário. 
Além disso, esteja preparado para descondicionar diante de imprevistos que sejam inevitáveis. 
Se sua internet cair no sábado, que costuma ser dia de folga, e você já pediu o reparo para a operadora e pode demorar um pouco, pegue uma bicicleta e vá passear. Urano fala justamente isso: invente alguma outra coisa! 
Estamos em uma semana boa para sair da inércia e estagnação. Então pega aquele vício que você tem e descondicione, buscando outro plano.

Veja Também

7 revelações sobre sexo para ver no seu Mapa Astral

Entre o dever e a rebeldia: as previsões da Astrologia para a semana de 25/02 a 02/03

Relembre as previsões mais importantes do seu signo em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia Horóscopo Previsões Astrológicas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados