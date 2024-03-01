Previsões da semana de 03 a 09/03: imprevistos e oportunidade de mudanças Crédito: Personare

Contaremos tudo sobre isso, mas, primeiro, veja o resumo astrológico da semana:

Até quarta-feira (06): Vênus em quadratura com Urano

Primeira quinzena de março: Marte em quadratura com Urano

Até quarta-feira (06): Mercúrio em sextil com Urano

A partir de quarta-feira (06): Mercúrio em conjunção com Netuno

A partir de quarta-feira (06): Sol em sextil com Urano

A seguir, conheça as previsões da Astrologia para a semana de 03 a 09/03.

?Dica astrológica: para saber as previsões específicas para você e descobrir como esses trânsitos atuam na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões da Astrologia para a semana de 03 a 09/03

A combinação de Vênus e Marte com Urano traz um clima de imprevisibilidade para os próximos dias. Mas não para por aí: Mercúrio e Netuno adicionam uma dose de confusão nessa receita. Tenso, não é?

Mas há pontos favoráveis. Em outros trânsitos de Urano, a vida nos convida a fazer ajustes e a mudar o que precisa ser mudado. É o Céu dando um empurrãozinho na sua criatividade, intuição e desenvolvimento pessoal.

Vem saber tudo sobre essa semana de agito, mas também novas direções.

Toda a semana: Vênus/Marte em quadratura com Urano

No coletivo, mais notícias de rupturas entre famosos e/ou países, mudanças em quadros governamentais, oscilações financeiras, bem como de protestos.

Marte também forma quadratura com Urano, permanecendo assim, praticamente, durante toda a primeira quinzena de março. Com isso, a vida fica pouco previsível. Aquilo que você espera que seja de um jeito, provavelmente, será de outro. Algo que você acha que pode ser rápido talvez demore.

Também é um aspecto que mexe com eventos coletivos, como shows, ou questões desagradáveis, como aumento de acidentes, ocorrências inesperadas e fenômenos climáticos mais intensos em várias partes do mundo.

Portanto, podemos esperar um período bastante agitado.

Quarta-feira: Mercúrio em conjunção com Netuno

No cenário de imprevisibilidade, temos mais uma lenha na fogueira: a partir de quarta-feira (06), Mercúrio, planeta do dia a dia, das comunicações e dos sistemas, fica em conjunção com Netuno, relacionado a confusão, atraso e mal-entendidos.

Por isso, há uma chance maior de nossos sistemas ou a Internet não funcionarem tão bem, as comunicações podem ficar mais truncadas e, mentalmente, tendemos a maior distração.

Podemos esperar coisas estranhas, como o WhatsApp cair, as redes sociais ficarem fora do ar, além de ocorrências elétricas. É uma semana com coisas bizarras acontecendo.

Então, tente se organizar para sair com antecedência para compromissos importantes. Afinal, a tendência é que haja algum problema e consequente atraso.

Também vale muito ressaltar uma possível confusão mental que essa combinação Mercúrio-Netuno pode trazer. Se algo não está claro para você, talvez seja melhor deixar passar alguns dias para tomar uma decisão.

Se bem utilizado esse trânsito de Mercúrio-Netuno, favorece acessar a intuição e o lado espiritual.

Toda a semana: Mercúrio/Sol em sextil com Urano

Até quarta-feira (06), Mercúrio está em sextil com Urano. Esse aspecto faz com que a nossa mente saia da caixinha: conseguimos olhar por outro ângulo e perceber as coisas de outra forma. Logo, é uma semana com grande impulso para mudança.

Também a partir de quarta-feira, e se estendendo por uma semana, é o Sol que faz um sextil Urano, aumentando a clareza do que é preciso mudar na sua vida.

Com tanta força de Urano, é como se estivesse passando o trem da oportunidade de mudar, com o Céu favorecendo isso.

Preste atenção, pois a intuição talvez esteja cutucando: Muda aí, altera e muda esse esquema”. Isso porque existe uma força para buscar inovações, ter mais criatividade, ser mais livre.

Urano não significa apenas imprevisto e chateação. Ele tem um lado que chama a viver a vida de outra forma, a dar uma sacudida e despertar. E você pode aproveitar essa característica para superar os problemas.

Às vezes, inclusive, é justamente um imprevisto ou chateação que nos faz mudar em algo necessário.

Além disso, esteja preparado para descondicionar diante de imprevistos que sejam inevitáveis.

Se sua internet cair no sábado, que costuma ser dia de folga, e você já pediu o reparo para a operadora e pode demorar um pouco, pegue uma bicicleta e vá passear. Urano fala justamente isso: invente alguma outra coisa!