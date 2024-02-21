Relembre as previsões mais importantes do seu signo em 2024 Crédito: Personare

Se o ano só começa depois do Carnaval, está mais do que na hora de conferir as previsões mais importantes do seu signo em 2024! Assim, você pode se preparar para as oportunidades e os desafios que você deve enfrentar ao longo dos próximos meses.

Mas para aproveitar melhor o seu ano, leia as previsões feitas pleos astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda para seu signo solar e também seu Ascendente. Se você não lembra ou não conhece os seus signos, descubra aqui nesse link gratuitamente.

E vale lembrar que o ano, para a Astrologia, só começa mesmo dia 20 de março, quando o Sol entra em Áries, o primeiro signo do zodíaco, dando origem ao Ano Novo Astrológico. Veja o calendário astrológico 2024 completo aqui!

As previsões mais importantes do seu signo em 2024

Então, a seguir, a gente te conta os destaques, o que é mais importante para cada signo solar e Ascendente em 2024. Mas se você quiser saber as tendências para o amor, família, trabalho e saúde, ou seja, tudo o que esperar do ano, clique no link junto a cada signo.

Áries em 2024

Emoções e Amor: Áries enfrentará altos e baixos emocionais intensos, com a necessidade de equilibrar seus desejos pessoais e relacionamentos.

Carreira: Desafios profissionais demandarão dedicação extra e a resolução de pendências para avançar. Além disso, pode haver sobrecarga e maior esforço no trabalho.

Touro em 2024

Transição e Crescimento: 2024 é um ano de mudanças significativas, com ênfase no desenvolvimento pessoal e sabedoria interior.

Finanças: A partir de maio, suas finanças terão um papel crucial, por isso, será preciso focar em gestão e planejamento.

Relações Sociais: Desafios em amizades e grupos sociais requerem reestruturação, por isso será preciso estabelecer limites saudáveis.

Gêmeos em 2024

Expansão Intelectual: A chegada de Júpiter no seu signo promove um ano de aprendizado, novos cursos e expansão da mente.

Viagens e Sociedade: Viagens curtas e interações sociais se intensificam, abrindo portas para novas conexões.

Finanças: Necessidade de um planejamento financeiro cuidadoso para enfrentar desafios econômicos.

Câncer em 2024

Relacionamentos e Intimidade: Ano de transformações profundas nas relações íntimas e financeiras compartilhadas.

Autoconhecimento: Oportunidade para explorar medos e traumas, visando relações mais verdadeiras.

Leão em 2024

Relacionamentos e Carreira: Fortalecimento nas relações pessoais e oportunidades de crescimento profissional, incluindo possíveis ganhos financeiros.

Finanças: Leão em 2024 precisará lidar com questões financeiras importantes. Ou seja, resolver pendências que podem estar limitando sua estabilidade.

Virgem em 2024

Amor e Carreira: Ano promissor tanto no amor quanto na carreira, com potencial para expansão e realizações significativas.

Crescimento Pessoal e Saúde: 2024 também coloca ênfase na saúde e no bem-estar de Virgem, motivando a busca por um estilo de vida equilibrado e saudável.

Libra em 2024

Mudanças e Cura: Eclipses trazem a possibilidade de renovação e cura em relacionamentos, bem como o reencontro com o eu interior.

Expressão e Prazer: Ano para viver paixões e revisitar conexões, priorizando autenticidade e bem-estar.

Estudos e Viagens: Favorecimento em educação e deslocamentos, mas cuidado com o risco de exaustão.

Escorpião em 2024

Relações e Autoconhecimento: Foco no aprofundamento das relações pessoais e na compreensão do amor.

Prazer e Criatividade: A presença de Saturno na área das suas paixões e do seu prazer oferece a oportunidade única para você reavivar o romance e a sexualidade.

Sagitário em 2024

Amor e Conexões: Oportunidades no campo amoroso para fortalecer laços existentes e explorar novos relacionamentos.

Família e Responsabilidade: Equilíbrio necessário entre vida amorosa e compromissos familiares, ou seja, será muito importante manter o equilíbrio entre paixão e responsabilidade.

Finanças: Atentar-se a questões financeiras, especialmente relacionadas a parcerias e recursos compartilhados.

Capricórnio em 2024

Carreira e Imagem Pública: Ano de destaque profissional e oportunidades para avançar na carreira e na sociedade.

Crescimento e Autenticidade: Encorajamento para ser verdadeiro consigo mesmo, promovendo crescimento pessoal.

Saúde e Bem-estar: Necessidade de equilibrar trabalho e descanso para evitar o estresse e o esgotamento. Por isso, preste atenção aos sinais do corpo e não ignore qualquer problema de saúde que possa surgir.

Aquário em 2024

Autoexploração: Convite para mergulhar nas profundezas do ser. Mas isso não significa só coisas boas, pois aspectos ocultos e sombrios seus podem vir à tona.

Poder e Renovação: Este ano traz a oportunidade para Aquário de trabalhar o seu poder de forma mais intensa, promovendo uma verdadeira renovação em diversos aspectos da vida.

Peixes em 2024

Maturidade e Responsabilidade: Desafios exigirão seriedade, especialmente em relação à saúde e ao bem-estar.

Lar e Família: Júpiter traz expansão no âmbito familiar, com possibilidade de mudanças significativas no ambiente doméstico.

Crescimento Pessoal: Este é um momento para Peixes se reconectar com seus sonhos e aspirações, utilizando sua intuição para guiar seu caminho e fazer escolhas alinhadas com seu verdadeiro propósito.