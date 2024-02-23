Entre o dever e a rebeldia: as previsões da Astrologia para a semana de 25/02 a 02/03 Crédito: Personare

Março está chegando, e parece que o ano está finalmente engrenando? As previsões da Astrologia para a semana de 25/02 a 02/03 apontam que o dever está chamando. Porém, não vai ser fácil lutar contra a indisciplina e a impaciência.

Antes de seguir, confira o resumo astrológico dos próximos dias:

Toda a semana: Sol e Mercúrio em conjunção com Saturno e em sextil com Júpiter

Toda a semana: Vênus e Marte em quadratura com Júpiter

A partir de quinta-feira (29): Vênus em quadratura com Urano

Previsões da Astrologia para a semana de 25/02 a 02/03

Sol e Mercúrio conjuntos com Saturno vão nos chamar à responsabilidade, exigindo certa paciência com os percalços que encontraremos. Júpiter ainda entra nessa roda com seu toque de humor.

E os trânsitos de Vênus sacodem os relacionamentos, como você verá da metade da semana em diante.

Vem saber mais!

Toda a semana: Sol e Mercúrio em conjunção com Saturno

Quando Saturno, o planeta do dever, está muito predominante, a vida pode nos exigir mais paciência, resiliência e realismo.

Como Mercúrio está ligado a sistemas, transportes, trânsito, rotina e internet, esses assuntos podem não fluir normalmente, pois Saturno pode trazer demoras e travas.

Por outro lado, pode ser a hora de colocar os deveres em ordem — goste-se disso ou não. Sabe aquele trabalho muito chato, mas que tem de ser concluído? Esta é a semana em que este assunto poderá se impor. Será necessária mais seriedade e cuidado.

Para algumas pessoas, há chance de surgimento de dores crônicas ou viroses. Além disso, terapeutas podem puxar a orelha nesta semana – mas é para o seu bem.

Toda a semana: Sol e Mercúrio em sextil com Júpiter

Também ao longo da semana, Sol e Mercúrio fazem um sextil com Júpiter, representando um aspecto favorável que traz benefícios.

Embora a disciplina possa parecer monótona, ela é essencial para organizar-se e eliminar a sensação de estar em dívida.

Por isso, esse aspecto positivo pode nos auxiliar a evitar o pessimismo, ou ao menos suavizar qualquer incômodo com uma pitada de humor.

A configuração entre Sol, Mercúrio e Júpiter nos encoraja a enxergar as situações de uma perspectiva mais ampla, o que pode ser particularmente útil para nos motivar a cumprir nossas obrigações, um dos principais focos desta semana saturnina.

Toda a semana: Vênus e Marte com Júpiter

Esse alinhamento destaca nosso desejo de resistir à conformidade, incentivando um comportamento mais rebelde — algo que, em Aquário, pode se manifestar com uma essência particularmente juvenil.

Além disso, a semana promete uma mistura única de trabalho e diversão. Parece haver um lado nosso ansioso por viver intensamente, assumindo várias responsabilidades e, possivelmente, excedendo nos gastos. Enquanto outro lado se vê obrigado a adotar uma postura mais responsável e cumprir com nossas obrigações.

Portanto, enfrentaremos um contraste acentuado entre duas atitudes opostas nesta semana. É como se fosse uma “discussão” entre um adulto responsável (Saturno) e um adolescente rebelde (Aquário), evidenciando a tensão entre a busca por liberdade e a necessidade de responsabilidade.

A partir de quinta: Vênus em quadratura com Urano

Por fim, o último aspecto importante da semana começa na quinta-feira (29) e se mantém até a metade da próxima semana. Vênus em quadratura com Urano, provocando mudanças em nossa vida financeira, pessoal e nas relações próximas.

Este aspecto pode desencadear situações súbitas, como problemas de saúde inesperados que causam transtornos, exemplificados por viroses em crianças, dores de garganta e febres.

Além dos impactos na saúde, Vênus quadrado a Urano também pode afetar as finanças, tanto em um contexto coletivo quanto em gastos inesperados pessoais, como reparos de itens danificados ou defeituosos, ressaltando um período de instabilidade.

Essa configuração sugere também que encontros sociais podem ser cancelados devido a imprevistos.

Turbulências no amor

No campo afetivo, a semana é propícia para que aqueles insatisfeitos com suas relações tenham uma percepção clara de suas situações.

A ação de Sol/Mercúrio com Saturno adiciona uma camada de seriedade e realismo, enquanto a quadratura Vênus/Urano inspira a coragem para mudanças, levando potencialmente a confrontos, desabafos e até términos de relacionamentos.

É uma época para evitar testar a paciência alheia, e podemos esperar debates acalorados nas redes sociais.

Por isso, as previsões indicam que podemos presenciar términos entre celebridades, refletindo também em nossas vidas pessoais e nos círculos sociais.