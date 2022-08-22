As Previsões Astrológicas de 22 a 28 de agosto de 2022 indicam que a semana tem um tom coletivo turbulento, enquanto a vida pessoal está mais sujeita a altos e baixos. A seguir, veja um resumo da semana:
- Forte propensão a acidentes e aumento de violência, por conta do Sol em tensão com Marte.
- No mundo dos famosos, por causa da tensão entre Vênus e Urano, podem ser anunciados desentendimentos ou mesmo rupturas, seja em parcerias afetivas ou profissionais.
- Até quinta-feira (25), Mercúrio em bom aspecto com Plutão ajuda a trazer perspicácia.
- Marte em sextil com Júpiter a partir do sábado (27) suplementa a coragem e energia para quem teve algum abalo, como, por exemplo, uma indisposição física ou emocional.
- Nesta semana, o Sol ingressa em Virgem, focando mais em eficiência e saúde.
- Já Mercúrio, em Libra, aumenta a inteligência relacional.
- A Lua Nova começa no sábado (27), ensejando um ciclo novo e levando boa parte destes aspectos a funcionarem como pano de fundo durante um mês, tempo de duração de cada lunação.
Lembre-se que os trânsitos coletivos conversam com os seus trânsitos pessoais, por isso é importante ver as previsões personalizadas, que você encontra aqui no Horóscopo Personare.
Mercúrio, Netuno e Plutão: da distração à sagacidade
Até terça-feira (23), Mercúrio se opõe a Netuno, aspecto que tende a trazer mais atrasos e atrapalhos para o dia a dia, como transtornos causados pelo trânsito. Aqui vão algumas possibilidades que podem ocorrer e respectivas dicas para lidar com este aspecto:
- Distração: confira mais documentos, redobre atenção no trabalho e tenha atenção com comunicados emitidos, para não deixar passar algo relevante.
- Atrasos: se você tem algum compromisso importante, procure sair com bastante antecedência.
- Distorção: em assuntos importantes, verifique se o destinatário entendeu corretamente a mensagem, pois há propensão a mal entendidos. Esforce-se mais pela clareza.
- Promessas, informações e dados falsos: fique atento às famosas fake news.
Além disso, até quinta-feira (25), Mercúrio faz trígono com Plutão, o que produz doses de sagacidade e ajuda a contrapor a oposição de Mercúrio com Netuno. Conversas mais profundas e curativas tendem a emergir. Aproveite!
Sol em quadratura com Marte: agitação e irritabilidade
Nesta e na próxima semana, Sol e Marte ficam em quadratura. Este é um aspecto muito dinâmico, que empurra para a ação, mas que pode trazer mais correria, agitação e irritabilidade. Aqui vão algumas dicas para lidar com ele:
- No coletivo, será visível aumento de agressividade e notícias de acidentes. Se as pessoas estão mais irritáveis e briguentas, é tempo de ter mais tato e cautela, concorda?
- Palpites não solicitados, falas agressivas e atitudes que soem impositivas devem ser evitadas.
- Atente para a forma como você se comunica. Porém, se o outro abordá-lo agressivamente, use técnicas que desmontem a reatividade excessiva e lembre-se de que problemas pessoais podem estar sendo projetados.
- Se você estiver mais explosivo ou agitado, a atividade física pode ajudar a descarregar o excesso de energia, além de práticas que ajudem a serenar. Eventualmente, desabafar pode ser uma delas, pois é uma forma de descarregar algo e depois ver o quadro todo com menos emoção.
- Cuide com a impulsividade, também aumentada. Não tome decisões de cabeça quente. Verifique como está lidando com estresse e pressão. Quando possível, tente se desligar para descansar.
Vênus em tensão com Urano e Saturno
A partir da quarta-feira (24), podendo ser sentido por algumas pessoas até antes, Vênus começa a quadrar Urano. Além disso, Vênus se opõe a Saturno a partir de sexta (26).
Veja manifestações possíveis, observando que nem tudo precisa acontecer com você:
- No coletivo, propensão a notícias de rupturas, seja entre nações, parceiros amorosos ou profissionais.
- Na vida pessoal, também pode haver rupturas e acontecimentos imprevistos em relações que já estejam muito tensionadas.
- Mas outra possibilidade é apenas a de um certo afastamento por esses dias.
- Chance de encontros serem desmarcados em razão de imprevistos.
- Época mais turbulenta para as pessoas, com potencial, por exemplo, de rápida hospitalização de um parente.
- Oscilações financeiras podem acontecer por estes dias.
- Surgimento de gastos e despesas inesperados.
- Deveres tendem a se interpor ao lazer no final de semana e/ou as pessoas ficarem mais fechadas.
- Não é a melhor época para o âmbito social, mas isso dura alguns dias e passa.
- Atenção para questões envolvendo autoestima em uma semana mais tendente a oscilações, podendo levar a maior reatividade, como foi falado sobre Sol/Marte.
Sol e Mercúrio mudam de signo nesta semana
O Sol ingressa em Virgem na terça-feira (23) e Mercúrio em Libra, na quinta (25).
Depois de uma fase festiva e muito voltada para o lazer e o prazer, o Sol em Virgem fala em observar mais o dia a dia, a saúde e o trabalho. Veja aqui tudo sobre o signo de Virgem.
Como signo do elemento Terra, Virgem nos faz focar muito no que é prático, com ótimos resultados a partir disso. Este é também o signo da alimentação, por isso, agora é hora de pensar em simplicidade, regularidade e saúde, deixando para trás os excessos leoninos.
Já Mercúrio ingressa em um signo altamente relacional: Libra. Negociações, conversas e interações terão destaque até 23 de setembro.
Libra é o signo do outro e do público, por isso, esta é uma época de ouro para ouvir e entender o outro, tentando se aproximar mais, ainda que possa estar mais tumultuado especificamente nesta semana. Saiba tudo sobre Libra aqui.
Marte em sextil com Júpiter a partir de sábado
Um contato estimulante da semana é o de Marte em sextil com Júpiter, a partir de sábado (27). Com isso, temos mais ousadia e espírito de aventura, o que vai se estender para a próxima semana.
O aspecto também suplementa a energia e coragem, o que pode ser útil em abalos físicos ou emocionais.
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Vanessa Tuleski: dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no [email protected]