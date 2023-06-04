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Previsões astrológicas de 04 a 10 de junho de 2023: fé em alta numa semana intensa

Aspectos astrológicos da semana sugerem desafios, mas um plano mental inventivo para pensar de forma criativa
Personare

Personare

Publicado em 04 de Junho de 2023 às 09:00

Previsões de 04 a 10 de junho de 2023: fé em alta numa semana intensa
Previsões de 04 a 10 de junho de 2023: fé em alta numa semana intensa Crédito: Personare
Nas previsões de 04 a 10 de junho de 2023, temos novamente alguns trânsitos complicados, que podem significar perdas e crises. No entanto, a boa notícia é que, no decorrer da semana, o poder da fé e da positividade estarão em alta.
Além disso, temos o início de um trânsito bastante luminoso: Vênus entra em Leão. Até o planeta iniciar sua retrogradação, em julho, temos um bom momento para autocuidado e para o amor — veja aqui as dicas de Vênus em Leão para pessoas solteiras e comprometidas.
Quer saber mais sobre a semana? Confira abaixo o resumo astrológico:
  • Vênus entra em Leão na segunda (05): desejo de viver a vida com mais alegria, mas é preciso cuidar com atitudes mandonas ou muito autocentradas;

  • Vênus em oposição a Plutão também na segunda (05): potencial de perdas e crises, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo;

  • Mercúrio faz sextil com Netuno a partir de quarta (07): momento excelente para resgatar a fé na vida e no lado bom das coisas;

  • Mercúrio em conjunção com Urano até quinta (08): criatividade em alta, com bons prospectos para novas ideias e pontos de vista;

  • Júpiter em Touro segue em sextil com Saturno em Peixes: vida material favorecida! Momento de semear prosperidade e crescimento com foco;

  • Spoiler: temos aí uma excelente semana para usar bem a inventividade!
Mas para entender como esses trânsitos vão agir na sua vida, com maior ou menor intensidade, confira o seu Horóscopo Personalizado! Ele conversa com o seu Mapa Astral e, por isso, traz tendências ainda mais assertivas.

Vênus em Leão: mistura de alegria com drama 

Já nesta segunda-feira (05), Vênus ingressa em Leão, para uma longa temporada neste signo de Fogo. Normalmente, Vênus transita por cerca de um mês em cada signo.
No entanto, devido à retrogradação, que ocorre de 22 de julho a 03 de setembro, Vênus ficará um tempo excepcional em Leão: 4 meses, mudando para Virgem somente dia 8 de outubro.
O lado positivo deste longo trânsito tem muito das melhores características leoninas: será um período propício a atitudes generosas e calorosas, além de um excelente momento para caprichar na aparência e investir em si. 
Além disso, é um bom momento para demonstrações de afeto. Leão sugere a necessidade de afirmar com palavras e atitudes o quanto você aprecia quem te acompanha na vida.
Também é um excelente aspecto para vendas — menos nesta semana, por conta de outros aspectos que você lê a seguir —, já que as pessoas tendem a consumir mais coisas que lhes deem prazer. 
Mas cuidado… O lado negativo de Vênus em Leão traz as sombras leoninas, por isso, pode ser um momento de brigas de ego e dramas de todo o tipo.
Por isso, será necessário tomar cuidado com o excesso de gastos, superficialidade e vaidade. Não se comporte como uma rainha ou um rei, sem considerar as outras pessoas.
Além disso, a quadratura que Vênus faz com Júpiter pede atenção aos exageros nos gastos e na alimentação. 

Atenção para crises com Vênus /Plutão

Nas previsões de 04 a 10 de junho de 2023, ainda temos Vênus em oposição com Plutão, já a partir de segunda-feira (05).
Ao longo da semana, com esse trânsito, poderemos observar uma tendência possível ao aumento de notícias de perdas dos mais variados tipos: tanto materiais e financeiras, quanto de pessoas queridas ou notícias desta natureza ao redor.
Além disso, há a possibilidade de crises em relacionamentos, com altas chances de términos e finalizações de relações, bem como problemas com eventos coletivos. Há também mais chance de disputas de poder. Sabia que meditar pode te ajudar com crises de relacionamentos? Entenda aqui.
Como é uma semana em que possivelmente teremos o ego ferido com facilidade, é importante cuidar do excesso de drama, para ter certeza que não estamos exagerando e entrando em disputas de poder.
Poderemos, ainda, ter questões com filhos e crianças, de uma maneira geral, e notícias mais intensas no âmbito coletivo. 

Aproveite o lado bom de Mercúrio/Urano

Desde a semana passada, Mercúrio em conjunção com Urano sugere tendência à abertura para novas ideias e pontos de vista. O trânsito estará presente até a quinta-feira (08).
Se você sente a sensação de estagnação ou crise em alguma área da vida, pode ser um bom momento para buscar novos ângulos e saídas, e desempacar!
No entanto, também é preciso tomar cuidado: com Urano, o dia a dia se torna mais imprevisível. Ainda mais estando na véspera do feriado de Corpus Christi, é importante se prevenir ao viajar, para evitar surpresas ou acidentes. 
Se planeje e antecipe bastante, já que pequenos problemas no percurso podem dar as caras.
E, aproveitando a alta inteligência deste aspecto, quarta-feira (07) é dia de live comigo no Personare, às 20h, sobre signos, elementos e alimentação! Se inscreva aqui para assistir à live, que vai ter sorteio de brindes ao vivo! 

Foco na fé com Mercúrio fazendo sextil com Netuno

A partir de quinta-feira (07), temos outro ótimo aspecto chegando: Mercúrio faz sextil com Netuno, sugerindo um momento propício para apostar na fé e em um jeito mais compassivo de se expressar.
Como essa é uma semana bastante intensa, com muitos possíveis conflitos, esse é um aspecto que nos leva a buscar uma maneira mais suave para a nossa comunicação.
Podemos ter um bom momento para ferramentas de melhoria na comunicação no dia a dia, como a comunicação não-violenta (entenda mais sobre ela aqui).
Em vez de dizer as coisas de maneira apressada, por que não falar de maneira mais gentil e empática? É importante saber se colocar no lugar do outro sempre.

Possibilidade de ganhos com Júpiter/ Saturno

Por fim, as previsões de 04 a 10 de junho de 2023 seguem com Júpiter em Touro fazendo sextil com Saturno em Peixes.
O trânsito, que começou dia 3 de junho, indica um momento bastante propício para ganhos materiais, tanto nas nossas vidas privadas, quanto no coletivo, pensando no nosso país. Mas tudo isso envolve foco e trabalho.
Além disso, podemos ter aquele estalo para seguir com mais ideias viáveis sobre projetos e melhorias nas nossas vidas, em um mês muito favorável para isto, tempo que dura este aspecto. 
Ainda assim é importante saber que este é um aspecto bom para pensar em semear algo, mas não para pensar em ganhos rápidos do nada. Desse modo, mantenha a seguinte questão em mente ao longo da semana: O que é viável, mas vai exigir construção, estratégia e paciência?
E aí? Gostou de saber mais sobre a semana intensa que vem por aí? Vamos juntos! 
Vanessa Tuleski: dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do [email protected]

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