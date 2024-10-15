Os signos mais corajosos do zodíaco Crédito: Personare

Quem tem algum conhecimento de Astrologia, pode ter uma ideia de quais são os signos mais corajosos do zodíaco. Mas, e se dissermos que montar esse ranking pode não ser tão fácil assim?

Portanto, a bravura de cada pessoa se apresentará de uma forma específica, dependendo da posição de Marte no Mapa. E você vai saber tudo sobre isso agora.

Como descobrir os signos mais corajosos

Elencar os signos mais corajosos depende de que tipo de coragem estamos falando. Essa qualidade ajuda a enfrentar desafios, defender ideais ou superar medos pessoais – e cada uma dessas ações pode pedir habilidades diferentes.

Voltando à posição de Marte no Mapa Astral: Marte em Áries tende a agir de forma impulsiva e destemida, já Marte em Capricórnio expressa uma coragem mais planejada e estratégica.

Assim, as características do signo em que você tem Marte serão suas aliadas na hora de tomar uma atitude.

Como encontrar Marte no Mapa

Você precisa saber onde está Marte no seu Mapa Astral para entender como é sua coragem.

Para fazer isso gratuitamente, siga este passo a passo:

Inclua seus dados de nascimento.

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure por Marte.

Confira em qual signo está Marte no seu Mapa.

Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com Marte em Gêmeos:

A coragem de cada signo

Agora que você já sabe onde tem Marte no seu Mapa, pode descobrir como a coragem do seu signo se manifesta.

Marte em Áries

Pessoas com Marte em Áries têm uma coragem impulsiva e direta. Assim, elas não pensam duas vezes antes de agir, enfrentando desafios com entusiasmo e sem medo do fracasso.

Por exemplo:

iniciar um projeto sem planejamento;

ser a primeira a intervir em uma situação de perigo, como socorrer alguém em um acidente.

Marte em Touro

Marte em Touro expressa coragem através da paciência e da resistência. Portanto, essas pessoas não desistem facilmente e enfrentam os desafios de forma constante e determinada.

Sua coragem é lenta, mas poderosa, e se manifesta em momentos que exigem resistência a longo prazo.

Por exemplo:

sustentar uma decisão financeira difícil, como poupar dinheiro durante anos para realizar um grande sonho;

enfrentar longos períodos de trabalho intenso.

Marte em Gêmeos

Pessoas com Marte em Gêmeos possuem uma coragem intelectual. Elas têm facilidade para enfrentar debates ou conflitos verbais, utilizando a comunicação como sua principal arma.

Por isso, sua coragem se revela ao expressar suas ideias, mesmo quando são impopulares.

Por exemplo:

se posicionar em uma reunião difícil no trabalho, argumentando com clareza em uma situação de pressão;

defender seus pensamentos em um debate público.

Marte em Câncer

Marte em Câncer apresenta uma coragem protetora e emocional. Essas pessoas defendem quem amam com unhas e dentes e têm uma força interior para lidar com dificuldades emocionais intensas.

Dessa forma, sua coragem está em se conectar com seus sentimentos e usá-los para enfrentar os desafios.

Por exemplo:

manter uma família unida em tempos difíceis;

cuidar de alguém em uma situação delicada de saúde.

Marte em Leão

Marte em Leão traz uma coragem ligada ao orgulho e ao desejo de liderar. Assim sendo, essas pessoas não têm medo de se destacar e enfrentar situações que exigem autoridade e confiança.

Elas são corajosas ao assumir riscos que outras evitariam, buscando reconhecimento.

Por exemplo:

iniciar um projeto grandioso, como uma nova empresa ou uma carreira pública;

liderar com confiança.

Marte em Virgem

A coragem de Marte em Virgem é meticulosa e prática. Essas pessoas enfrentam o caos com planejamento e organização, resolvendo problemas complexos de maneira lógica. Sua coragem se manifesta em situações que exigem precisão e paciência.

Por exemplo:

gerenciar uma grande quantidade de informações em um projeto;

cuidar de detalhes que outras pessoas evitariam por medo de falhar.

Marte em Libra

Pessoas com Marte em Libra têm uma coragem diplomática. Elas enfrentam o conflito buscando equilíbrio e justiça, muitas vezes, colocando-se em situações onde defendem os direitos alheios.

Portanto, sua coragem está em mediar, mesmo quando estão em desvantagem.

Por exemplo:

demonstrar coragem ao atuar como mediador(a) em uma disputa;

defender o lado mais fraco em uma situação de injustiça, mesmo deixando sua reputação em risco.

Marte em Escorpião

Marte em Escorpião confere uma coragem profunda e regeneradora. Assim, essas pessoas enfrentam crises com força emocional, sendo corajosas em momentos de transformação pessoal e superação de medos internos.

São capazes de se reinventar após grandes perdas.

Por exemplo:

superar um trauma ou sair de uma situação de crise pessoal com renovada força e determinação.

Marte em Sagitário

Marte em Sagitário traz uma coragem exploradora e filosófica. Essas pessoas são destemidas ao se aventurar em novos horizontes, sejam eles físicos ou intelectuais. Elas enfrentam o desconhecido com otimismo e entusiasmo.

Por exemplo:

se lançar em uma jornada para um lugar desconhecido;

desafiar ideias estabelecidas.

Marte em Capricórnio

Marte em Capricórnio manifesta uma coragem prática e estratégica. Essas pessoas enfrentam os desafios de forma disciplinada, com foco em resultados de longo prazo. São corajosas ao assumir grandes responsabilidades e perseguir ambições com tenacidade.

Por exemplo:

assumir um papel de liderança em uma organização complexa;

tomar decisões difíceis que exigem sacrifício, visando o sucesso a longo prazo.

Marte em Aquário

Pessoas com Marte em Aquário têm uma coragem inovadora e rebelde. Elas não têm medo de desafiar o status quo e lutar por causas coletivas. Dessa forma, sua coragem está em se destacar pela originalidade e defender ideais que promovam mudanças sociais.

Por exemplo:

liderar uma campanha por justiça social ou uma causa ambiental, defendendo o que acredita ser melhor para o coletivo.

Marte em Peixes

Marte em Peixes traz uma coragem sensível e espiritual. Essas pessoas enfrentam desafios movidas pela empatia e pela intuição. Elas têm a coragem de lutar por causas humanitárias ou espirituais, sendo impulsionadas por um senso profundo de compaixão.

Por exemplo:

se dedicar a trabalhos voluntários em regiões de conflito;