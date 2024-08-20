Que tipo de Virginiano você é? Todo mundo tem o signo no Mapa Crédito: Personare

Todo mundo tem Virgem no Mapa Astral, mesmo que não tenha planetas nesse signo. É porque este signo está presente em uma parte específica do seu Mapa e dá o tom a temas dessa área.

Então, o seu tipo de virginiano tem a ver com a área em que Virgem está no seu Mapa, que você vai aprender a ver logo abaixo.

Como descobrir seu tipo de virginiano

Inclua seus dados de nascimento – é gratuito!

No seu Perfil Astrológico, logo abaixo da Mandala, escolha a opção Signo nas Casas.

Procure por Virgem e veja em qual casa você tem o signo.

Para ajudar, trouxemos uma imagem de um Mapa de exemplo. Veja que a pessoa tem Virgem na Casa 12. Isso significa que o lado virginiano dessa pessoa tem a ver com os temas dessa área do Mapa.

O seu tipo de virginiano é…

Virgem na Casa 1

Você exibe traços virginianos em sua personalidade e na forma como se apresenta ao mundo. Assim, sua abordagem prática e analítica pode ser a primeira coisa que as pessoas notam em você. Seu foco é na eficiência pessoal e na auto-organização.

Virgem na Casa 2

O signo de Virgem marca a forma como você lida com seus recursos e valores pessoais. Você pode ser muito detalhista e crítico em relação à sua segurança financeira e aos seus bens materiais, buscando sempre a perfeição em sua gestão financeira.

Virgem na Casa 3

Sua mente é analítica e crítica. A comunicação e o aprendizado são áreas onde você aplica uma abordagem meticulosa e prática. Você pode ter um talento para organização e um desejo de entender as coisas de maneira profunda e precisa.

Virgem na Casa 4

A forma como você lida com sua vida familiar e com o ambiente doméstico são virginianos. Você pode ser alguém que busca criar um lar bem-organizado e prático, e talvez tenha um jeito detalhista de cuidar de questões domésticas e familiares.

Virgem na Casa 5

Sua criatividade e seu prazer são virginianos. Você pode se sentir atraído por hobbies que exigem atenção aos detalhes e uma abordagem prática. Seu estilo de diversão pode ser, por exemplo, mais eficiente e dado ao planejamento.

Virgem na Casa 6

A influência de Virgem aqui intensifica seu desejo por organização e rotina no dia a dia. Você pode se dedicar à melhoria contínua do seu ambiente de trabalho e à sua saúde com um foco meticuloso.

Virgem na Casa 7

Seus relacionamentos e parcerias tem marcas virginianas, ou seja, sentem necessidade de praticidade e eficiência. Você pode buscar um parceiro que compartilhe suas qualidades de organização e que seja igualmente detalhista.

Virgem na Casa 8

Questões profundas e transformadoras na sua vida tem perspectiva analítica. Você pode ter uma abordagem prática em relação a recursos compartilhados e mudanças significativas em sua vida.

Virgem na Casa 9

Sua busca por conhecimento e expansão de horizontes é feita com um olhar crítico e detalhista. Você pode se sentir atraído por estudos aprofundados e abordagens práticas para questões filosóficas e espirituais.

Virgem na Casa 10

Sua carreira e reputação são influenciadas pela energia virginiana. Você pode buscar a perfeição em sua profissão e ser visto como alguém altamente competente e detalhista.

Virgem na Casa 11

As suas amizades e grupos sociais são abordados com uma perspectiva prática e analítica. Você pode se envolver em causas que exigem organização e eficiência e procurar conexões com pessoas que compartilhem suas abordagens detalhistas.

Virgem na Casa 12