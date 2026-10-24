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Astrologia

Mercúrio retrógrado: 5 erros que você deve evitar nesta semana

Astróloga explica como aproveitar esse período para rever atitudes e fazer escolhas mais conscientes no dia a dia
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 08:39

Durante Mercúrio retrógrado, pequenas mudanças de atitude podem ajudar a evitar mal-entendidos (Imagem: 24K-Production | Shutterstock)
Durante Mercúrio retrógrado, pequenas mudanças de atitude podem ajudar a evitar mal-entendidos Crédito: Imagem: 24K-Production | Shutterstock

Quando os planos mudam, a comunicação falha ou surgem imprevistos, é comum atribuir os acontecimentos a Mercúrio retrógrado. Mas, além de olhar para o céu em busca de explicações, também é importante aproveitar esses momentos para rever a forma como agimos e lidamos com os desafios.

Em 24 de outubro, Mercúrio inicia seu movimento retrógrado aparente, que segue até 13 de novembro. Na astrologia, esse período simboliza uma oportunidade de revisão, especialmente na maneira como nos comunicamos e organizamos a vida.

Para Tânia Gori, astróloga e praticante da bruxaria natural, esses ciclos são como convites para o autoconhecimento. “Podemos acolher esse simbolismo sem medo, com os pés na terra e responsabilidade pelas nossas escolhas”, afirma.

Abaixo, a especialista compartilha cinco erros que merecem atenção nesta semana. Confira!

1. Responder no calor da emoção

Você lê uma mensagem, sente uma pontinha de irritação e já começa a digitar. Quando percebe, uma conversa simples virou um caldeirão fervendo. Antes de responder, respire e releia. Pergunte se entendeu corretamente. O tom que você ouviu na sua cabeça pode ser diferente da intenção de quem escreveu. Cultivar a paz também passa por dar ao outro a oportunidade de se explicar.

2. Fazer tudo correndo e confiar apenas na memória

Aceitar um compromisso sem consultar a agenda, enviar um arquivo sem conferir ou sair sem verificar o endereço são descuidos que podem acontecer em qualquer época. Nesta semana, experimente transformar a conferência em um pequeno ritual de presença. Revise horários, destinatários e documentos. Salve uma cópia do que é importante. Alguns minutos de atenção podem poupar horas de preocupação depois.

3. Confundir saudade com vontade de recomeçar

Dentro da leitura astrológica, Mercúrio retrógrado costuma ser associado à revisão do passado . Podemos aproveitar esse símbolo para observar antigas histórias com mais consciência. Se uma pessoa ou uma lembrança reaparecer, acolha o que sente antes de agir. Pergunte a si: “O que mudou desde aquela época? Esse vínculo cabe em quem sou hoje?”. Você pode guardar carinho por uma história e escolher outro caminho.

Antes de aceitar um compromisso, avalie suas condições e entenda o que está sendo pedido para evitar assumir responsabilidades que não poderá cumprir (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)
Antes de aceitar um compromisso, avalie suas condições e entenda o que está sendo pedido para evitar assumir responsabilidades que não poderá cumprir Crédito: Imagem: Photoroyalty | Shutterstock

4. Dizer “sim” antes de compreender o que está aceitando

Às vezes, para agradar alguém ou encerrar logo uma conversa, assumimos compromissos que não conseguimos sustentar. Leia com calma, faça perguntas e deixe os combinados claros. Se precisar decidir algo importante, reúna as informações necessárias e avalie suas condições reais. Sua palavra tem força: cuide para que ela expresse aquilo que você pode e deseja oferecer.

5. Entregar seu poder ao medo de Mercúrio retrógrado

Este é o erro que mais merece cuidado: acreditar que tudo vai dar errado e começar a viver à espera do próximo problema. Utilize a astrologia como linguagem simbólica de reflexão, preservando sua autonomia. Um atraso pede reorganização; um mal-entendido pede diálogo. Observe cada situação antes de atribuir tudo ao céu.

Uma prática simples para trazer mais consciência à rotina

Coloque os pés no chão, respire devagar e escreva três coisas que precisam de revisão em sua vida. Escolha uma e dê um passo possível para cuidar dela. Pode ser uma conversa pendente, uma agenda sobrecarregada ou uma promessa feita a si.

A magia também mora nesse instante em que você interrompe o automático e escolhe agir com consciência. Que possamos cultivar palavras mais cuidadosas, escuta mais generosa e coragem para rever o que precisa mudar.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.

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