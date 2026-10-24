Mercúrio retrógrado: 5 erros que você deve evitar nesta semana

Você lê uma mensagem, sente uma pontinha de irritação e já começa a digitar. Quando percebe, uma conversa simples virou um caldeirão fervendo. Antes de responder, respire e releia. Pergunte se entendeu corretamente. O tom que você ouviu na sua cabeça pode ser diferente da intenção de quem escreveu. Cultivar a paz também passa por dar ao outro a oportunidade de se explicar.