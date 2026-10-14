Vênus está retrógrado: 3 simpatias para encerrar ciclos amorosos e renovar as energias

A vela branca é um dos elementos mais utilizados em rituais de paz, proteção e renovação espiritual. Quando a intenção é superar um relacionamento , sua luz pode representar clareza emocional, serenidade e a decisão de não alimentar situações que provocam sofrimento. Essa simpatia é especialmente indicada, dentro da tradição popular, para quem deseja deixar de esperar mensagens, reencontros ou demonstrações de afeto de alguém que já não faz parte de sua vida.