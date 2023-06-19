Lua Nova em Gêmeos 2023 é chance para mostrar ao mundo quem você é Crédito: Personare

A lunação tem início à 1h37 deste domingo, 18 de junho, a apenas três dias da entrada de Sol em Câncer e do Solstício de Inverno no Hemisfério Sul. Portanto, a Lua Nova em Gêmeos 2023 guarda muitas nuances interessantes, que vamos desvendar detalhadamente para você aqui.

As previsões que você vai ver a seguir valem até 17 de julho, quando começa outra Lua Nova. Confira aqui o Calendário Lunar 2023 completo.

Lembre-se de que as tendências a seguir são coletivas. Mas você tem um Mapa Astral único, e os planetas no Céu conversam com os planetas do seu mapa.

Entenda a Lua Nova em Gêmeos 2023

No Brasil, a Lua Nova em Gêmeos 2023 cai na nossa Casa 3. Como resultado, isso reforça aspectos ligados ao saber, o falar, o ir e vir, as trocas, o comércio e tudo o que está no ambiente ao nosso redor. Tudo de maneira acelerada.

Pois é assim que estarão nossos pensamentos: acelerados por Mercúrio, como se tivéssemos trocado de processador. Além disso, temos o ascendente da lunação no Brasil em Áries. E isso trará o impulso que precisamos para colocar nossos pensamentos para fora.

Outro ponto que merece nossa atenção é o fato de que a lunação ocorre em quadratura a Netuno na Casa 12. Por isso, é preciso adotar alguns cuidados extras:

Cuidado com promessas e informações enganadoras. Sabe aquele ditado “Se a esmola é demais, o santo desconfia”?. Pois desconfie mesmo. Pode ser que a aposta seja alta demais.





Nos primeiros dias de lunação, o Sol em Quadratura a Netuno pode acabar refletindo uma falta de vitalidade. Portanto, observe-se e poupe forças.





Há uma dificuldade de percepção, um conflito entre o intelecto e a intuição. De alguma forma, temos de tentar amenizar as paranoias. Isso porque as certezas ficam um tanto vagas no período.



Hora de se expressar!

Como vimos, a Lua Nova em Gêmeos 2023 será especialmente propícia para você se expressar e mostrar aos outros a sua essência. Confira a seguir algumas dicas práticas para aproveitar ao máximo o momento:

Aposte na escrita como forma de organizar os pensamentos. Outras formas de arte também serão bem-vindas, como desenho, pintura, vídeos, etc. Enfim, tudo que sirva para você criar e acessar seus dons e ideias.





Leitura, estudos e conversas também podem ser uma forma de acessar muitas informações importantes, que vão ajudar nos próximos passos da sua jornada.





Tente silenciar a mente e se conectar com sua espiritualidade. A meditação é uma ótima pedida. Se as coisas estiverem por demais confusas, reserve-se um pouco, faça silêncio.



Pontos fortes desta Lua Nova

Coragem e percepção de autovalor: a acentuação desses aspectos pode nos ajudar a mostrar nosso brilhantismo e originalidade ao mundo.





a acentuação desses aspectos pode nos ajudar a mostrar nosso brilhantismo e originalidade ao mundo. Relacionamentos em alta: o encontro de Vênus e Marte em Leão tende a apimentar as relações. Assim, saem ganhando aqueles que souberem se colocar em destaque, ser ousados nas trocas e nobres nas relações.





o encontro de Vênus e Marte em Leão tende a apimentar as relações. Assim, saem ganhando aqueles que souberem se colocar em destaque, ser ousados nas trocas e nobres nas relações. Chance de realização: o cenário proposto por Júpiter em Touro, em bom contato com Saturno em Peixes, torna possível passar pelos bloqueios vigentes. Você poderá trazer para o concreto aquilo que imaginava, mas é preciso trabalhar com o mais real possível.



Desafios desta Lua Nova

Confusão e dispersão: atenção para não se perder em devaneios e irrealismo.





atenção para não se perder em devaneios e irrealismo. Diversão x trabalho duro: será preciso separar muito bem os momentos de lazer e descontração daqueles que exigem nosso comprometimento e seriedade.





será preciso separar muito bem os momentos de lazer e descontração daqueles que exigem nosso comprometimento e seriedade. Devagar com a ousadia: Marte se encaminha para uma quadratura com Urano, então é preciso evitar o excesso de ousadia. Cuidado para não ter perdas financeiras ou comprometer sua imagem ou reputação.



Como a Lua Nova em Gêmeos se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Para ver como a Lua Nova em Gêmeos 2023 vai se manifestar na sua vida, é só seguir este passo a passo:

Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa.

Veja que, no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 11. Portanto, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação geminiana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Gêmeos 2023:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

A Lua Nova estará na casa do seu Ascendente, o que colocará você no foco. Assim, que tal caprichar no visual e usar todo seu dom comunicativo para brilhar?

Pode ser um bom momento para aprender coisas novas e saber como lidar melhor com questões do seu corpo e de sua saúde.

A quadratura de Netuno pode suscitar dificuldade em consolidar sua autoridade no ambiente profissional. Use de muita intuição e sensibilidade ao lidar com superiores e seus pares no trabalho. Pense no coletivo e cuidado nas comunicações profissionais.

Se você se sentir com pouca energia, diminua o ritmo, sobretudo na primeira semana de lunação.

Lunação em destaque na Casa 2

Na casa das finanças e valores, a Lua Nova favorece o lançamento e a concretização de projetos que melhorem a vida material. Bom momento para organizar suas finanças ou aprender algo relacionado ao tema.

Por outro lado, nos negócios, uma forma brilhante e autêntica de comunicar e vender pode fazer a diferença.

Aproveite a vontade de melhorar a sua residência ou receber pessoas queridas em sua casa. A relação com familiares e com crianças pode tornar sua vida mais animada.

Com a quadratura com Netuno, a relação com grupos (virtuais ou não) e amigos pede cuidado. Portanto, muita atenção às comunicações nas redes sociais. Melhor ter certeza do que divulgar.

Lua Nova passando na Casa 3

A Lua Nova em Gêmeos 2023 aumenta sua capacidade comunicativa e deixa seu raciocínio mais acelerado. Muito bom para a escrita, todas as formas de comunicação e para os estudos e leituras.

Com Mercúrio também no signo de Gêmeos, o dia a dia pode ser agitado, com muitas locomoções ou pequenas viagens.

As ocasiões sociais podem favorecer novos contatos e romances, sugeridos por Vênus e Marte. Seu brilho em eventos e festividades pode chamar a atenção.

A quadratura com Netuno chama a atenção para pensamentos sabotadores, angústias ou percepções errôneas. Cuide do plano mental e espiritual, especialmente na primeira semana da lunação. Não deixe que as incertezas virem desânimo.

Trânsito da Lua Nova na Casa 4

A Lua Nova em Gêmeos 2023 enaltece os assuntos domésticos e familiares, trazendo a vontade de renovar algo no setor. Podem surgir novidades envolvendo irmãos ou outros parentes. Ou, ainda, uma chance para visitar algum lugar considerado familiar.

Você pode chamar a atenção no trabalho, principalmente se souber se vender e usar a criatividade.

Com a quadratura com Netuno, você pode ter que abdicar da sua própria individualidade por questões ligadas ao ambiente doméstico ou a algum familiar.

Na primeira semana da lunação, atenção com a sobrecarga. Assim, cuidado para o excesso de tarefas mentais não levar você a uma sensação de cansaço.

Lua Nova em trânsito na Casa 5

Esta lunação será marcada por agitação social e contatos surgindo na área de romances. Sua criatividade estará muito ativa e pode ser usada sem medo. Vênus e Marte sugerem relacionamentos aquecidos, e as conversas sobre este tema estão favorecidas.

Se você tem filhos, pode ser uma época em que eles precisarão de maior atenção ou dedicação aos estudos.

Com a quadratura em Netuno, tenha atenção a toda troca e comunicação voltadas para a vida material e financeira.

Cuidado para não se distrair demais e esquecer de prestar atenção à sua organização material.

Lua Nova passando na Casa 6

A Lua Nova em Gêmeos 2023 pode acelerar a sua rotina. Como resultado, isso vai exigir que você tome algumas decisões voltadas para melhoria da sua saúde, ou de seu desempenho profissional.

Pode surgir a oportunidade de algum curso ou treinamento na área de trabalho. Fique de olho nas oportunidades. Também há a possibilidade de conseguir vantagens financeiras com dinheiro que vem dos outros.

Vênus e Marte sugerem um foco maior na vida sexual, mas atenção aos relacionamentos com excesso de controle.

A quadratura com Netuno pode alimentar algumas indecisões e confusões mentais. Será preciso avaliar bem as informações recebidas e divulgadas, principalmente no trabalho.

Lunação em destaque na Casa 7

A Lua Nova em Gêmeos 2023 será de agitação e muitas notícias na área dos relacionamentos e dos clientes.

Fica tanto mais fácil se comunicar nas relações quanto vender o seu peixe. É um ótimo momento para fazer pontes, se comunicar, dialogar, trocar e, a partir daí, conseguir expressar seus sentimentos.

Para algumas pessoas, este vai ser o momento de apostar nas experiências internacionais ou rumo ao desconhecido. Para outras, pode ser um momento bom de ensinar o que aprendeu.

A quadratura com Netuno sinaliza que você pode ter de dedicar sua atenção para a área familiar ou doméstica. Pode ser que algumas crenças familiares batam à porta e você precise revisar alguns aprendizados nesta área.

Lua Nova em trânsito na Casa 8

Você estará disponível para fazer muitas descobertas interessantes que podem mudar sua forma de ver a vida. Foco nas terapias!

A conexão íntima nas relações pode te ocupar um pouco mais. As conversas neste momento podem enfatizar assuntos profundos e misteriosos.

Pessoas que trabalham com ou dependem do dinheiro do outro podem obter muita movimentação em suas atividades na Lua Nova em Gêmeos 2023. Aproveite as oportunidades que surgirem na sua área profissional e em sua carreira.

A quadratura com Netuno pode trazer alguns sacrifícios envolvendo seus filhos ou outras crianças. Atenção também ao excesso de dispersão e fuga da realidade.

Lua Nova na Casa 9

A Lua Nova em Gêmeos 2023 é um ótimo momento para divulgar seu conhecimento ou aprofundar estudos. Boa oportunidade também para se dedicar a filosofias e estudos espirituais que aproximem você das respostas que procura.

Algumas pessoas podem receber notícias ou oportunidade de visitarem lugares distantes. Outras podem ter algum sinal de processos jurídicos ou de alguma documentação.

Vênus e Marte sugerem a possibilidade de você ganhar destaque em grupos e/ou redes sociais. Seus talentos podem ser reconhecidos e aplaudidos publicamente.

Com a quadratura com Netuno, é preciso atenção para não ficar com a rotina bagunçada. Na primeira semana da lunação, tenha maior atenção a disciplina com sua saúde.

Trânsito da Lua Nova pela Casa 10

Os contatos de trabalho estarão em alta na Lua Nova em Gêmeos 2023. Você pode receber algum treinamento profissional que abrirá portas no futuro.

Pode ser um momento interessante para decidir sobre seus rumos profissionais e descobrir o que precisa aprender para chegar aonde deseja.

Este é um período de descoberta de recursos internos importantes para o desenvolvimento de uma identidade cada vez mais autêntica.

A quadratura com Netuno pode trazer alguns sacrifícios envolvendo o outro em sua vida. Portanto, é preciso revisar a forma como você encara as relações e sua forma de doação emocional. Avalie o equilíbrio entre dar e receber.

Lua Nova na Casa 11

Seu mental estará altamente conectado na Lua Nova em Gêmeos 2023. Isso será perceptível na comunicação com grupos, principalmente nas mídias sociais.

Informações e planos importantes para o seu futuro se destacam e mostram que agora você tem as ferramentas para criar seu próprio destino.

A sua figura entrará em foco em todas as atividades de que participar. Dessa forma, é um ótimo momento para caprichar na imagem, no visual e nos cuidados com o corpo.

Suas dores e medos estão vindo à tona e reforçados pela quadratura com Netuno. É hora de se aprofundar nos processos terapêuticos.

Lua Nova em trânsito na Casa 12

Atenção para o que diz o seu inconsciente. Muitas respostas podem surgir a partir de sonhos, terapias ou leituras que permitam o acesso ao seu eu interior.

Vênus e Marte sugerem que você pode conseguir melhorias em sua vida financeira, se não tiver medo de liderar.

A Lua Nova em Gêmeos 2023 será um momento de definir que fontes de informação realmente são verdadeiras e válidas. Portanto, atenção às fake news!

Se você estiver prestes a fazer viagens longas, revise tudo duas vezes para não fazer nenhuma confusão.