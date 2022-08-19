Inverno de agosto: saiba como aproveitar o período Crédito: Personare

Agosto, mês do desgosto. Quem nunca ouviu essa frase? Será que é assim mesmo? O Inverno de agosto pode até nos causar esse “desgosto” , mas também faz surgir questões desafiadoras e traz a oportunidade de você se preparar para florescer na Primavera.

O Inverno de Julho se foi, e nos convidou para uma conversa. O sétimo mês do ano fala sobre o tempo de esperar e de aceitar. Às vezes, pode acontecer de a pessoa ter receios de desapegar, de entrar em contato com suas tristezas e melancolias.

No Inverno de agosto é tempo de descobrir que os cachorros loucos são, na verdade, os uivos que você não lançou ao vento, são os estremecimentos particulares que a rigidez de certezas não permite encarar. O mês de agosto tem muito a nos ensinar, portanto.

Inverno de agosto é tempo de se preparar para a Primavera

Na medicina chinesa, vemos que existem épocas de transições em que as plantas, os animais, e, claro, nós, humanos, sentimos. Esse momento tem relação com o inverno, que por sua vez, traz à tona algumas emoções, como, por exemplo, tristeza e apego.

Uma reflexão para você: após várias questões vivenciadas na pandemia da Covid-19, você está conseguindo exercer as mudanças que o inverno está pedindo? O Inverno de Agosto é berço da estação mais fria do ano, quando as sementes dormem e aguardam seu tempo de brotar, desabrochar.

Agosto é quando a natureza traduz visivelmente o tempo das transformações, das transmutações, das modificações. O oitavo mês do ano nos diz:

Mude

Aceite

Compartilhe

Aproveite o Inverno de Agosto para distribuir mais afetos, uma vez que inverno é tempo de acolhimento e de acolher para poder desapegar.

O desapegar e o desprender podem doer, e doer muito. Dói porque você tem que abrir mão, as vezes do que você ama. Assim, pensamos que a dor é mental. Mas, não é dor, é sofrimento. O que nos faz sofrer é o medo alimentado pelo ego, pela crença arraigada da possível perda, de uma posse que não existe, que não é real.

Desapegar é tema do Inverno de Agosto

Não podemos possuir alguém. Os nossos pais, os nossos amigos ou o nosso companheiro não nos pertencem. Os nossos filhos não nos pertencem.

São seres livres e independentes, com o seu próprio caminho a percorrer, tal como nós. E é por essa razão que não devemos subjugar a felicidade das outras pessoas. Além disso, é importante buscar entender que se não está feliz na solitude, você dificilmente será feliz com ninguém.

O apego é o controlador de todos os tempos, aquele que ancora você em um presente ausente. Porém, o desapego mantém você no aqui e agora, libera você para saber que aconteça o que acontecer, TUDO É PERFEITO.

A “verdadeira felicidade” não está em lugares por onde possamos andar, mas sim, dentro de cada um de nós. Não há felicidade em nosso coração se ainda precisamos do outro para ser feliz, porque ser feliz não está ligado a algo ou a alguém. Só quem vive bem os agostos é merecedor da primavera!

Dicas para aproveitar o Inverno de Agosto e se preparar para a Primavera

Ainda que o inverno seja uma fase de hibernação, precisamos de movimentos internos que sejam mais eficientes. Por isso, aqui vão algumas dicas para você aproveitar o Inverno de Agosto, e já se preparar para Primavera:

Chá de gengibre

O chá de gengibre pode ajudar você a se movimentar internamente. Isso porque essa bebida aumenta o fluxo energético e sanguíneo, ajuda a expelir energias em desarmonia e equilibra seu meio interno e meio externo. A orientação e tomar 300 ml de chá durante o seu dia, até as 18h.

Escalda-pés regularmente

O uso de escalda-pés, além de ser um maravilhoso momento de relaxamento, também promove equilíbrio na movimentação energética em todos os órgãos, canais energéticos e centros de energia.

Indica-se utilizar:





um balde ou bacia com água morna (temperaturas entre 25 a 30 graus)





3 colheres de sopa de sal fino ou grosso para cada 3 litros de água





Você pode acrescentar sais ou produtos de escalda pés prontos, com ervas e óleos.

Florais

Alguns florais falam sobre desapego e o deixar flui . Na linha do Bach, o Chicory é uma opção.

Já entre os florais da linha Shen-zi, o uso do metal é fundamental para o desapego acontecer com “bem-estar”.

Meditações de desapego

Algumas práticas de meditação podem ajudar muito no processo de desapego e na preparação para florescer.

O poder das pedras

Ametista: é conhecida como “a pedra da alma” por enviar sua mensagem a esse nível da existência. Essa pedra ajuda a consolar quem precisa lidar com a transição da morte real ou simbólica. A ametista modula a frequência mental para estados mais altos do pensamento, por isso é muito utilizada para aliviar tensões e excessos mentais.





é conhecida como “a pedra da alma” por enviar sua mensagem a esse nível da existência. Essa pedra ajuda a consolar quem precisa lidar com a transição da morte real ou simbólica. A ametista modula a frequência mental para estados mais altos do pensamento, por isso é muito utilizada para aliviar tensões e excessos mentais. Fluorita: a mais indicada para mudar de um ciclo para outro, aceitar mudanças e diferenças. Por conter diversas camadas coloridas, relaciona-se bem com mudanças, especialmente mentais. Contém elementos que eliminam as impurezas, o ranço e padrões passados para que a transformação interna seja alcançada.

Você pode usá-las juntas ou separadas, em meditação ou simplesmente ficar com elas e respirar, conectando com suas vibrações e simbolismos.

Além disso, você pode colocar em locais que você olhe e lembrem o que trazem como característica, ou em acessórios para ter perto do corpo por uns dias.

Perceba seu momento, não foque no que você quer, mas no que você precisa. Ademais, respeitar seu tempo é muito importante. Agosto, em particular, tem afinidade enorme com o Tempo e respeito com o silêncio interno.

O mês de agosto não precisa ser mais visto com o olhar de desgosto. Que tal pensar que você tem a real oportunidade de mudar nesse mês.