Descubra como a poderosa Lua Cheia pode agir na sua vida Crédito: Personare

Nesta quinta-feira (11/8), começou mais uma Lua Cheia, um dos fenômenos astronômicos mais bonitos que podemos ver sem dificuldade, que é quando a Lua reflete a luz do Sol. Desta vez, ainda tivemos a última Superlua de 2022. Quer saber como esta poderosa Lua Cheia pode agir na sua vida?

Lá, por exemplo, você poderá ver dicas como: “Cuidado apenas com uma certa flutuação emocional por estes dias, evite tomar decisões importantes concernentes ao trabalho. Espere passar a fase de flutuação psicológica marcada pela Lua Cheia, afinal são só alguns dias!”.

Previsões para a poderosa Lua Cheia

Como toda Lua Cheia, o satélite da Terra faz oposição ao Sol. Por isso, uma área da sua vida está sendo ativada pelo astro-rei. Por isso, veja onde estão transitando o Sol e a Lua neste momento no seu mapa, e saiba qual área da sua vida está sendo mais mexida.

Sol caindo na Casa 1: novos rumos e mudanças pessoais. Veja também Casa 7.





novos rumos e mudanças pessoais. Veja também Casa 7. Sol caindo na Casa 2: destaque para assuntos financeiros, autoestima e de valores pessoais. Veja também Casa 8.





destaque para assuntos financeiros, autoestima e de valores pessoais. Veja também Casa 8. Sol caindo na Casa 3: novas ideias, contatos e novidades ou alterações para irmãos. Veja também Casa 9.





novas ideias, contatos e novidades ou alterações para irmãos. Veja também Casa 9. Sol caindo na Casa 4: destaque para lar, família e vida pessoal. Veja também Casa 10.





destaque para lar, família e vida pessoal. Veja também Casa 10. Sol caindo na Casa 5: temáticas de amores, filhos, criatividade e identidade. Veja também Casa 11.





temáticas de amores, filhos, criatividade e identidade. Veja também Casa 11. Sol caindo na Casa 6: alterações envolvendo trabalho, rotina e saúde. Veja também Casa 12.





alterações envolvendo trabalho, rotina e saúde. Veja também Casa 12. Sol caindo na Casa 7: mexidas em questões de relacionamentos e parcerias. Veja também Casa 1.





mexidas em questões de relacionamentos e parcerias. Veja também Casa 1. Sol caindo na Casa 8: assuntos financeiros em conjunto, partilhas, transformações. Veja também Casa 2.





assuntos financeiros em conjunto, partilhas, transformações. Veja também Casa 2. Sol caindo na Casa 9: mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão. Veja também Casa 3.





mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão. Veja também Casa 3. Sol caindo na Casa 10: novidades e alterações de carreira e objetivos. Veja também Casa 4.





novidades e alterações de carreira e objetivos. Veja também Casa 4. Sol caindo na Casa 11: ativações envolvendo amigos e questões ligadas ao seu futuro. Veja também Casa 5.





ativações envolvendo amigos e questões ligadas ao seu futuro. Veja também Casa 5. Sol caindo na Casa 12: mexidas no inconsciente e em assuntos que estavam ocultos e lidar com situações que vão além da sua individualidade e arbítrio. Veja também Casa 6.