Astrologia

Fim do Mercúrio retrógrado: veja como aproveitar essa fase

Planeta volta ao movimento direto e promete encerrar semanas de confusão mental, mal-entendidos e decisões travadas

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 11:24

Mercúrio volta ao movimento direto em 29/11 Crédito: Imagem: buradaki | Shutterstock

No dia 29 de novembro, Mercúrio sai da temida fase retrógrada e encerra aquele clima de “nada flui” que marcou as últimas semanas. Sabe quando tudo parece emperrado, as conversas não se resolvem e até o wi-fi decide fazer greve? Pois é, essa fase confusa está chegando ao fim.

Segundo Sunna, oraculista e terapeuta holística do Astrocentro, esse período não foi à toa. “ Mercúrio retrógrado trouxe à tona conversas, emoções e decisões que a gente vinha empurrando com a barriga. Não foi para causar caos, mas para limpar o que já não fazia mais sentido na nossa vida”, explica.

Agora, com Mercúrio voltando ao movimento normal, prepare-se para sentir aquele alívio. “É como se a mente finalmente respirasse! A comunicação flui de novo e o que estava nebuloso começa a fazer sentido”, celebra Sunna.

Influência do Arcano “O Carro”

Essa virada vem acompanhada da energia do arcano “O Carro” do tarot , que é basicamente aquele empurrãozinho cósmico para você retomar o controle da sua vida. “O Carro não fala de pressa, mas de intenção. É hora de pegar as rédeas e escolher conscientemente para onde você quer ir, em vez de apenas reagir ao que acontece”, explica Sunna.

Essa combinação poderosa traz três presentes:

Clareza mental: aquela névoa confusa finalmente se dissipa;

Correção de rota: projetos à deriva voltam aos trilhos;

Poder de decisão: você retoma o comando da própria jornada.

Os efeitos aparecem principalmente na comunicação, nos acordos, na organização da rotina, na tecnologia que volta a funcionar, nas relações que precisavam de sinceridade e nos projetos que pediam uma nova estrutura.

O fim do Mercúrio retrógrado traz lucidez para resolver pendências, concluir processos e se preparar para 2026 com mais firmeza Crédito: Imagem: TippaPatt | Shutterstock

O timing perfeito para fechar 2025

Essa virada acontece justamente antes de o ano acabar. Entre 29/11 e 31/12, você terá um corredor de lucidez para resolver pendências, concluir processos e se preparar para 2026 com muito mais firmeza. “Será a chance real de ajustar, concluir e reorganizar tudo que ficou no ar, para entrar em 2026 com clareza e propósito”, destaca Sunna.

A dica de ouro da especialista do Astrocentro é: mais do que correr, esse momento pedirá consciência. “Pergunte a si o que você realmente quer levar para o próximo ano e o que precisa ficar para trás”, finaliza.

Por Ludmila Baldoni