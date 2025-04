Horóscopo

Fim de Vênus retrógrado: o que melhora agora na sua vida

Descubra o que melhora com o fim de Vênus retrógrado em 2025 e como agir com clareza após essa fase

Principais conclusões

Entendendo o fim de Vênus retrógrado

Antes de falarmos sobre o que vem agora, vamos lembrar um pouco do que Vênus retrógrado nos trouxe. Entre 01 de março e 12 de abril de 2025, Vênus esteve retrógrado, o que significa que, do ponto de vista da Terra, o planeta parecia andar para trás no céu. >