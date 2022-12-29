Faça sua decoração de Ano Novo com o Feng Shui

Ao longo do ano, a gente usar as recomendações do Feng Shui em casa e no local de trabalho intencionando saúde, harmonia e prosperidade. No fim do ano, elementos extras para Decoração de Ano Novo entram nos ambientes.
Então, agora você pode aprender a usar esses enfeites sem perder a essência do Feng Shui. Ou seja, você pode fazer uma Decoração de Ano Novo que respeite a harmonia da sua casa e, com isso, garantir alegria e paz nas festas de fim de ano.
Os enfeites de Natal e Ano Novo podem ser classificados em um dos cinco Elementos chineses, conforme suas características. Veja abaixo.
Os cinco elementos chineses para Decoração de Ano Novo
- MADEIRA
- Cores: verde e azul
- Formas: linhas verticais, retângulos, cilindros
- Na Decoração: Árvore de Natal
- FOGO
- Cores: vermelho, rosa forte, laranja, púrpura
- Formas: triângulos, pirâmides, estrelas
- Na Decoração: lâmpadas e velas acesas
- TERRA
- Cores: amarelo, marrom, bege
- Formas: quadrado, linhas horizontais
- Na Decoração: pedras, vasos de argila e cimento
- METAL
- Cores: dourado, prateado, branco, cinza
- Formas: círculos e arcos
- Na Decoração: som de metal, como, por exemplo, os sinos
- ÁGUA
- Cores: preto, azul cobalto, azul marinho
- Formas: formas sinuosas e irregulares
- Na Decoração: líquidos, espelhos e vidros
Não perturbe a energia da sua casa no Ano Novo com a decoração
De acordo com o Mestre Joseph Yu, do Feng Shui Research Center, para evitar que sua decoração de Natal perturbe o equilíbrio das energias em sua casa, basta que você tenha todos os cinco Elementos no ambiente.
O formato cônico do pinheiro de Natal, bem como as luzes decorativas, estão associados ao elemento Fogo, por exemplo. Já a tradicional cor verde do pinheiro tem ligação com o Elemento Árvore.
Você pode completar o ciclo inserindo os Elementos Terra, Metal e Água com bolas prateadas e douradas em sua árvore, por exemplo. Ou ainda deixar as caixas de presentes, quadradas e retangulares próximas à árvore.
Se quiser caprichar ainda mais, faça os embrulhos em tons de amarelo, caramelo, bege e marrom — cores ligadas à Terra. Uma toalha ou um tapete azul marinho ou preto sob a árvore de Natal completam a decoração de Ano Novo.
Quando o ciclo dos Cinco Elementos está completo, o qi – energia vital (veja aqui o que significa) — vai fluir e ajudar a trazer boa sorte para a família.
Aline Mendes: É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui - Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no [email protected]