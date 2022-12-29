Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boas energias

Faça sua decoração de Ano Novo com o Feng Shui

Saiba como usar os elementos do Feng Shui para conectar com suas intenções de saúde, harmonia e prosperidade para 2023
Personare

Personare

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 07:00

Como decorar a casa para receber o ano novo: é sempre bom ter pontos de luz no ambiente
Como decorar a casa para receber o ano novo: é sempre bom ter pontos de luz no ambiente Crédito: Shutterstock
Ao longo do ano, a gente usar as recomendações do Feng Shui em casa e no local de trabalho intencionando saúde, harmonia e prosperidade. No fim do ano, elementos extras para Decoração de Ano Novo entram nos ambientes.
Então, agora você pode aprender a usar esses enfeites sem perder a essência do Feng Shui. Ou seja, você pode fazer uma Decoração de Ano Novo que respeite a harmonia da sua casa e, com isso, garantir alegria e paz nas festas de fim de ano.
Os enfeites de Natal e Ano Novo podem ser classificados em um dos cinco Elementos chineses, conforme suas características. Veja abaixo.

Os cinco elementos chineses para Decoração de Ano Novo

  • MADEIRA
  • Cores: verde e azul
  • Formas: linhas verticais, retângulos, cilindros
  • Na Decoração: Árvore de Natal

  • FOGO
  • Cores: vermelho, rosa forte, laranja, púrpura
  • Formas: triângulos, pirâmides, estrelas
  • Na Decoração: lâmpadas e velas acesas

  • TERRA
  • Cores: amarelo, marrom, bege
  • Formas: quadrado, linhas horizontais
  • Na Decoração: pedras, vasos de argila e cimento

  • METAL
  • Cores: dourado, prateado, branco, cinza
  • Formas: círculos e arcos
  • Na Decoração: som de metal, como, por exemplo, os sinos

  • ÁGUA
  • Cores: preto, azul cobalto, azul marinho
  • Formas: formas sinuosas e irregulares
  • Na Decoração: líquidos, espelhos e vidros

Não perturbe a energia da sua casa no Ano Novo com a decoração

De acordo com o Mestre Joseph Yu, do Feng Shui Research Center, para evitar que sua decoração de Natal perturbe o equilíbrio das energias em sua casa, basta que você tenha todos os cinco Elementos no ambiente.
O formato cônico do pinheiro de Natal, bem como as luzes decorativas, estão associados ao elemento Fogo, por exemplo. Já a tradicional cor verde do pinheiro tem ligação com o Elemento Árvore.
Você pode completar o ciclo inserindo os Elementos Terra, Metal e Água com bolas prateadas e douradas em sua árvore, por exemplo. Ou ainda deixar as caixas de presentes, quadradas e retangulares próximas à árvore.
Se quiser caprichar ainda mais, faça os embrulhos em tons de amarelo, caramelo, bege e marrom — cores ligadas à Terra. Uma toalha ou um tapete azul marinho ou preto sob a árvore de Natal completam a decoração de Ano Novo.
Quando o ciclo dos Cinco Elementos está completo, o qi – energia vital (veja aqui o que significa) — vai fluir e ajudar a trazer boa sorte para a família.
Aline Mendes: É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui - Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no [email protected]

ALGUMAS PREVISÕES PARA 2023

Ano Pessoal 2023: calcule o número que representa seu ano

Previsões da Numerologia para 2023: ano será regido pelo número 7

Spoiler do amor para 2023: qual signo vai se dar bem no próximo ano?

Briga ou união? Veja as previsões do seu signo para área da família em 2023

Qual é sua pedra do ano 2023? Descubra e saiba como usar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia Esotérico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados