Dia do Orgasmo: Os signos curtem coisas diferentes no sexo; saiba aproveitar seu parceiro

Sexo, orgasmo Crédito: Shutterstock

No dia 31 de julho, comemoramos o Dia do Orgasmo, uma data dedicada a celebrar a sexualidade e o prazer. Nesse contexto, a astrologia pode nos ajudar a entender como cada signo experimenta e busca o prazer em relacionamentos e intimidade.

Vênus, o planeta que rege a nossa forma de amar, aquilo que consideramos belo e o que valorizamos nas pessoas, também indica o que nos proporciona prazer, de acordo com cada signo do zodíaco.

Por isso, compreender Vênus no nosso mapa astral pode ser um passo importante para buscarmos relacionamentos mais autênticos e gratificantes em todos os aspectos, inclusive no âmbito sexual. A seguir, te contamos como cada signo de Vênus sente prazer.

Mas Vênus é apenas o começo desse processo de autoconhecimento. A análise mais aprofundada do mapa sexual ( experimente gratuitamente aqui ) pode revelar tendências comportamentais, afetivas e sexuais, além do nosso padrão emocional e expectativas em relação à intimidade e ao prazer.

COMO CADA SIGNO É NO SEXO

Primeiro, veja aqui em que signo está Vênus no seu mapa astral. Então, volte para cá e leia um resumo abaixo sobre o prazer de cada signo de acordo com a posição de Vênus na mandala:

Vênus em áries: Sente prazer em dominar e testar a força da pessoa parceira.

Vênus em touro: Sente prazer quando todos os seus sentidos são aguçados.

Vênus em gêmeos: Sente prazer em paquerar, jogar e experimentar coisas novas.

Vênus em câncer: Sente prazer em cuidar e mimar a outra pessoa.

Vênus em leão: Sente prazer em atrair a outra pessoa até si, como um imã, em vez de ir atrás.

Vênus em virgem: Sente prazer em aprender e aplicar técnicas eróticas.

Vênus em libra: Sente prazer em envolver a pessoa e criar um clima romântico.

Vênus em escorpião: Sente prazer em criar um clima de mistério e paixão intensa.

Vênus em sagitário: Sente prazer em relações fogosas e aventureiras.

Vênus em capricórnio: Sente prazer em estar no controle da situação.

Vênus em aquário: Sente prazer em situações excêntricas e com liberdade no amor.