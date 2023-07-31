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Prazer

Dia do Orgasmo: Os signos curtem coisas diferentes no sexo; saiba aproveitar seu parceiro

Planeta Vênus que determina a sexualidade e a busca pelo prazer
Personare

Personare

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 14:01

Sexo, orgasmo
Sexo, orgasmo Crédito: Shutterstock
No dia 31 de julho, comemoramos o Dia do Orgasmo, uma data dedicada a celebrar a sexualidade e o prazer. Nesse contexto, a astrologia pode nos ajudar a entender como cada signo experimenta e busca o prazer em relacionamentos e intimidade.
Vênus, o planeta que rege a nossa forma de amar, aquilo que consideramos belo e o que valorizamos nas pessoas, também indica o que nos proporciona prazer, de acordo com cada signo do zodíaco.
Por isso, compreender Vênus no nosso mapa astral pode ser um passo importante para buscarmos relacionamentos mais autênticos e gratificantes em todos os aspectos, inclusive no âmbito sexual. A seguir, te contamos como cada signo de Vênus sente prazer.
Mas Vênus é apenas o começo desse processo de autoconhecimento. A análise mais aprofundada do mapa sexual (experimente gratuitamente aqui) pode revelar tendências comportamentais, afetivas e sexuais, além do nosso padrão emocional e expectativas em relação à intimidade e ao prazer.

COMO CADA SIGNO É NO SEXO

Primeiro, veja aqui em que signo está Vênus no seu mapa astral. Então, volte para cá e leia um resumo abaixo sobre o prazer de cada signo de acordo com a posição de Vênus na mandala:
  • Vênus em áries: Sente prazer em dominar e testar a força da pessoa parceira.
  • Vênus em touro: Sente prazer quando todos os seus sentidos são aguçados.
  • Vênus em gêmeos: Sente prazer em paquerar, jogar e experimentar coisas novas.
  • Vênus em câncer: Sente prazer em cuidar e mimar a outra pessoa.
  • Vênus em leão: Sente prazer em atrair a outra pessoa até si, como um imã, em vez de ir atrás.
  • Vênus em virgem: Sente prazer em aprender e aplicar técnicas eróticas.
  • Vênus em libra: Sente prazer em envolver a pessoa e criar um clima romântico.
  • Vênus em escorpião: Sente prazer em criar um clima de mistério e paixão intensa.
  • Vênus em sagitário: Sente prazer em relações fogosas e aventureiras.
  • Vênus em capricórnio: Sente prazer em estar no controle da situação.
  • Vênus em aquário: Sente prazer em situações excêntricas e com liberdade no amor.
  • Vênus em peixes: Sente prazer em criar fantasias e vivenciar situações românticas.

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