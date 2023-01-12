Descubra qual é a palavra de cada signo em 2023 Crédito: Personare

Descubra a palavra de cada signo em 2023

Áries e Libra: Transformação

Em 2022, os eclipses foram no eixo Touro-Escorpião — e ainda teremos neste ano. Mas em 2023, já teremos eclipses no seu eixo, Áries-Libra, portanto, prepare-se para uma reviravolta e a possibilidade de se transformar profundamente. Veja aqui as datas e significados dos eclipses em 2023.

Touro e Escorpião: Conclusão

2022 foi um ano super intenso para Touro e Escorpião, pois tiveram eclipses no seu eixo. Em 2023, terão os 2 últimos eclipses no seu eixo (ou seja, se livram deles pelos próximos anos), então aproveite para tentar entender as conclusões importantes que os Astros estão tentando te mostrar.

Gêmeos e Sagitário: Revisão

Saturno, planeta da administração, passou dois anos e meio no inovador signo de Aquário. Agora que ele ingressa em Peixes, faz uma tensão ao seu signo, por isso tudo poderá estar mais confuso em 2023. Mas preste atenção: rever será melhor do que se enganar. Não fuja das revisões! Ainda mais nas retrogradações de 2023 (veja aqui as datas).

Câncer e Capricórnio: Criança Interior

Plutão, o planeta do poder e sombras, sai de Capricórnio em março e passa três meses em Aquário. Mas ele volta para Capricórnio em junho, trazendo um retorno de questões da vida. Aproveite para cuidar da sua criança interior – veja aqui algumas dicas.

Leão e Aquário: Poder

Como Plutão passa três meses por Aquário e Vênus fica retrógrado em Leão, algumas inseguranças podem bater ao longo do ano. A dica é reforçar seu poder pessoal e não desistir de acreditar em você. Você tem poder, não esqueça.

Virgem e Peixes: Cura

Cura é todo ano um tema importante para Virgem e Peixes. Mas em 2023 essa questão fica ainda mais importante para os signos. Saturno ingressa em Peixes e vai cobrar que você olhe para isso. Se protelar sua cura, a conta vai chegar. Foca no autoconhecimento!