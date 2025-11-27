Horóscopo

Decanatos de Sagitário: qual é a diferença entre os sagitarianos de novembro e de dezembro?

Da mais ousada à mais carismática, entenda as diferenças entre as personalidades dos decanatos de Sagitário

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:25

Decanatos de Sagitário: qual é a diferença entre os sagitarianos de novembro e de dezembro? Crédito: Personare

Você conhece pessoas de Sagitário tão diferentes que nem parecem do mesmo signo? Algumas são mais aventureiras e inquietas, enquanto outras têm uma vibe mais carismática e de liderança. A explicação para essas diferenças pode estar nos decanatos de Sagitário.

Os decanatos são subdivisões dentro do signo que ajudam a entender melhor por que quem nasce no fim de novembro pode ter uma energia diferente de quem faz aniversário em dezembro.

Neste artigo, você vai descobrir:

No primeiro decanato estão os sagitarianos “clássicos”: expansivos, curiosos e amantes da liberdade.

No segundo decanato surgem os sagitarianos mais ousados, ativos e sempre prontos para desbravar o novo.

Já o terceiro decanato traz sagitarianos carismáticos, brilhantes e naturalmente líderes.

O que são decanatos?

Na Astrologia, cada signo ocupa uma faixa de 30 graus no céu, equivalente, mais ou menos, a 30 dias do ano. Essa faixa é dividida em três partes iguais de 10 graus, e cada uma delas é chamada de decanato.

1º decanato: primeiros 10 dias do signo.

2º decanato: dias intermediários.

3º decanato: últimos 10 dias.

Cada decanato tem um planeta regente, além do regente principal do signo. Isso faz com que cada período carregue características próprias, trazendo nuances diferentes para a personalidade de quem nasce em cada fase.

Conheça os decanatos de Sagitário

Agora que você já sabe o que são decanatos, vamos entender como eles funcionam no signo de Sagitário.

1º decanato

Datas: 22 de novembro a 1º de dezembro

Características:

Esse é o sagitariano mais “clássico”.

É inquieto, curioso e tem uma necessidade quase instintiva de expandir seus horizontes, seja viajando, estudando ou explorando novas culturas.

Tem uma visão ampla da vida, guiada pela fé, pelo otimismo e pelo desejo constante de aprender algo novo.

De modo geral, está sempre aberto a novas experiências.

Como amam e se relacionam: gostam de relacionamentos que tragam liberdade, crescimento e troca intelectual. Valorizam conexões leves, otimistas e que não limitem seus movimentos.

Como pensam: têm uma mentalidade expansiva, filosófica e otimista. Buscam entender o mundo de forma ampla e não se satisfazem com respostas rasas.

Como se comunicam: de maneira entusiasmada, espontânea e sempre carregando um toque de humor. Adoram compartilhar ideias, descobertas e aventuras.

Ou seja, pessoas sagitarianas do fim de novembro expressam a essência pura do signo: expansivas, otimistas e apaixonadas por liberdade.

2º decanato

Datas: 2 a 11 de dezembro

Características:

Este é o sagitariano mais ativo e destemido de todos.

Por ser movido por Marte, é um verdadeiro desbravador: gosta de desafios, aventuras e lugares pouco explorados.

Alguns preferem explorar fisicamente, viajando ou se movimentando o tempo todo; outros canalizam essa energia na mente, mergulhando em estudos que os empolgam.

São ousados, confiantes e sempre em busca de novidades.

Como amam e se relacionam: gostam de intensidade, paixão e dinamismo. Precisam de um relacionamento que acompanhe seu ritmo e não tenha medo de arriscar junto.

Como pensam: têm raciocínio rápido, direto e movido pela ação. Preferem aprender fazendo e costumam se jogar em novas ideias sem muita demora.

Como se comunicam: com energia, espontaneidade e firmeza. São pessoas diretas, animadas e que falam com entusiasmo contagiante.

Ou seja, as pessoas de Sagitário do começo de dezembro são as mais aventureiras e corajosas do signo.

3º decanato

Datas: 12 a 21 de dezembro

Características:

Sagitarianos deste decanato carregam brilho próprio.

Além da natureza expansiva do signo, têm liderança, carisma e capacidade de inspirar outras pessoas.

Gostam de compartilhar suas vivências e adoram estar em boa companhia.

Valorizam relacionamentos que estimulem sua mente e que acompanhem seu entusiasmo pela vida.

Como amam e se relacionam: buscam conexões calorosas, sinceras e animadas. Amam viver histórias marcantes, cheias de troca e admiração mútua.

Como pensam: têm pensamento confiante, criativo e guiado por uma visão clara do que desejam. Gostam de liderar, organizar e dar sentido às próprias experiências.

Como se comunicam: de forma vibrante, envolvente e cheia de brilho. São excelentes contadores de histórias e adoram inspirar quem está por perto.

Assim, pessoas sagitarianas do 3º decanato são expansivas, carismáticas e naturalmente líderes – verdadeiros “sóis” ambulantes.

Como descobrir seu decanato em Sagitário

Para saber em qual decanato de Sagitário você nasceu, basta conferir a sua data de aniversário dentro dos períodos do signo.

✨ Mas, se quiser uma análise realmente completa, o ideal é consultar o seu Mapa Astral. Isso porque outros pontos, como Ascendente e Lua, também mexem com a forma como você se expressa.

Entender esses detalhes ajuda você a se conhecer melhor e a fazer escolhas mais alinhadas com quem você é de verdade.

