Como é o signo de Sagitário: conheça as características do nativo

Sagitário é o nono signo do zodíaco. Mutável, adapta-se com facilidade às mudanças e transforma cada experiência em aprendizado. Regido por Júpiter, o planeta da expansão, também governa a Casa 9 do Mapa Astral, área ligada à espiritualidade, às viagens, aos estudos superiores e à busca por sentido.

Para reforçar sua vibração, aromas como malva, mirra e alfazema ajudam a ampliar a clareza e a conexão interior. Seus números da sorte são 3 e 9, enquanto a sodalita é a pedra que estimula a intuição, o equilíbrio emocional e a expansão pessoal.

Expansivos, alegres, animados e positivos, os sagitarianos se destacam em qualquer lugar. “São ótimos incentivadores de sonhos, aquela pessoa que você quer ter por perto quando precisa de energia e otimismo. Afinal, assim como o símbolo de Sagitário, que tem a seta apontada para cima, os nativos deste signo estão sempre com um olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes”, detalha a astróloga Thaís Mariano.

Tipos de sagitarianos

Há dois tipos de sagitarianos : os que amam a vida de festas, viagens e descontrações; e os focados nos estudos. Nativos do segundo tipo podem facilmente seguir uma carreira acadêmica e se tornar grandes professores e pesquisadores.

“Esses dois arquétipos podem viver em conjunto no mesmo sagitariano, mas a tendência é que ele vá despertando a maturidade e encontrando o equilíbrio dessas energias internamente, vivendo então com alegria e entusiasmo em seu papel de transmitir sabedoria, buscar a verdade dentro de si e inspirar essa busca no outro”, explica Thaís Mariano.

Simbologia de Sagitário

A figura que simboliza o signo de Sagitário é o centauro: metade humano e metade animal. Conforme relata a astróloga, essa imagem “representa a superação do homem ao seu instinto animalesco, o desenvolvimento da capacidade mental, bem como a possibilidade de adquirir e transmitir novos conhecimentos”.

Ademais, Thaís Mariano comenta que as mensagens trazidas pelo signo dizem respeito a novos caminhos, aventuras, crescimento, expansão e verdades internas.

Desafios dos sagitarianos

Assim como os demais signos do zodíaco, Sagitário também tem características que precisa desenvolver. Conforme a astróloga, os sagitarianos “tendem a muitos exageros: com comida, bebida, festas, viagens e opiniões”. Além disso, podem se achar os donos da verdade e ter dificuldades para se aprofundar em certas questões.

O otimismo, que é uma característica marcante neste signo, em excesso, prejudica o senso de realidade. Nesse sentido, “os sagitarianos podem depositar muita energia em ilusões e contar com algo que ainda nem aconteceu”, alerta Thaís Mariano. Ainda, devido a isso, ocasionalmente prometem mais do que conseguem cumprir.

As viagens e a busca por aventura, características dos sagitarianos, podem ser uma tentativa de fuga de si. Por isso, segundo a astróloga, é preciso que esses nativos tenham coragem para mergulhar no autoconhecimento. Afinal, somente assim as insatisfações serão supridas.

Mulher de Sagitário

A sagitariana é aventureira, livre, alegre e de personalidade forte. “Suas convicções são muito importantes, porém não são fixas, podem mudar conforme ela se expande”, esclarece Thaís Mariano.

Por ser sincera e direta, a nativa de Sagitário, às vezes, é capaz de ferir com algum comentário feito no calor da emoção ou sem pensar. No entanto, “a intenção da sagitariana é te ajudar a se libertar da hipocrisia e te fazer perceber quem é”, avalia a astróloga.

Sagitariana no amor

Segundo Thaís Mariano, devido à necessidade de liberdade e movimento, a sagitariana só se mantém em um relacionamento quando há verdadeira conexão com os seus ideais de vida e quando a sua liberdade é respeitada.

“Com o fogo sendo o seu elemento regente, precisa de amor e paixão em todos os momentos. É uma mulher apaixonada pela vida e, por isso, dedica o seu tempo e atenção somente ao que lhe desperta paixão”, complementa a astróloga.

Homem de Sagitário

O homem de Sagitário é conhecido pelo grande senso de humor. “Estar na companhia de um sagitariano é garantia de boas risadas e uma dose de ironia. Aparentemente intelectual, devora livros e mais livros sobre diversos assuntos e está sempre pronto para dar uma opinião sobre o que for”, conta Thaís Mariano. Todavia, esse conhecimento também fica no campo da superficialidade.

O sagitariano gosta da liberdade e tem a tendência a se afastar daqueles que insistem em controlá-lo. Afinal, esse nativo é expansivo, exagerado e prefere uma vida boêmia. Além disso, o homem de Sagitário “não gosta de ser criticado e está sempre em busca de aventuras e paixões de todos os tipos”, ressalta a astróloga. Apesar disso, ele também valoriza o lado intelectual.

Sagitário no amor

Os sagitarianos tendem a viver o amor de forma mais livre e fora dos padrões. “Não é raro encontrar aqueles que optam por ter uma família diferente do convencional externo, mas de acordo com os seus ideais”, detalha Thaís Mariano.

Para os sagitarianos, o setor pessoal e o amoroso devem ser vividos de forma intensa, visto que depositam muita energia neles. “Desse modo, quando a relação cai na monotonia, isso lhes causa grande desconforto”, alerta a astróloga. No entanto, quando esses nativos tomam consciência da própria condição, podem se tornar flexíveis e trazer novos olhares para o relacionamento.

Apesar de toda a autoconfiança, a astróloga afirma que os sagitarianos gostam de se sentir seguros em um relacionamento, pois assim conseguem se abrir e construir algo concreto.