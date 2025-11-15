Horóscopo

Solteira no Verão? Como usar o Tarot para celebrar sua liberdade

Se você se preocupa por estar solteira no verão, acredite: é a oportunidade perfeita para explorar sua liberdade, autoconhecimento e conexão

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:00

Solteira no Verão? Como usar o Tarot para celebrar sua liberdade Crédito: Personare

A estação mais quente, mais vibrante e cheia de possibilidades está aí. Talvez você se preocupe em estar solteira no verão, mas acredite: essa é a oportunidade perfeita para explorar sua liberdade, autoconhecimento e conexão consigo mesma.

Não à toa, muitas recorrem a terapias como Tarot, Astrologia e Numerologia em busca de clareza e uma nova perspectiva sobre amor e atração. Queremos clareza, um alívio para as ansiedades.

Mas ao longo do caminho (alerta de spoiler!), percebemos que amor e relacionamentos não são problemas a serem resolvidos — eles florescem em sincronia com quem somos. Como ensina o Hermetismo: atraímos aquilo que ressoa com nossa essência.

As terapias na solteirice

Mesmo sendo bastante namoradeira, percebi há alguns anos que minhas paixões mais intensas sempre começaram no verão, evoluindo conforme o ano seguia. Astrologicamente, o solstício de verão ilumina minha Casa 7, a área dos relacionamentos no Mapa Astral.

Quer saber como são suas relações? Faça aqui seu Mapa Astral gratuito e descubra como é o seu par ideal.

Mas foi com o Tarot que minha visão sobre paixão e romance se transformou de verdade.

Compreender essa energia arquetípica me ensinou a honrar minha liberdade e a seguir meus desejos de forma consciente. Afinal, o Tarot não trata de certo ou errado, mas de encontrar um equilíbrio único entre vícios e virtudes.

Nesse sentido, o Arcano XV nos desafia a seguir nossos desejos, mas com intenção e consciência. Para as mulheres solteiras do século XXI, isso significa abraçar a vontade, sem perder a lucidez.

Reflita: Quantas amigas temos que estão presas em relacionamentos sem faísca, por conveniência social, ou que seguem impulsos sem considerar as consequências?

O amor é reflexo seu

Se atraio paixões caóticas, é o caos em mim que chama

Se atraio relações sem desejo sexual ou com baixa libido, é a falta de conhecimento do meu desejo que permite que isso seja possível.

Como já dizia Nina Simone: “Liberdade é viver sem medo“. E para viver a expressão potente da paixão e do amor nas nossas vidas, é preciso olhar para as sombras. E o Tarot é o instrumento perfeito pra isso!

Como usar o Tarot para aproveitar estar solteira no Verão

Ser solteira no verão é a oportunidade perfeita para explorar sua liberdade e conexão consigo mesma. Aqui estão algumas formas de usar o Tarot para isso:

1. Tire uma Carta para a Temporada

Pergunte ao Tarot:

Qual energia devo abraçar neste verão?

Você pode usar o Tarot do Dia para isso, que é gratuito.

2. Explore o Arcano da Liberdade e Desejo

O Diabo é um excelente ponto de partida para refletir sobre seus desejos. Pergunte a si mesma:

Quais amarras ainda preciso soltar?

Estou seguindo meus desejos ou apenas reproduzindo padrões?

Use o Tarot para identificar o que te prende e o que te impulsiona.

3. Faça uma Leitura Focada no Amor-Próprio

Antes de buscar amor em outra pessoa, pergunte ao Tarot:

Como posso cultivar mais amor por mim mesma?

Essa leitura ajudará a alinhar suas expectativas com sua realidade, trazendo à tona o que você realmente precisa para se sentir completa.

Só então peça conselhos para o Tarot do Amor sua vida afetiva

Transforme o Verão em uma Jornada de Autoconhecimento

O Tarot é um espelho poderoso, refletindo não apenas o que buscamos, mas quem somos. Use este verão para se conectar com sua essência, dançar sob o sol e celebrar a mulher incrível que você é.

E lembre-se: estar solteira não é estar só. É uma fase de liberdade para viver suas melhores aventuras, sem limites ou arrependimentos.

Então, solteira ou não, abrace o verão como seu palco, e o Tarot como seu guia. A mágica acontece quando você vive sua verdade. ?

Amanda GuimarãesAmanda R. Guimarães é cartomante, terapeuta holística e comunicadora, unindo tarot, bruxaria natural e aromaterapia para promover autoconhecimento. Host do Entre Tapas & Cartas, capacita minorias e inspira jornadas [email protected]

Este vídeo pode te interessar