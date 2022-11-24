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Astrologia

Conheça os signos dos jogadores da Seleção Brasileira 2022

O Personare recorreu à Astrologia para saber as características dos atletas que vão buscar o Hexa para o Brasil
Personare

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Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 12:11

Seleção Brasileira a caminho do Catar para a Copa do Mundo 2022
Seleção Brasileira a caminho do Catar para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Falta pouco para a Seleção Brasileira entrar em campo rumo ao tão sonhado hexa. A Copa do Mundo do Catar começa dia 20 de novembro, mas a Canarinho estreia dia 24. Como será o time de 2022? Será que tem a garra para conquistar a taça? O Personare recorreu à Astrologia para saber quais as qualidades e os defeitos a partir dos signos dos jogadores da Seleção Brasileira.
Claro que o ideal seria analisar o Mapa Astral completo deles, porque ninguém é apenas um signo. No entanto, para isso, seria fundamental saber a hora de nascimento de todos os atletas. Se você souber a sua, é só correr aqui e fazer o seu Mapa Astral gratuito.
Por meio do Mapa Astral, é possível entender muitas coisas sobre nós mesmos envolvendo esportes. Por exemplo, a Casa 5 mostra o esporte de cada signo (saiba aqui). Já o que motiva cada pessoa a se exercitar é indicado pelo planeta Marte, enquanto a Casa 6 mostra a relação com a saúde (veja aqui como são os signos na academia).
Além disso, é possível ver pelo Mapa Astral como é o torcedor de cada signo – descubra aqui.

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Quais os signos dos jogadores da Seleção Brasileira?

Técnico da Seleção Brasileira, Tite convocou 26 atletas para a Copa do Mundo do Catar. No entanto, analisamos o possível time titular. Os 11 nomes estão divididos em 7 signos – ou seja, 5 não estão na lista (Áries, Gêmeos, Leão, Escorpião e Capricórnio). Ah, e o grande comandante, Tite, é geminiano. 
Segundo o astrólogo Yub Miranda, signos de Fogo (Áries, Leão ou Sagitário) são os mais competitivos do Zodíaco, enquanto os de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) são mais resilientes e capazes de oferecer apoio e segurança aos companheiros. 
Ainda temos os de Ar (Gêmeos, Libra ou Aquário), que são estrategistas e voltados para o grupo, e Água (Câncer, Escorpião ou Peixes), que precisam sentir inspiração e envolvimento emocional com a equipe e os objetivos para darem o seu melhor.
A seguir, contamos um pouco sobre os Tite e seu provável time principal nesta Copa do Mundo. Você se identifica?

Touro: Marquinhos e Richarlison

Provavelmente, são os jogadores mais estáveis e determinados do grupo, pois são características de Touro. Sem falar na paciência e na cautela – qualidades importantes que o zagueiro e o atacante podem somar à Verde-amarela.
Seleção Brasileira: Marquinhos e Richarlison são do signo de Touro
Seleção Brasileira: Marquinhos e Richarlison são do signo de Touro Crédito: Instagram/@CBF

Gêmeos: Tite

Uma das principais qualidades de Gêmeos é a comunicação – e sabemos como o técnico da Seleção é bom nesse quesito. Mas além disso, é um signo muito mental, com bom raciocínio rápido e versátil.
Tite é o técnico da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2022
Tite é o técnico da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Câncer: Danilo e Vini Jr

A personalidade de Câncer está ligada muito ligada ao emocional. Nesse sentido, entre seus desafios, está a instabilidade emocional. Além disso, é provável que sejam jogadores que transformam o time em família e o defendem sempre.
Seleção Brasileira: Danilo e Vini Jr são do signo de Câncer
Seleção Brasileira: Danilo e Vini Jr são do signo de Câncer Crédito: Instagram/@CBF

Virgem: Thiago Silva e Lucas Paquetá

Virgem é, muitas vezes, visto como perfeccionista e crítico, mas fato é que as pessoas virginianas encaram tudo que fazem com eficiência. Portanto, em campo, podemos contar com duas pessoas racionais e detalhistas, além de super focadas na própria saúde. Além do espírito prestativo que esse signo possui, sempre disposto a ajudar os companheiros da seleção.
Seleção Brasileira: Thiago Silva e Lucas Paquetá são do signo de Virgem
Seleção Brasileira: Thiago Silva e Lucas Paquetá são do signo de Virgem Crédito: Instagram/@CBF

Libra: Alisson

Libra é o signo do equilíbrio, da gentileza e da união. Portanto, a Seleção Brasileira conta um goleiro que pensa sempre nos demais colegas e que pesa todas as decisões. Sem falar na vaidade, que é uma marca libriana.
Seleção Brasileira: Alisson é do signo de Libra
Seleção Brasileira: Alisson é do signo de Libra Crédito: Instagram/@CBF

Sagitário: Raphinha

Sagitário é considerado o mais positivo, divertido e otimista do Zodíaco. Além disso, costuma ter intuição e inspiração aguçadas, bem como uma confiança em avançar. É isso que a gente espera de um dos atacantes mais essenciais da Canarinho.
Seleção Brasileira: Raphinha é do signo de Sagitário
Seleção Brasileira: Raphinha é do signo de Sagitário Crédito: Instagram/@CBF

Aquário: Alex Sandro e Neymar

Aquário é considerado o melhor amigo do Zodíaco, em quem se pode de fato confiar. Mais do que isso, ele representa o ápice do desenvolvimento mental e da criatividade. É um dos mais inovadores também, o que é a cara desse zagueiro e do principal nome da Seleção atual, que é Neymar. E se ele puder ainda dar vazão à toda genialidade e inventividade desse signo, tal como Romário (outro aquariano) fez em 1994, a torcida brasileira agradece! 
Seleção Brasileira: Alex Sandro e Neymar são do signo de Aquário
Seleção Brasileira: Alex Sandro e Neymar são do signo de Aquário Crédito: Instagram/@CBF

Peixes: Casemiro

O último signo do Zodíaco está ligado a características como sensibilidade, humildade e compreensão. Mais do que isso, Peixes é capaz de se doar totalmente a algum objetivo e de esquecer seus próprios interesses – o que é tudo que a gente quer nesta Copa!
Seleção Brasileira: Casemiro é do signo de Peixes
Seleção Brasileira: Casemiro é do signo de Peixes Crédito: Instagram/@CBF
Se você quiser saber o que os Astros indicam, veja aqui as previsões astrológicas para a Copa do Mundo 2022!
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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