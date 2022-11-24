Conheça os signos dos jogadores da Seleção Brasileira 2022

Seleção Brasileira a caminho do Catar para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Falta pouco para a Seleção Brasileira entrar em campo rumo ao tão sonhado hexa. A Copa do Mundo do Catar começa dia 20 de novembro, mas a Canarinho estreia dia 24. Como será o time de 2022? Será que tem a garra para conquistar a taça? O Personare recorreu à Astrologia para saber quais as qualidades e os defeitos a partir dos signos dos jogadores da Seleção Brasileira.

Claro que o ideal seria analisar o Mapa Astral completo deles, porque ninguém é apenas um signo. No entanto, para isso, seria fundamental saber a hora de nascimento de todos os atletas. Se você souber a sua, é só correr aqui e fazer o seu Mapa Astral gratuito.

Quais os signos dos jogadores da Seleção Brasileira?

Técnico da Seleção Brasileira, Tite convocou 26 atletas para a Copa do Mundo do Catar. No entanto, analisamos o possível time titular. Os 11 nomes estão divididos em 7 signos – ou seja, 5 não estão na lista (Áries, Gêmeos, Leão, Escorpião e Capricórnio). Ah, e o grande comandante, Tite, é geminiano.

Ainda temos os de Ar (Gêmeos, Libra ou Aquário), que são estrategistas e voltados para o grupo, e Água (Câncer, Escorpião ou Peixes), que precisam sentir inspiração e envolvimento emocional com a equipe e os objetivos para darem o seu melhor.

A seguir, contamos um pouco sobre os Tite e seu provável time principal nesta Copa do Mundo. Você se identifica?

Touro: Marquinhos e Richarlison

Seleção Brasileira: Marquinhos e Richarlison são do signo de Touro Crédito: Instagram/@CBF

Gêmeos: Tite

Tite é o técnico da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Câncer: Danilo e Vini Jr

A personalidade de Câncer está ligada muito ligada ao emocional. Nesse sentido, entre seus desafios, está a instabilidade emocional. Além disso, é provável que sejam jogadores que transformam o time em família e o defendem sempre.

Seleção Brasileira: Danilo e Vini Jr são do signo de Câncer Crédito: Instagram/@CBF

Virgem: Thiago Silva e Lucas Paquetá

Seleção Brasileira: Thiago Silva e Lucas Paquetá são do signo de Virgem Crédito: Instagram/@CBF

Libra: Alisson

Seleção Brasileira: Alisson é do signo de Libra Crédito: Instagram/@CBF

Sagitário: Raphinha

Seleção Brasileira: Raphinha é do signo de Sagitário Crédito: Instagram/@CBF

Aquário: Alex Sandro e Neymar

Seleção Brasileira: Alex Sandro e Neymar são do signo de Aquário Crédito: Instagram/@CBF

Peixes: Casemiro

Seleção Brasileira: Casemiro é do signo de Peixes Crédito: Instagram/@CBF