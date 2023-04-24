Começa a segunda retrogradação de Mercúrio; entenda os desafios do seu signo Crédito: Personare

Na última sexta (21) começou a segunda retrogradação de Mercúrio em 2023. O trânsito pode trazer uma série de desafios. Neste artigo, você verá dicas gerais, que servem para todos nós, e também como ver os desafios específicos segundo o seu signo.

Primeiramente, é importante entender que a retrogradação de Mercúrio não significa que o planeta esteja se movendo de fato para trás, mas, sim, que sua órbita parece se deslocar na direção oposta em relação à Terra.

A segunda retrogradação de Mercúrio em 2023 vai ocorrer no signo de Touro e vai acabar no dia 15 de maio. Ainda neste ano, teremos mais duas vezes Mercúrio Retrógrado – veja as datas aqui.

Desafios de Mercúrio Retrógrado para todos os signos

Astrologicamente, esse fenômeno pode representar desafios para comunicação, tecnologia, transportes e decisões em geral, com atrasos, mal-entendidos e confusões. Afinal, esses são os temas regidos por Mercúrio. Entenda aqui tudo sobre Mercúrio Retrógrado.

Para lidar com os desafios da retrogradação de Mercúrio, é importante manter uma comunicação clara e direta, evitar assumir riscos desnecessários, manter um olhar crítico sobre informações e ofertas tentadoras, e estar aberto para mudanças e ajustes.

É um momento de paciência, de atenção aos detalhes e de cuidado com os recursos, internos e externos.

Desafios de Mercúrio Retrógrado para você

Mas nem todo mundo vai viver Mercúrio Retrógrado da mesma maneira, afinal, cada um de nós tem um Mapa Astral diferente e os planetas agem, portanto, em pontos específicos da nossa vida. Por isso, veja os seus desafios durante a segunda retrogradação de Mercúrio em 2023 a seguir.

Passo a passo

Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento. Procure por Mercúrio e clique no trânsito.

Você poderá ver a previsão tanto para Mercúrio Retrógrado (tem inclusive vídeo!) quanto para Mercúrio direto. Mergulhe nas dicas!