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Horóscopo

Começa a segunda retrogradação de Mercúrio; entenda os desafios do seu signo

Neste artigo, você verá dicas gerais, que servem para todos nós, e também como ver os desafios específicos segundo o seu signo
Personare

Personare

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 08:00

Começa a segunda retrogradação de Mercúrio; entenda os desafios do seu signo
Começa a segunda retrogradação de Mercúrio; entenda os desafios do seu signo Crédito: Personare
Na última sexta (21) começou a segunda retrogradação de Mercúrio em 2023. O trânsito pode trazer uma série de desafios. Neste artigo, você verá dicas gerais, que servem para todos nós, e também como ver os desafios específicos segundo o seu signo.
Primeiramente, é importante entender que a retrogradação de Mercúrio não significa que o planeta esteja se movendo de fato para trás, mas, sim, que sua órbita parece se deslocar na direção oposta em relação à Terra. 
A segunda retrogradação de Mercúrio em 2023 vai ocorrer no signo de Touro e vai acabar no dia 15 de maio. Ainda neste ano, teremos mais duas vezes Mercúrio Retrógrado – veja as datas aqui.

Desafios de Mercúrio Retrógrado para todos os signos

Astrologicamente, esse fenômeno pode representar desafios para comunicação, tecnologia, transportes e decisões em geral, com atrasos, mal-entendidos e confusões. Afinal, esses são os temas regidos por Mercúrio. Entenda aqui tudo sobre Mercúrio Retrógrado.
Para lidar com os desafios da retrogradação de Mercúrio, é importante manter uma comunicação clara e direta, evitar assumir riscos desnecessários, manter um olhar crítico sobre informações e ofertas tentadoras, e estar aberto para mudanças e ajustes. 
É um momento de paciência, de atenção aos detalhes e de cuidado com os recursos, internos e externos.

Desafios de Mercúrio Retrógrado para você

Mas nem todo mundo vai viver Mercúrio Retrógrado da mesma maneira, afinal, cada um de nós tem um Mapa Astral diferente e os planetas agem, portanto, em pontos específicos da nossa vida. Por isso, veja os seus desafios durante a segunda retrogradação de Mercúrio em 2023 a seguir.
Existe uma forma super fácil e gratuita de ver as previsões de Mercúrio Retrógrado que se chama Horóscopo Personalizado. Lá, você não vai apenas ler as previsões para o seu signo, mas a análise de como o trânsito “conversa” com o seu Mapa.
  • Passo a passo
Vá no Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito!
Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.
Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento. Procure por Mercúrio e clique no trânsito.
Você poderá ver a previsão tanto para Mercúrio Retrógrado (tem inclusive vídeo!) quanto para Mercúrio direto. Mergulhe nas dicas!
Lembre-se de que a retrogradação de Mercúrio não é um evento negativo em si, mas sim um momento de oportunidade para revisar, reavaliar e reorganizar. Com um pouco de atenção e cuidado, podemos aproveitar este período para crescer, aprender e evoluir, tanto individualmente como coletivamente.
E-mail: [email protected]

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