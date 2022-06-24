Alinhamento raro de cinco planetas: o que significa e como age na vida? Crédito: Personare

Durante o mês de junho de 2022, poderemos observar a olho nu um alinhamento raro de cinco planetas no céu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O fenômeno astronômico só pode ser visto uma vez a cada 18 anos! Mas o que a Astrologia diz sobre isso? Como o alinhamento de planetas interfere nas nossas vidas?

O alinhamento entre os cinco planetas é raro, pois cada um leva um tempo diferente para completar sua volta em torno do Sol. E será visível sem necessidade de telescópios ou binóculos, porque são os cinco planetas vizinhos mais próximos da Terra.

Quer observar o alinhamento de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno? De acordo com especialistas, os melhores dias para ver esta conjunção serão 23 e 24 de junho. Para isso, será preciso levantar até cerca de uma hora antes do nascer do Sol (pelas 6h) e contar com a sorte de ter um céu sem nuvens.

Alinhamento de planetas: o que significa na Astrologia?

Existem algumas populares como a de Pipa/Diamante e a Grande Cruz:

A configuração de Pipa (foto ao lado) se popularizou pois une quatro planetas de maneira fluida: 3 planetas estão em trígono e mais um se junta a eles, fazendo sextis a dois deles e uma oposição ao terceiro.





Já a configuração da Grande Cruz se popularizou pela união de 4 planetas fazendo múltiplos aspectos tensos: quatro quadraturas e quatro oposições.



Qual a importância deste alinhamento raro de cinco planetas?

Essa configuração é muitas vezes chamada de Grande Sextil Cósmico (pois é parte da configuração chamada de Grande Sextil — foto ao lado).

IMPORTANTE: existem duas maneiras de se avaliar aspectos, usando as regras sobre os graus de distância: de acordo com sua configuração ou por signos.

Aqui consideraremos esses aspectos por signo, porque alguns desses planetas não estarão a graus próximos o suficiente para formar aspectos exatos. Porém, o que eles representam em sua essência já demonstra uma correlação. Entenda aqui o significado dos planetas na Astrologia.

Como este alinhamento de planetas age na nossa vida?

E o que os cinco planetas envolvidos representam? Essa é uma configuração que facilita uma atividade mental protegida e estruturada, mas que possibilita trazer atitude para o campo dos pensamentos.

Vamos aos significados deste grande alinhamento:

Primeiro que Saturno, Marte e Mercúrio estão domiciliados, ou seja: esses planetas são atores que estarão representando os melhores papéis possíveis para eles

Saturno com Mercúrio e Vênus pode significar uma movimentação facilitadora no campo de divulgações de notícias importantes para a sociedade.

Já a interferência de Vênus pode indicar até lucros (provavelmente na área de comunicação)



Saturno com Marte e Júpiter pode indicar brigas, disputas políticas ou de ideais, mas existem chances de que as partes envolvidas consigam se defender bem



Já Marte e Júpiter com Vênus e Mercúrio podem indicar uma movimentação no comércio e maior interesse nas mídias, só precisamos ter cuidado para evitar endividamento e brigas.



Resumindo: uma configuração facilitadora nos tira da inércia e isso por si só poderia ser considerado algo relativamente positivo, mas não podemos nos esquecer que alguns planetas envolvidos são complicados.

Os pensamentos e a nossa comunicação podem canalizar atitudes construtivas para conseguirmos lutar pelo melhor ou pode dar vazão a ações precipitadas e impensadas — precisamos focar em agir com estratégia e inteligência.