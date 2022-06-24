Alinhamento raro de cinco planetas: o que significa e como age na vida?

Durante o mês de junho de 2022, poderemos observar a olho nu um alinhamento raro de cinco planetas no céu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O fenômeno astronômico só pode ser visto uma vez a cada 18 anos! Mas o que a Astrologia diz sobre isso? Como o alinhamento de planetas interfere nas nossas vidas?
O alinhamento entre os cinco planetas é raro, pois cada um leva um tempo diferente para completar sua volta em torno do Sol. E será visível sem necessidade de telescópios ou binóculos, porque são os cinco planetas vizinhos mais próximos da Terra.
Quer observar o alinhamento de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno? De acordo com especialistas, os melhores dias para ver esta conjunção serão 23 e 24 de junho. Para isso, será preciso levantar até cerca de uma hora antes do nascer do Sol (pelas 6h) e contar com a sorte de ter um céu sem nuvens.
A seguir, entenda o que a Astrologia diz sobre o fenômeno. Mas não esqueça: ela indica as possibilidades, mas é você quem decide e age de fato. Por isso, não deixe de acompanhar o seu Horóscopo Personalizado, que indicará como o alinhamento e demais aspectos astrológicos agem sobre o seu Mapa Astral.
Alinhamento de planetas: o que significa na Astrologia?
O alinhamento de planetas no céu muitas vezes acontece configurando conjunções (entenda aqui o que são), que podem apontar desafios ou oportunidades, mas sempre são oportunidades de crescimento pessoal. O alinhamento de junho deste ano é especial porque une esses 5 planetas em aspectos fluidos, ou seja, tende a ser positivo.
Em novembro de 2021, tivemos outro exemplo, que foi o alinhamento no céu entre Vênus em Capricórnio e Saturno e Júpiter em Aquário. Apesar de não tão próximos em graus, foi possível perceber os temas políticos e sociais de Aquário e estruturais de Capricórnio se ressaltando, uma vez que nesse mês houve a realização do Enem e o anúncio da migração do Bolsa Família para o Auxílio Brasil.
Na Astrologia, a análise de aspectos astrológicos (trígonos, quadraturas, oposições, sextis, etc.), ou seja, a influência de um planeta na interpretação de outro, são essenciais, mas às vezes acontece de existirem mais que dois planetas marcando essas interações. A isso, chamamos de configurações planetárias.
Existem algumas populares como a de Pipa/Diamante e a Grande Cruz:
- A configuração de Pipa (foto ao lado) se popularizou pois une quatro planetas de maneira fluida: 3 planetas estão em trígono e mais um se junta a eles, fazendo sextis a dois deles e uma oposição ao terceiro.
- Já a configuração da Grande Cruz se popularizou pela união de 4 planetas fazendo múltiplos aspectos tensos: quatro quadraturas e quatro oposições.
Qual a importância deste alinhamento raro de cinco planetas?
A configuração planetária que envolve os 5 planetas em junho de 2022 é marcada por aspectos facilitadores: 2 sextis (um entre Saturno em Aquário e Júpiter e Marte em Áries; e outro entre esses Júpiter e Marte e Vênus e Mercúrio em Gêmeos) e, ao mesmo tempo, Saturno faz trígono com Vênus e Mercúrio.
Essa configuração é muitas vezes chamada de Grande Sextil Cósmico (pois é parte da configuração chamada de Grande Sextil — foto ao lado).
IMPORTANTE: existem duas maneiras de se avaliar aspectos, usando as regras sobre os graus de distância: de acordo com sua configuração ou por signos.
Aqui consideraremos esses aspectos por signo, porque alguns desses planetas não estarão a graus próximos o suficiente para formar aspectos exatos. Porém, o que eles representam em sua essência já demonstra uma correlação. Entenda aqui o significado dos planetas na Astrologia.
Como este alinhamento de planetas age na nossa vida?
E o que os cinco planetas envolvidos representam? Essa é uma configuração que facilita uma atividade mental protegida e estruturada, mas que possibilita trazer atitude para o campo dos pensamentos.
Vamos aos significados deste grande alinhamento:
- Primeiro que Saturno, Marte e Mercúrio estão domiciliados, ou seja: esses planetas são atores que estarão representando os melhores papéis possíveis para eles
- Saturno com Mercúrio e Vênus pode significar uma movimentação facilitadora no campo de divulgações de notícias importantes para a sociedade.
- Já a interferência de Vênus pode indicar até lucros (provavelmente na área de comunicação)
- Saturno com Marte e Júpiter pode indicar brigas, disputas políticas ou de ideais, mas existem chances de que as partes envolvidas consigam se defender bem
- Já Marte e Júpiter com Vênus e Mercúrio podem indicar uma movimentação no comércio e maior interesse nas mídias, só precisamos ter cuidado para evitar endividamento e brigas.
Resumindo: uma configuração facilitadora nos tira da inércia e isso por si só poderia ser considerado algo relativamente positivo, mas não podemos nos esquecer que alguns planetas envolvidos são complicados.
Os pensamentos e a nossa comunicação podem canalizar atitudes construtivas para conseguirmos lutar pelo melhor ou pode dar vazão a ações precipitadas e impensadas — precisamos focar em agir com estratégia e inteligência.
Naiara Tomayno: Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do [email protected]