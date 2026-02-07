6 plantas que trazem sorte e proteção para a sua casa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:49
Além de deixarem a casa mais bonita e acolhedora, algumas plantas são associadas, há séculos, a energias de proteção, prosperidade e sorte. Muito presentes em tradições espirituais, no Feng Shui e nos saberes populares, elas funcionam como verdadeiros amuletos naturais, ajudando a equilibrar o ambiente e até o emocional de quem vive ali.
A seguir, confira 6 plantas que atraem sorte e proteção para usar na decoração da sua casa!
A arruda é uma das plantas mais conhecidas quando o assunto é proteção. Segundo o saber popular, ela ajuda a afastar inveja, mau-olhado e energias densas. Na decoração, pode ser usada em vasos pequenos, especialmente próximos à porta de entrada, funcionando como um verdadeiro escudo energético do lar.
Dica: quando a arruda seca rápido, muitas pessoas interpretam que ela captou uma carga pesada do local.
Clássica e resistente, a espada-de-são-jorge simboliza proteção, coragem e firmeza. É muito usada para barrar energias negativas e criar uma sensação de segurança no espaço. Além disso, seu formato vertical traz modernidade e elegância à decoração.
Onde usar: entradas, salas e ambientes de trabalho.
Muito além da culinária, o manjericão é associado à prosperidade , alegria e boas oportunidades. Ele ajuda a elevar a vibração da casa e estimular relações mais leves e harmoniosas. É ideal para cozinhas ou varandas, trazendo frescor, aroma agradável e energia de abundância.
Essa planta é considerada um poderoso símbolo de defesa energética, muito usada para absorver negatividade. Por isso, é comum vê-la próxima a portas e janelas. Apesar do nome forte, ela também é bastante ornamental. Contudo, por ser uma planta tóxica, é bom evitar o contato com crianças e animais domésticos.
A pimenta carrega um simbolismo forte de proteção, ação e movimento. No imaginário popular, ela ajuda a afastar inveja e estagnação, além de estimular entusiasmo e energia – são ótimas para quem quer um toque de cor e significado na decoração.
O alecrim é associado à proteção espiritual, clareza de pensamentos e fortalecimento emocional. Seu aroma ajuda a limpar o ambiente e trazer sensação de bem-estar imediato. Perfeito para salas, cozinhas ou espaços de estudo e trabalho.
