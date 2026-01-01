Horóscopo

Carta do Tarot de janeiro de 2026 é A Força: veja as previsões para o primeiro mês do ano

No Tarot, janeiro de 2026 é regido pelo arcano A Força, trazendo coragem, autocontrole e superação de desafios

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11:00

A carta do Tarot para janeiro de 2026 é A Força. O Arcano XI traz uma energia poderosa de coragem, domínio emocional e superação de desafios.

A Força, representada por uma mulher abrindo a boca de um leão, simboliza a combinação entre coragem, autocontrole e sabedoria para superar os obstáculos da vida.

Este arcano nos lembra que a verdadeira força não está na agressividade ou no impulso, mas na capacidade de enfrentar situações com malícia, perseverança e maturidade.

Janeiro é um mês de fortalecimento emocional e crescimento pessoal. É o momento oportuno para trabalhar o autocontrole e buscar o equilíbrio entre as forças internas e externas, evitando reações impulsivas e confiando em sua capacidade de lidar com os desafios. É agora que você, de fato, se prepara para o ano que está começando.

Amor no Tarot para janeiro

No campo afetivo, A Força sugere um início de ano de fortalecimento dos laços e crescimento na vida amorosa.

Para pessoas em um relacionamento: janeiro é propício para renovar e fortalecer as relações, rever a rotina e investir na intimidade. Por isso, este é o momento de encarar desafios emocionais com a devida paciência, fortalecendo a conexão com a pessoa parceira.

Para pessoas solteiras: a sensualidade estará em alta. Então, este é um mês para explorar novos encontros e conexões significativas, valorizando o prazer e a entrega – nunca esquecendo a responsabilidade emocional. O envolvimento, a sedução e o arrebatamento afetivo estarão na pauta.

Trabalho e dinheiro

A Força pede foco e perseverança no ambiente de trabalho. Este é um mês para consolidar suas metas profissionais, enfrentando pressões com resiliência e postura sensata.

Se você busca um emprego, aproveite o mês para persistir e agarrar oportunidades, mesmo que temporárias.

Nas finanças, a carta sugere cautela. Ou seja, evite gastos desnecessários e procure manter o equilíbrio entre o que entra e o que sai. Planeje suas ações com responsabilidade.

Família e amigos

No campo social, A Força pede firmeza e serenidade nos relacionamentos. Haverá espaço para resolver conflitos ou desentendimentos com familiares e amigos.

Evite confrontos desnecessários e pratique a empatia. Além disso, valorize momentos de convivência que possam fortalecer laços importantes.

Situações de desentendimentos podem surgir devido a diferenças de opiniões. Use sua capacidade de autocontrole para evitar embates desnecessários.

Saúde

A Força no Tarot está diretamente relacionada à vitalidade e à energia física e emocional. Janeiro é um mês para cuidar do corpo e da mente com especial atenção.

Assim, invista em práticas físicas que ajudem no fortalecimento do corpo, como aulas de yoga, pilates ou academia.

Atenção para possíveis incômodos, como alergias ou dores musculares, além de sinais de esgotamento emocional. Nesse sentido, trabalhar a paciência e evitar situações de estresse excessivo será fundamental para manter o equilíbrio.

Espiritualidade

Espiritualmente, A Força nos lembra da importância de confiar em nossa energia interior para superar desafios.

Sabe aquelas imagens religiosas que vemos com frequência, de santos ou guerreiros que lutam e vencem uma figura monstruosa ou um oponente ameaçador? Elas nos remetem ao arcano XI do Tarot, A Força.

Portanto, este é um mês para exercitar a fé, seja em si ou em um sistema de crenças, além de defender seu espaço, sua vontade e seu coração contra o mal, o atraso ou o descaso.

