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2024: Como usar a cor do ano para amor e relações

Vem ver como usar a cor Rosa para fortalecer os laços afetivos, aceitar diferenças e buscar reconciliação de conflitos passados
Personare

Personare

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 08:00

2024: Como usar a cor do ano para amor e relações
2024: Como usar a cor do ano para amor e relações Crédito: Personare
Em 2024, a cor do ano é o Rosa. Segundo a Terapia das Cores e da Numerologia, ela ajuda na harmonização dos relacionamentos e na melhoria da comunicação interpessoal. Por isso, te contamos a seguir como usar a cor do ano para o amor e as relações.
Para você entender melhor, o número regente de 2024 é o 8, devido à soma dos algarismos: 2+0+2+4 = 8. Nesse sentido, o Rosa é a cor que melhor se alinha com as características e influências do número 8.
Esta conexão entre cor e ano oferece oportunidades para explorar e integrar os significados dessa tonalidade em diferentes aspectos da vida, mas principalmente nos relacionamentos.

Como usar a cor do ano para amor e relações

A seguir, te contamos como incluir a cor rosa na sua vida e se beneficiar dos seus efeitos, como fortalecer os laços afetivos. Além disso, ampliar a capacidade de aceitar diferenças e buscar pela reconciliação de conflitos passados.
Além disso, o Rosa atua no Chakra Cardíaco, estimulando a energia vital e auxiliando na resolução de pendências relacionadas aos vínculos pessoais.
Por isso, para colher todos esses benefícios, te contamos a seguir como usar a cor do ano para amor e relações.
Vestuário e acessórios
Experimente colocar o Rosa em suas roupas, acessórios e até mesmo em esmaltes durante todo o ano de 2024. Essa simples adição de cor pode influenciar positivamente seu estado de espírito e sua interação com o ambiente ao seu redor.
Meditação
Aproveite a cor do ano em exercícios de meditação, como o Ho’oponopono, visualizando o Rosa no Chakra Cardíaco e permitindo que sua energia flua pelo corpo. Essa prática pode ser realizada em momentos específicos do dia, oferecendo uma oportunidade de harmonização e reconciliação consigo e com os outros.
Veja como é fácil fazer:
  • Sente-se em uma posição confortável
  • Respire profundamente por alguns segundos
  • Feche os olhos e visualize a cor rosa no seu chackra cardíaco
  • Então, inspire e mentalize a cor fluindo pelo seu corpo
  • Repita em voz alta algumas vezes: “Eu sinto muito, me perdoo, te amo e sou grata (o)!”
  • Faça algumas respirações e finalize.
Alimentação
Incluir alimentos da cor Rosa em sua dieta, como beterraba, manga rosa, lichia e salmão, pode potencializar os benefícios terapêuticos dessa tonalidade.
Ambientes e decoração
Segundo os princípios do Feng Shui, o Rosa é a cor do amor, da felicidade, do romance e representa intenções puras.
É indicado para corredores de entrada, dormitórios e espaços destinados ao estudo, assim como para o guá dos relacionamentos, promovendo uma atmosfera de harmonia nos relacionamentos.
Cristal de Quartzo rosa
quartzo rosa é conhecido como a pedra do amor. Atrelado às nossas emoções, ao amor-próprio e ao perdão, o cristal pode ser usado para dissolver as cargas acumuladas que reprimem a capacidade do coração de dar e receber amor.
Para se beneficiar da energia do quartzo rosa, você pode:
Posicioná-lo no centro do peito e imaginá-lo pulsando junto ao seu Chakra Cardíaco (perto do seu coração).
Mentalizar a energia rosa invadindo seu coração e se expandindo para seu corpo todo a cada pulsação, como uma vibração de amor que cresce a partir do seu peito e envolve você inteiro.
A visualização não tem tempo exato, a pessoa deve fazê-la até achar que está totalmente tomada pela energia do quartzo rosa.

Para continuar lendo sobre o assunto:

Ano Pessoal 2024: saiba qual será o seu número regente neste ano
Cores de Ano Novo: conheça a cor que mais combina com você em 2024
Numerologia 2024: previsões para o Brasil e o mundo
Solange Lima é terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online. E-mail: [email protected]

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