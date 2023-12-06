2024: Como usar a cor do ano para amor e relações Crédito: Personare

Esta conexão entre cor e ano oferece oportunidades para explorar e integrar os significados dessa tonalidade em diferentes aspectos da vida, mas principalmente nos relacionamentos.

Como usar a cor do ano para amor e relações

Por isso, para colher todos esses benefícios, te contamos a seguir como usar a cor do ano para amor e relações.

Vestuário e acessórios

Experimente colocar o Rosa em suas roupas, acessórios e até mesmo em esmaltes durante todo o ano de 2024. Essa simples adição de cor pode influenciar positivamente seu estado de espírito e sua interação com o ambiente ao seu redor.

Meditação

Veja como é fácil fazer:

Sente-se em uma posição confortável

Respire profundamente por alguns segundos



Feche os olhos e visualize a cor rosa no seu chackra cardíaco



Então, inspire e mentalize a cor fluindo pelo seu corpo



Repita em voz alta algumas vezes: “Eu sinto muito, me perdoo, te amo e sou grata (o)!”



Faça algumas respirações e finalize.



Alimentação

Incluir alimentos da cor Rosa em sua dieta, como beterraba, manga rosa, lichia e salmão, pode potencializar os benefícios terapêuticos dessa tonalidade.

Ambientes e decoração

Segundo os princípios do Feng Shui, o Rosa é a cor do amor, da felicidade, do romance e representa intenções puras.

Cristal de Quartzo rosa

Para se beneficiar da energia do quartzo rosa, você pode:

Posicioná-lo no centro do peito e imaginá-lo pulsando junto ao seu Chakra Cardíaco (perto do seu coração).

Mentalizar a energia rosa invadindo seu coração e se expandindo para seu corpo todo a cada pulsação, como uma vibração de amor que cresce a partir do seu peito e envolve você inteiro.

A visualização não tem tempo exato, a pessoa deve fazê-la até achar que está totalmente tomada pela energia do quartzo rosa.

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