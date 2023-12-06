2024: Como usar a cor do ano para amor e relações

Esta conexão entre cor e ano oferece oportunidades para explorar e integrar os significados dessa tonalidade em diferentes aspectos da vida, mas principalmente nos relacionamentos.
Como usar a cor do ano para amor e relações
Por isso, para colher todos esses benefícios, te contamos a seguir como usar a cor do ano para amor e relações.
Vestuário e acessórios
Experimente colocar o Rosa em suas roupas, acessórios e até mesmo em esmaltes durante todo o ano de 2024. Essa simples adição de cor pode influenciar positivamente seu estado de espírito e sua interação com o ambiente ao seu redor.
Meditação
Aproveite a cor do ano em exercícios de meditação, como o Ho’oponopono, visualizando o Rosa no Chakra Cardíaco e permitindo que sua energia flua pelo corpo. Essa prática pode ser realizada em momentos específicos do dia, oferecendo uma oportunidade de harmonização e reconciliação consigo e com os outros.
Veja como é fácil fazer:
- Sente-se em uma posição confortável
- Respire profundamente por alguns segundos
- Feche os olhos e visualize a cor rosa no seu chackra cardíaco
- Então, inspire e mentalize a cor fluindo pelo seu corpo
- Repita em voz alta algumas vezes: “Eu sinto muito, me perdoo, te amo e sou grata (o)!”
- Faça algumas respirações e finalize.
Alimentação
Incluir alimentos da cor Rosa em sua dieta, como beterraba, manga rosa, lichia e salmão, pode potencializar os benefícios terapêuticos dessa tonalidade.
Ambientes e decoração
Segundo os princípios do Feng Shui, o Rosa é a cor do amor, da felicidade, do romance e representa intenções puras.
É indicado para corredores de entrada, dormitórios e espaços destinados ao estudo, assim como para o guá dos relacionamentos, promovendo uma atmosfera de harmonia nos relacionamentos.
Cristal de Quartzo rosa
Para se beneficiar da energia do quartzo rosa, você pode:
Posicioná-lo no centro do peito e imaginá-lo pulsando junto ao seu Chakra Cardíaco (perto do seu coração).
Mentalizar a energia rosa invadindo seu coração e se expandindo para seu corpo todo a cada pulsação, como uma vibração de amor que cresce a partir do seu peito e envolve você inteiro.
A visualização não tem tempo exato, a pessoa deve fazê-la até achar que está totalmente tomada pela energia do quartzo rosa.
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Solange Lima é terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online. E-mail: [email protected]